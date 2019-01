Banca Transilvania și PTP Online contribuie la transformarea Clujului în Smart City. Transportul public în comun din Cluj-Napoca poate fi plătit cu telefonul

Banca Transilvania si PTP Online lanseaza in Cluj-Napoca facilitatea de plata cu telefonul, prin aplicatia 24pay, a biletelor si abonamentelor online pentru transportul cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul si micobuzul, operat de Compania de Transport Public Cluj-Napoca. Clujenii, studentii si turistii au la indemana de acum inainte o modalitate moderna, rapida si sigura de achizitionare a acestora, fara costuri suplimentare.

BT si PTP Online – compania care a dezvoltat aplicatia 24pay si membra a grupului de firme Ecco Group Development – si-au propus sa contribuie impreuna la dezvoltarea serviciilor online in domeniul transportului public, o arie mai putin acoperita in Romania. Facilitatea a fost lansata deja in alte sase orase din Romania – Arad, Brasov, Iasi, Ramnicu Valcea, Timisoara si Sibiu -, la care se adauga, de azi, Cluj-Napoca.

Aplicatia 24pay poate fi descarcata gratuit din Google Play sau App Store, iar ulterior este necesara inrolarea unui card Visa sau Mastercard.

3 modalitati de achizitionare a biletelor si abonamentelor, din mijloacele de transport public sau din statiile din Cluj-Napoca:

Prin aplicatia 24pay, sectiunea Transport public;

Prin apropierea telefonului de simbolul NFC de pe afisele 24pay din mijloacele de transport in comun;

Prin tastarea codului de 4 cifre de pe afisele 24pay din autobuze. Aceasta optiune de plata este o premiera fata de celelalte 6 orase in care aplicatia 24pay a fost lansata pana acum.

„Prin aceasta lansare, Banca Transilvania, ca parte a comunitatii clujene, contribuie la transformarea Clujului in Smart City. Pentru BT, investitiile, parteneriatele si proiectele de transformare digitala sunt o prioritate, conferind confort si mobilitate clientilor si comunitatilor”, afirma Marius Flore, Director Servicii Digitale Integrate, Banca Transilvania.

„Ne bucuram ca am extins serviciile digitale de plata cu telefonul a transportului public in Cluj-Napoca, fiind un oras important in cadrul strategiei PTP Online de extindere la nivel national. Sistemul 24pay este pus la dispozitie in mod gratuit operatorilor de transport, fara a fi percepute costuri pentru dezvoltarea si implementarea aplicatiei. Practic, cu o singura aplicatie, orice persoana care locuieste sau calatoreste in aceste 7 orase din tara poate achita simplu si rapid, fara niciun cost aditional, transportul in comun prin intermediul telefonului, prin aplicatia 24pay in care este inrolat cardul bancar, fara sa mai caute o casa de bilete sau sa aiba nevoie de bani cash.”, declara Dan Cernea, director general PTP Online.

24pay, peste 70.000 de utilizatori in 9 luni

In decurs de 9 luni, 24pay a ajuns la peste 70.000 de utilizatori. In medie, zilnic sunt realizate prin intermediul aplicatiei peste 2.500 de tranzactii prin care sunt cumparate bilete online pentru transportul in comun. Platile pentru achizitionarea biletelor au loc prin solutia de plata cu card oferita de Banca Transilvania.