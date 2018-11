Programul băncilor în minivacanţa de Ziua Națională

Zilele de 30 noiembrie (Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României) și 1 decembrie (Ziua Națională a României) sunt sarbători legale, deci zile nelucratoare în unitătile bancare, cu exceptia agențiilor din cadrul hypermarketurilor sau a mall-urilor.

Banca Transilvania isi informeaza clientii ca sucursalele vor fi inchise, cu exceptia celor din centrele comerciale, caz in care programul va fi 12.00-18.00 sau va fi adaptat in functie de programul locatiei. Unitatile BT din Italia vor fi inchise in 30 Noiembrie.

In cadrul sediilor BT care vor fi deschise pot fi facute anumite operatiuni, si anume:

Schimb valutar

Operatiuni la BT Express Plus, BT Express si ATM (depuneri, retrageri, plati facturi, schimb valutar)

Depuneri de numerar pe baza de foi de varsamant

Achizitii produse

Alternativele sunt:

BT24 Internet Banking si Mobile Banking

BT24 Facturi

Bancomate, BT Express Plus (bancomatul multifunctional), BT Express si POS-uri

Aplicatia BT Pay pentru cumparaturi

Raiffeisen Bank anunta ca zilele de 30 noiembrie si Sarbatoarea Nationala, 1 Decembrie sunt zile nelucratoare, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center). Doar sucursalele prezente in cadrul retelelor de tip hypermarket, Selgros sau mall vor functiona dupa programul acestora.

Stire in curs de actualizare…