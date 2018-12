Ce modificări a adoptat Guvernul pentru Pilonul II de Pensii, de ce spun administratorii că e “o bombă cu ceas” și ce sfaturi au specialiștii pentru clienți

Guvernul a modificat Ordonanța de Urgență prin care introduce noi taxe. Consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Vâlcov, a spus, vineri seara, că, prin noul OUG cei care au contribuit la Pilonul II vor putea opta doar pentru Pilonul I (cel de stat), dacă au contribuit minimum cinci ani la Pilonul II.

De menţionat că Pilonul I (cel clasic de stat) nu are un randament. Beneficiarii nu vor mai acumula bani in contul privat de la PILONUL II, daca opteaza, in scris, pentru a “cotiza” la Pilonul I.

PILON II de Pensii rămâne cu contributia lunară la aceeasi valoare de 3,75%. Comisionul de administare a fost redus la 1%, împărțit între Casa de Pensii și Administrator. Se impune administratorilor să investească în parteneriate public-private.

„Vor putea să-şi retragă banii, dar doar către Pilonul I de pensii. În momentul retragerii, banii din Pilonul II rămân la Pilonul II, nu vor fi mutaţi şi banii la Pilonul I. Începând de anul viitor, de când noua lege a pensiilor va fi aplicată (n.red. – din septembrie 2019), ne vom afla în situaţia în care o parte dintre cetăţeni vor avea o contribuţie de 25%, integrală la Pilonul I, iar altă parte va avea 21,25% la Pilonul I şi 3,75% la Pilonul II.

Randamentul celor 3,75% la Pilonul II este, anual, de aproximativ 3-4%. Dincolo, câştigul, care poate fi obţinut din cei 25% la Pilonul I sau 21,25% pentru cei care au şi Pilonul II, creşte mult mai alert, pentru că, anul viitor, punctul de pensie creşte cu 15%, peste doi ani cu 40%. Atunci, s-ar putea ca românii să înţeleagă că partea pe care o virează creşte mai puţin, creşte cu 3-4%, iar partea virată către stat creşte cu 15%, respectiv 40%. Atunci, cei care vor dori ca întreaga contribuţie să meargă la creşterea, că nu este randament, care este anunţată şi votată în Pilonul I de pensii de 15-40% se vor retrage de la Pilonul II şi se vor duce la Pilonul I. Cei care nu vor avea încredere în Pilonul II, Pilonul I şi vor dori să-şi menţină ouăle în două coşuri vor păstra banii şi în Pilonul II”, a explicat Darius Vâlcov, în cadrul unor declaraţii de presă.

Ce spun Administratorii de Pensii Private

“Prin acest OUG, Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, iar ceasul arată maxim 6 luni. Cerințele absurde de majorari de capital de circa 800 milioane de euro, împreună cu opționalizarea sistemului și reducerea cu 67% a comisioanelor – mai jos decât oriunde în sisteme similare de pensii private din lume – fac practic imposibilă continuarea existenței Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019″, a declarat sâmbătă pentru HotNews.ro Mihai Bobocea, purtătorul de cuvânt al Asociației administratorilor fondurilor de pensii.

Ce sfaturi au specialiștii pentru români: “Păstrați banii în Pilonul 2”, este opinia profesorului Cristian Păun, ASE.

Acesta explică pe pagina sa de Facebook: “Nu pot sa ia cu japca acei bani pe CNP asa ca: – scad drastic comisioanele de administrare (administratorul privat este obligat sa faca munca gratuita – o aberatie); – un randament mai mare peste rata inflatiei se va taxa exponential (administratorii privati mai performanti vor fi taxati suplimentar – o aberatie); – mutarea banilor la Pilonul 1 nu e posibila, fiind vorba de bani privati si sisteme de pensii diferite. Banii raman acolo dar vor fi administrati nu privat ci de stat (daca optiunea ta e Pilonul 1). Daca optezi pentru Pilonul 2, banii raman in administrare privata dar nu mai exista stimulentele ca aceasta industrie sa existe sau sa reziste (primele doua argumente). Oricum ai da-o, românii pierd bani. Oricum ai da-o vorbim de bani luati cu japca. De furt. Sfat: Pastrati banii in Pilonul 2 in continuare si mergem la vot sa schimbam aberatiile astea. Contributia la Pilonul 2 trebuie sa creasca nu sa scada. Pensia trebuie sa fie, mai degraba, cu acumulare! Iar administratorii privati sa reziste pana atunci. Chiar daca va fi greu pentru ei!” Ce alte schimbări se regăsesc în OUG pentru administratorii de pensii private

Administratorii Pilonului II trebuie să majoreze capitalul social cu cel puțin 3,7 miliarde de lei până la finele anului viitor, dar este obligat să vină cu cel puțin jumătate din sumă până la finele lunii iunie, potrivit OUG. Mai mult, comisioanele încasate de administratori sunt plafonate la 1%.

Obligațiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat si completata prin prezenta ordonanta de urgență, se aplică după cum urmează:

a) 50 % din capitalul social minim se varsă până la data de 30 iunie 2019;

b) diferența de capital social minim se varsă până la data de 31 decembrie 2019.

„Pentru că vorvbim de administrarea a zece miliarde de euro (n.red. – nivelul contribuţiilor la Pilonul II de pensii, în ultimii 11 ani), am solicitat ca, într-un termen de un an, aceste societăţi să ajungă la un capital social după cum urmează: dacă administrează fonduri de până la 100 de milioane de euro, capitalul social trebuie să fie 5% din valoarea contribuţiilor administrate; dacă administrează fonduri între 100 şi 500 de milioane de euro, capitalul social trebuie să fie de 7%, iar peste 500 de milioane de euro, capitalul social trebuie să fie de 10%”, a mai precizat Darius Vâlcov.