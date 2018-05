Omer Tetik, Banca Transilvania: ”Bankingul din România arată ca un show de televiziune din Japonia, unde oamenii trebuie să parcurgă 50 de metri trecând peste tot felul de obstacole”

Sistemul bancar autohton este supus tot mai multor încercări, business-ul din domeniu derulându-se sub presiunea unor propuneri legislative restrictive și sub tirul unor declarații oficiale care alimentează vrajba dintre clienți și bănci. ”Nu te poți dezvolta într-un mediul potrivinic și nepredictibil”, este concluzia bancherilor prezenți la Forumul Pieței Financiare, eveniment sub egida căruia a fost dezbătută tematica “ROMÂNIA LA PUPITRUL UE”.

”Predictibilitatea este lucrul care frânează multe domenii, inclusiv sistemul bancar. Mă refer la predictibilitatea legislativă. Nu am făcut pași uriași în ceea ce privește creditarea pe de o parte din cauza acestei frâne și pe de altă parte din cauza lipsei de clienți eligibili”, a menționat Radu Grațian Ghețea, Președintele CEC Bank și Președintele de Onoare al Asociației Române a Băncilor.

Seniorul sistemului bancar din România susține că dorința de a crește intermedierea financiară s-a lovit în ultimii ani de numeroase acte normative, care au avut ca efect frânarea creditării. „De fiecare dată, mai vine câte o inițiativă legislativă care ne frânează avântul”, a subliniat Radu Grațian Ghețea.

O imagine sugestivă asupra provocărilor pe care le întâmpină băncile locale în activitatea de zi cu zi a oferit Omer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, care a făcut o paralelă între bankingul românesc și show-urile televizate din Japonia. ”Bankingul din România arată ca un show de televiziune din Japonia. Trebuie să alergăm pe o distanță de 50 de metri trecând de diverse obstacole. Ba mai sare dintr-o parte câte o bilă enormă care ne lovește, ba trebuie să ne târâm prin noroi. La final, destul de vătămați, ne declarăm mulțumiți că am mai parcurs 50 de metri!”, a precizat Omer Tetik.

Oficialul Băncii Transilvania spune că tocmai impredictibilitatea legislativă generează precauție din partea băncilor în ceea ce privește creditarea, care presupune o gestionare corectă a riscurilor.

Dialogul poate genera soluții pentru creșterea creditării. Asociația Română a Băncilor propune crearea unui grup de lucru cu Guvernul.

Un deziderat important al Asociației Române a Băncilor este propunerea înaintată Guvernului prin care solicită înființarea unui grup de lucru care să găsească soluții pentru creșterea intermedierii financiare, aflate la cote alarmante. Practic, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește intermedierea financiară.

Anunțul a fost făcut de Sergiu Oprescu, Președinte Alpha Bank și Președinte al Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor în cadrul Forumului Pieței Financiare. ”Propunerea de a forma un grup de lucru trebuie analizată de toți steakholderii posibili, pentru identificarea de căi prin care putem să creștem intermedierea financiară din România. Nivelul intermedierii și mai ales dinamica acesteia este legată de nivelul bunăstării”, a subliniat Sergiu Oprescu.

Florin Dănescu, Președintele Executiv al Asociației Române a Băncilor, l-a secondat în declarații pe oficialul Alpha Bank, subliniind că băncile dispun de cele trei elemente esențiale în realizarea oricărui proiect de anvergură: capital, resursă umană și voiță. ”Putem oferi statului expertiza noastră. Avem 25 de comisii la ARB, iar aceste 25 de comisii adună 800 de specialiști din industria bancară, care au capacitatea profesională extrem de mare de a oferi knowledge celor care îl solicită”, a evidențiat Florin Dănescu.

Președintele Executiv al ARB a reamintit că de mai mulți ani asociația propune autorităților diverse proiecte, care pot duce la creșterea bunăstării în România. ”Spre exemplu, am propus ca educația financiară să fie materie obligatorie, și am primit promisiunea că va fi, dar pentru că s-au schimbat miniștrii a trebuit să reluăm de fiecare dată discuțiile!”, a concluzionat Florin Dănescu.

Forumul Pieței Financiare este un eveniment sub egida căruia organizatorii și-au propus în acest an să dezbată tematica “ROMÂNIA LA PUPITRUL UE”. România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, fiind responsabilă de stabilirea obiectivelor pe termen lung și de pregătirea agendei comune pentru subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu. În acest moment, mai sunt opt luni până când România va contribui la guvernanța europeană, fiind punctul nodal al Europei.

În cadrul Forumului Pieței Financiare cu tematica “ROMÂNIA LA PUPITRUL UE” au fost dezbătute aspecte privind provocările şi oportunităţile deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, principalele priorități ale mandatului României, viziunea națională asupra dezbaterilor strategice privind viitorul proiectului european, politica macroeconomică în sprijinul creșterii reziliente a economiei, asigurarea unei creșteri economice cu o singură viteză de parcurs în rândul țărilor Uniunii Europene post Brexit, economia digitală, intensificarea eforturilor în domeniul educației și siguranța cetățenilor Uniunii Europene, cum creștem integrarea financiară și viziunea industriei financiare în noul context internațional.