OTP Asset Management: Creștere de 4% a PIB-ului și inflație de 3,6%. Războiul comercial și derapajele populiste sunt principala amenințare pentru piețele financiare până la finalul anului 2018

OTP Asset Management România a publicat documentul „Outlook H2 2018”, o analiză ce prezintă un review al evoluției piețelor financiare în prima jumătate a anului 2018 și așteptările companiei pentru cea de a doua jumătate a acestui an.

Din punct de vedere macroeconomic, la nivel global perspectivele de creștere pe termen scurt sunt încă favorabile, dar în condițiile în care era de politică monetară extrem de slabă s-a sfârșit, iar măsurile suplimentare protecționiste mai agresive își fac apariția, riscurile sunt în creștere.

Potrivit raportului, economia Zonei Euro pare să fie în continuare în bună stare, deoarece este de așteptat ca piața muncii să îmbunătățească cererea internă. Politica monetară încă laxă și ritmul sănătos de creștere deschid calea către un alt rezultat favorabil al PIB-ului la nivel european în 2018. Cu toate acestea, creșterea economică se așteaptă să se tempereze mai târziu, pe măsură ce normalizarea politicii monetare se apropie. Este important de subliniat și faptul că perspectiva creșterii ratelor dobânzilor nu este un semn pozitiv, în special pentru țări precum Italia, unde predomină provocările legate de sustenabilitatea datoriei și incertitudinile politice ridicate.

După dezamăgirea înregistrată în trimestrul I, se așteaptă ca economia României să își revină mai târziu în acest an, deoarece condițiile pieței forței de muncă oferă sprijin pentru consum; dar rezultatele stelare ale anului 2017 sunt greu de atins, deoarece condițiile economice externe au devenit mai puțin favorabile, impactul măsurilor de stimulare fiscală se estompează, politica monetară devine mai strictă, iar recolta excelentă a agriculturii de anul trecut este puțin probabil să se repete. Creșterea PIB-ului în România în anul 2018 poate atinge nivelul de 4% și este de așteptat să încetinească ușor în anul 2019.

Economiștii consideră că inflația își poate atinge maximul în jurul nivelului actual și ar putea să se tempereze la 3,6% la sfârșitul acestui an, deoarece efectul de bază al unor măsuri excepționale anterioare va dispărea. În 2019, inflația se poate stabiliza aproape de pragurile de 3%, ușor peste limita de toleranță a BNR, deoarece presiunile provenite de pe piața strânsă a forței de muncă rămân puternice, iar la nivel mondial prețurile de consum recuperează. Rata de referință este de așteptat să ajungă la 2,75% la sfârșitul anului 2018 și poate crește până la 3,25% în anul 2019.

Ținta deficitului de 3% din acest an pare a fi o provocare, mai ales că statisticile bugetare apărute, bazate pe fluxuri de numerar, au fost dezamăgitoare la începutul anului 2018. Credem că deficitul bugetar din acest an ar putea ajunge la aproximativ 3,8% din PIB. Cu toate acestea, guvernul pare să se angajeze în ținta de deficit. Prin urmare, în mod similar cu 2017, ar putea fi puse în aplicare măsuri de corecție pentru a menține decalajul în apropierea plafonului de 3%.

În ceea ce privește evoluțiile piețelor financiare globale, este tot mai evident că randamentele minime pentru obligațiuni în EUR, USD sau RON au fost înregistrate deja în anii precedenți, iar pentru perioada următoarea ne așteptăm în continuare la creșteri ale dobânzilor. Șocurile geopolitice din prima parte a anului au generat volatilitate pe piețele de obligațiuni, cel mai mult suferind obligațiunile țărilor emergente, precum și obligațiunile corporative cu grad de risc mai ridicat.

În România, măsurile pro-inflaționiste luate de guvern, au făcut puțin atractive titlurile de stat românești denominate în lei, acestea înregistrând corecții în prima jumătate a anului 2018. Zgomotul politic local, zvonurile legate de înghețarea contribuțiilor pentru Pilonul II de Pensii în Semestrul 2 și posibila opționalitate a acestuia începând cu 2019, instabilitatea legislativă și creșterea inflației peste așteptări, toate acestea sunt riscuri suplimentare care au avut un impact negativ asupra randamentelor titlurilor de stat românești, se arartă în analiza OTP.



Începând cu luna februarie volatilitatea s-a reîntors pe piețele de acțiuni internaționale. Astfel, indicii bursieri s-au tranzacționat cu oscilații mari de preț. O influență semnificativă asupra evoluției acțiunilor a avut-o schimbarea politicii americane către un protecționism sporit.

În ceea ce privește România, știrile legate de Pilonul II de Pensii private, la care s-au adăugat evoluțiile piețelor de frontieră, din care România face parte, au determinat corecții importante pentru acțiunile tranzacționate la Bursa de Valori București.

Principala temă investițională a echipei de investiții a în cazul portofoliilor de obligațiuni a fost creșterea economică și revenirea inflației, atât în România, cât și în SUA și o creștere cu pași mărunți în Zona Euro. În condițiile creșterii economice existente la nivel global, am favorizat riscul de credit în detrimentul riscului de dobândă. Pentru portofoliile de acțiuni, încă din luna ianuarie am decis să investim în companii de tip Value în detrimentul companiilor de tip Growth, așteptându-ne ca în cazul unor corecții la nivel global acestea să se comporte mai bine. Investițiile au fost îndreptate înspre companii de tip Value din SUA dar și globale.

La fel ca și în anii trecuți, una dintre principalele teme investiționale identificate pe piața locală a fost cea a dividendelor atractive oferite de către companiile românești. Odată cu reapariția știrilor legate despre Pilonul II de Pensii am decis reducerea expunerii pe companiile românești, preferând să stăm sub-expuși față de benchmark. În aceste condiții de incertitudine ridicată, expunerea pe companiile românești se afla la cel mai redus nivel din ultimii 4 ani.

În condițiile în care rezultatele financiare ale companiilor vin în creștere, iar economia mondială înregistrează performanțe solide, ne așteptăm să închidem anul cu valori ale principalilor indici bursieri internaționali peste nivelurile actuale.

În ceea ce privește portofoliile de obligațiuni, datorită politicilor monetare divergente ale Băncii Centrale Europene pe de o parte și Federal Reserve și BNR pe de altă parte, considerăm că pe tot parcursul anului 2018 vor exista oportunități de investiții în zona swap-urilor EUR/RON și EUR/USD. De asemenea, credem că în a doua jumătate a anului 2018 vor exista oportunități de creștere a expunerii pe titluri de stat românești.