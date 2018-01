APERO anunţă că 2017 a fost cel mai bun an pentru proiectul Ghiseul.ro. George Anghel: în martie, vom atinge 380.000 de utilizatori activi

2017 a fost pentru Ghiseul.ro un an cat toti anii anteriori la un loc! Asociatia de Plati Electronice din Romania anunta ca anul 2017 a fost cel mai bun an pentru proiectul Ghiseul.ro. Asa cum se observa din graficele de mai jos, anul 2017 a adunat in termeni de volume tranzactionate aproape 98 milioane de lei, ceea ce inseamna mai mult decat toti anii anteriori la un loc.

Numarul utilizatorilor activi, la finalul anului 2017, a fost de 260.000

Numarul de tranzactii si numarul de conturi au crescut substantial confirmand faptul ca increderea oamenilor in sistem este din ce in ce mai mare.

George Anghel: 2018 a inceput cu 1.300 de conturi noi activate

“2017 a insemnat pentru proiectul Ghiseul.ro anul confirmarilor. Numarul de utilizatori noi, numarul de tranzactii si volumele tranzactionate au confirmat ca Ghiseul.ro este optiunea principala a romanilor cand vine vorba de plata taxelor si impozitelor online. 2018 nu pare sa se lase mai prejos si a inceput galopand cu peste 1,300 de conturi noi activate pe zi ceea ne da increderea ca estimarile noastre de crestere sunt corecte”, declara George Anghel , director executiv APERO.

APEORO evidentiaza ca volumele tranzactionate de ANAF au reprezentat aproximativ 33 mil. lei, reprezentand 34% din totalul tranzactionat.

Sectorul 3 ramane in continuare liderul incontestabil al institutiilor locale cu aproape 47.000 de utilizatori activi, cu peste 9 mil. lei tranzactionati si un numar de 37,000 de tranzactii. Sectorul 6 a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de utilizatori in anul 2017, cu aproximativ 12,000 de conturi noi.

Asteptari in 2018: in T1, GHISEUL.RO va avea 380.000 de utilizatorii activi



“Cresterile inregistrate in anii anteriori ne spun ca in primele 3 luni ale fiecarui an sistemul creste cu 20% raportat la tot anul anterior. Daca aceasta realitate se va confirma si anul acesta numarul de utilizatori activi va creste de la 260,000 la finalul anului 2017, pana spre 380,000 la finalul lunii martie 2018. Conform cifrelor din anii anteriori ne putem astepta ca volumele tranzactionate in primele 3 luni ale anului sa ajunga la 70 – 80 mil. lei. Acest lucru inseamna o crestere de 60% fata de aceeasi perioada a anului 2017″, a precizat George Anghel, director executiv APERO.

GHISEUL. RO – un parteneriat intre Agenția pentru Agenda Digitala a României (A.A.D.R.) si Asociația de Plati Electronice din Romania (A.P.E.R.O.), un exemplu de buna colaborare intre mediul public si mediul privat prin care a fost pus la dispoziția contribuabililor primul sistem integral online pentru plata impozitelor si taxelor cu acoperire națională.