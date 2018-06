Banca Nationala vrea sa restrictioneze creditarea prin plafonarea gradului de indatorare. Romanii cu venituri mici, cei mai afectati de noile conditii

Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat maxime pentru toate tipurile de credit.

Romanii cu venituri disponibile mici si care spera sa ia un credit ar putea fi puternic afectati de la 1 iulie, in contextul in care gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare cu dobanda variabila va fi plafonat la doar 40%, conform unui proiect BNR obtinut de Wall-street.ro.

Potrivit modificarilor pe care BNR vrea sa le aduca regulamentului 17/2012 privind unele conditii de creditare, la imprumuturile imobiliare cu dobanda fixa nivelul maxim al gradului de indatorare* va fi de la 1 iulie 50% la creditele in lei si 35% la cele in valuta.

In cazul ipotecarelor cu dobanda variabila, banca centrala a stabilit plafonul la 40% in cazul creditelor in lei si 30% la cele in valuta.

Potrivit Wall-street.ro, pentru creditele de consum, unde majoritatea bancilor ofera dobanzi variabile, corelate la evolutia Robor, plafonul setat de BNR este si mai descurajant, de 25% la imprumuturile in lei si 15% la cele in valuta.

Aceste masuri sunt valabile atat pentru bancile comerciale cat si pentru IFN-uri.

Totodata, BNR a stabilit ca bancile sa creasca socul de dobanda in cazul simularilor efectuate pe rate inainte de a acorda un credit, de la 0,6 puncte procentuale la 2 puncte procentuale. In cazul socului pe cursul de schimb, deprecierile luate in calcul au ramas la fel ca in 2012: 35,5% pentru euro, 52,6% pe francul elvetian si 40,9% pe dolar.

Mai multe banci din piata acorda in prezent credite ipotecare aplicand un grad de indatorare intre 50 si 70%, chiar fara sa ofere beneficiul unor rate fixe pentru mai multi ani.