Primul card de credit Visa Infinite din România, lansat de UniCredit Bank și Visa, oferă clienților un univers de posibilități exclusiviste

UniCredit Bank este prima bancă din România care, în parteneriat cu Visa, lansează cardul de credit Visa Infinite Miles & More – card exclusivist, care oferă un mix unic de beneficii din toată gama Visa Premium disponibilă în prezent pe piața locală.

Cardul Visa Infinite Miles & More de la UniCredit Bank este conceput pentru a le aduce clienților beneficiile unui card de credit dar, dincolo de acestea, și o nouă dimensiune a confortului, printr-o combinație de beneficii distinctive.

Astfel, cardul de credit Visa Infinite Miles & More le oferă clienților UniCredit Bank o combinație specială de beneficii bancare (respectiv accesul la o linie de credit în lei sau euro) și non-bancare, nouă pe piața din România.

Concret, clienții care vor deține acest nou produs se vor bucura de transfer gratuit cu limuzina către și dinspre aeroport, în principalele orașe din țară (București, Timișoara, Cluj Napoca, Iași, Constanța, Brașov, Sibiu, Galați, Bacău, Suceava, Craiova și Arad). Apoi, serviciul de protocol VIP le va oferi acces la culoarul diplomatic, atât pentru posesorul cardului Visa Infinite Miles & More, cât și pentru până la trei însoțitori ai acestuia. Cu toții beneficiază, în plus, de desfășurarea cu prioritate a formalităților de control la vamă, de acces în lounge-ul VIP, de transfer rapid cu limuzina până la aeronavă și de îmbarcare cu prioritate (în cadrul aeroportului din București). Ca parte a mixului de beneficii, clienții se mai pot bucura de servicii de consierge non-stop pentru numeroase servicii, de acces nelimitat prin LoungeKey în peste 1.000 de lounge-uri din 550 de aeroporturi din întreaga lume, de asigurare de călătorie, precum și de multe oferte speciale. Nu în ultimul rând, cardul include programul de loialitate Miles & More.

“Suntem banca pentru lucrurile care contează și, de aceea, ne-am gândit să le oferim clienților cărora le este adresat acel mix de beneficii care răspunde cel mai bine nevoilor lor. Visa Infinite Miles & More este mai mult decât un card de credit, este un pașaport către o viață plină de experiențe speciale și care le oferă clienților de la transport către și de la aeroport, la servicii VIP ‘meet & assist’ cu acces la culoarul diplomatic prin facilitarea formalităților de control la vamă și de transfer prioritar cu limuzina până la aeronavă în cadrul aeroportului Henri Coandă și până la acces non-stop la servicii de consierge”, a declarat Septimiu Postelnicu, Vicepreședinte Executiv al Diviziei de Retail în cadrul UniCredit Bank.

“Lansăm astăzi, ca urmare a parteneriatului nostru strategic cu UniCredit Bank, primul card de credit Visa Infinite din România, produsul cu cele mai multe beneficii din toată gama Visa Premium. Acest nou produs reprezintă o mărturie a eforturilor comune de a veni în întâmpinarea dorințelor și stilului de viață specific acestui segment de clienţi, care utilizează preponderent cardurile pentru cumpărături în țară și în străinătate. Visa încurajează și răsplătește utilizarea acestor carduri şi loialitatea clienţilor prin beneficii și oferte exclusiviste disponibile pe platforma noastră Premium. Cardurile de credit Visa Infinite emise de UniCredit Bank sunt concepute să ofere clienţilor sofisticaţi experienţe unice şi acces la unele dintre cele mai exclusiviste evenimente şi locuri din lume, de la magazine şi restaurante de lux până la divertisment, cultură, artă și călătorii”, a declarat Cătălin Crețu, general manager pentru România, Croația, Malta și Slovenia în cadrul Visa.

Noul produs din portofoliul UniCredit Bank se adresează în principal clienților cu venituri ridicate, de peste 20.000 lei lunar, respectiv clienții care dețin la UniCredit depozite la termen de minimum 100.000 lei și se califică pentru o limită pe cardul de credit de minimum 40.000 lei.