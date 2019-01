Eugen Teodorovici anunță că “Prima Casă” va fi un Program social. Iancu Guda: Dacă nu se fac aceste modificări, cred că programul trebuie inchis

Programul “Prima casă” va continua, pentru că a fost util în economie, dar se doreşte a fi un program social clar, a declarat duminică, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

” Noi vom bugeta pentru anul viitor în continuare programul “Prima casă” pentru că a fost foarte util în economie. Nu ştiu exact acum suma, dar în ianuarie o să vedeţi exact cu cât anume vom bugeta”, a spus Teodorovici.

Băncile deja pregătesc noul Program ce prevede condiţii stricte legate vârsta şi venitul maxim cerut solicitanților



Prima Casă va arăta diferit în 2019, potrivit unor surse bancare. După 10 ani de funcţionare, programul Prima Casă ar urma să devină un program social, accesibil doar tinerilor care au cel mult 35 de ani şi care câştigă maximum 3.000 de lei net.

Întrebat dacă va fi un plafon de vârstă sau de venit, şeful de la Finanţe a precizat că nu vrea să anticipeze, pentru că nu are toate datele. “Probabil săptămâna viitoare…Dacă se schimbă ceva faţă de cadrul legal care a reglementat prima casă vor fi astfel de modificări legislative puse din timp transparente pe site MFP, dar vom continua cu acest program şi în 2019”, a subliniat Teodorovici.

Potrivit unui proiect de HG publicat pe site-ul MFP, plafonul de garanţii pentru programul ‘Prima casă’ pentru anul 2019 este de 2 miliarde de lei, similar cu plafonul total de garantare alocat pentru anul 2018.

Și opiniile analiștilor converg către un Program “Prima Casă “social. Iancu Guda, analist economic, lector al Institutului Bancar Român, a anticipat măsura propusă de Guvern, declarând recent că programul trebuie să fie unul strict social.



“Dupa 10 ani de functionare, consider ca programul „Prima Casa” ar trebui sa redevina un program social, de sprijin pentru populatia cu venituri sub media, exact cum a fost prezentat initial. Astfel, cred ca nivelul venitului clientului eligibil pentru acest program trebuie plafonat la 3.000 RON (in conditiile in care salariul mediu nominal net este de 2.720 RON), iar valoarea imprumutului sa fie redusa la maxim 50.000 EUR pentru locuintele vechi (inainte de 1990), aproape de valoarea lor (in conditiile in care pretul din piata este intre 65.000-70.000 pentru locuintele de 2 camere in Bucuresti), afirma Guda.

“Daca nu se fac aceste modificari, cred ca programul „Prima Casa” trebuie inchis, deoarece distorsioneaza piata prin sustinerea artificiala a pretului la imobiliare! Practic, valoarea garantiilor acordate prin programul „Prima Casa” in perioada 2009-2018 este de 36 mld RON, ceea ce reprezinta aproape 50% din totalul creditelor imobiliare acordate populatiei in sold (72 mld RON la finalul anului 2018)”, mai sustine analistul.

De la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii octombrie 2018, au fost acordate 264.578 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 23,40 miliarde lei. De la începutul anului 2018 şi până la finele lunii octombrie 2018 au fost acordate 17.915 garanţii, în valoare totală de 1,7 miliarde lei, precum şi 6.494 promisiuni de garantare.