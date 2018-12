Ordonanța de urgență pentru „taxa pe lăcomie” se amână pentru vineri. Pilonul II de pensii dispare pentru viitorii angajati, iar cei care se retrag vor putea opta pentru Pilonul I sau III

Liviu Dragnea anunta ca OUG prin care se introduc noi taxe se va vota maine in sedinta de Guvern. Se poarta discutii pe varianta finala privind Pilonul II de Pensii.

Adoptarea OUG privind “taxa pe lacomie” s-a amanat pentru vineri, 21 decembrie. Totodata, coalitia de guvernare a facut cateva modificari la proiectul initial. Printre cele mai importante se numara cea prin care Guvernul, practic, blocheaza intrarea noilor contribuabili in Pilonul II, scrie Hotnews.ro.

O alta modificare: contribuția la ANRE se reduce de la 3% la 2% din cifra de afaceri pentru companiile energetice.

Pentru actualii cotizanti, se mentioneaza faptul ca banii nu pot fi retrasi decat atunci cand se ajunge la varsta de pensionare, chiar daca cetateanul renunta la Pilonul II de pensii. Se poate renunta la sistem doar dupa 5 ani de cotizare, dar apoi trebuie sa se opteze fie pentru Pilonul I, fie pentru Pilonul III.

In plus, daca o persoana intra in campul muncii dupa aprobarea ordonantei, opteaza direct pentru Pilonul I sau III.

Totodata, se reduce comisionul de administrare de la 2,5% la 1%. Din acesta, 0,5% din bani vor merge la Casa de pensii si 0,5% la Fondul de pensii.