ONG-urile sunt ajutate să primească 2% cu ajutorul aplicației web Redirectioneaza.ro

Code for Romania anunță lansarea aplicației web redirectioneaza.ro, ce vine în sprijinul ONG-urilor care colectează formularele 230 de redirecționare a impozitului pe venit de la susținătorii lor. Acest instrument a fost dezvoltat și este disponibil în mod gratuit grație muncii unei echipe de voluntari Code for Romania. Redirectioneaza.ro este un proiect Code for Romania susținut de Patria Bank, un activ promotor ce se implica în inițiativele în folosul comunității, potrivit unui comunicat de presă.

Ce problemă vrem să rezolvăm

În fiecare an fiecare cetățean poate alege să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către o cauză în care crede și pe care vrea să o susțină să își continue activitatea. Cu toate acestea, majoritatea persoanelor care au posibilitatea de a redirecționa cei 2% nu o fac niciodată din două motive: un proces greoi și lipsa informațiilor centralizate cu privire la ONG-urile pe care le-ar putea susține. Mai mult, și ONG-urile se confruntă cu dificultatea de a transmite mesajul legat de redirecționare către audiențe foarte largi, într-un mod simplu, fără consum de resurse suplimentare.

Cum o rezolvăm

Redirecționează.ro, un proiect Code for Romania, conține informații despre o varietate de ONG-uri care pot fi susținute prin simpla redirecționare a 2% din impozit. Prin digitalizarea formularului #230 eliminăm nevoia unui contact direct dintre organizații și susținători, economisind timp și resurse cheltuite pe acțiuni publice în mediul offline.

Pe redirecționează.ro orice ONG are posibilitatea de a-și crea un cont în platformă și de a folosi pagina sa dedicată pentru a încuraja oamenii să redirecționeze acest impozit, în cel mai simplu mod permis de legislația în vigoare.

Redirecționează 2% din impozit către ONG-urile în care crezi. Mai ai timp până pe 25 mai.

Oricine poate susține ONG-ul favorit în câțiva pași simpli.

Intră pe redirecționează.ro și apoi:

1. Citește și alege către ce ONG vrea sa redirecționeze 2% din impozit.

2. Completează formularul de pe pagina unui ONG.

3. Descarcă fișierul PDF și îl printează.

4. Adaugă CNP-ul, semnează formularul și apoi ai următoarele opțiuni:

● Fie îl trimiți prin poștă, cu scrisoare recomandată, către unitatea ANAF de care aparții

● Fie îl trimiți prin curier sau poștă la adresa ONG-ului și se ocupă ei de depunerea lui. Adresele le va găsi în paginile fiecărui ONG pe masură ce le completezi

Încurajam implicarea civică, de aceea îndemnăm oamenii să devină supereroi civici. Dacă ei nu pot redirecționa impozitul sau vor să dea o mână de ajutor în plus, pot descărca formularul precompletat de pe pagina ONG-ului pe care vor să îl susțină, îl printează în mai multe exemplare și îl transmit colegilor, prietenilor și familiei și îi încurajează să redirecționeze.

Să facem un exercițiu de imaginație. În 2017 existau 4.875.000 de angajați în România. La un salariu mediu brut de 4162 lei, impozitul pe venit atinge suma de 1.317.481.100 lei. Ceea ce înseamnă că, în România, anual s-ar putea redirecționa către organizațiile non-profit aproximativ 26.349.622 lei. Împreună putem face asta să se întâmple.