OTP Bank lansează un produs de economisire în lei constituit pe 7 luni cu dobânda avantajoasă

OTP Bank România lansează un produs de economisire destinat persoanelor fizice, Depozitul la Termen în lei constituit pe 7 luni, cu cea mai bună dobândă de pe piață pentru acest termen, ce poate ajunge până la 3,20% pe an, la constituirea online prin serviciul OTPdirekt.

Clienţii pot opta pentru constituirea unui depozit atât fizic, în orice sucursală OTP Bank, cât şi online, prin serviciul de internet banking, OTPdirekt. Clienţii care constituie depozitul prin OTPdirekt își cresc câștigurile cu 0,20%, astfel dobânda ajungând până la 3,20% pe an.

Pe lângă valoarea promoțională a dobânzii, 3,20% pe an prin OTPdirekt, clienţii persoane fizice beneficiază şi de zero comision de deschidere, administrare, lichidare a depozitului, respectiv de retragere numerar la scadenţa acestuia, indiferent dacă au constituit depozitul prin OTPdirekt sau la ghișeu. Clienții care optează pentru constituirea depozitului la ghișeu, se bucură de o dobândă de 3% pe an.

Oferta se adreseazǎ atât clienților existenți, cât și celor noi ai OTP Bank, iar suma minimă necesară pentru constituirea depozitului trebuie sa fie mai mare sau egală cu 2.000 de lei.

„OTP Bank susține și încurajează comportamentul financiar responsabil şi face un pas important în stimularea economisirii în România, lansând o ofertă promoțională extrem de atractivă pentru depozitul la termen în lei constituit pe 7 luni, cu cea mai bunã dobândă de pe piaţă pentru termenul respectiv. Prin acest produs ne propunem să susţinem clienţii în realizarea planurilor lor de economisire, considerând acest obicei ca un semn de sănătate financiară personală cu efecte benefice atât asupra comunității, cât și asupra întregii societăți.”, a declarat Mircea Gologan, Director Direcţia Managementul Produselor Persoane Fizice în cadrul OTP Bank România S.A.

Oferta promoţională este valabilă până la data de 30 septembrie 2018.