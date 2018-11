Raiffeisen Bank și Fondul European de Investiții semnează un nou acord pentru finanțarea fermierilor români

Fondul European de Investiții (FEI) si Raiffeisen Bank au semnat un nou acord de finantare si garantare destinat acordarii de imprumuturi in lei pe termen mediu si lung, pentru capital de lucru si investitii, fermierilor si antreprenorilor din zonele rurale, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Intr-o prima faza, Raiffeisen Bank va putea sa acorde credite in valoare totala de de 30 de milioane de euro in conditii atractive – dobanda si costuri subventionate.

“Pe baza parteneriatului dezvoltat in anii precedenti si a experientei de succes cu fondurile FEI, Raiffeisen Bank face un pas inainte in facilitarea accesului la finantare pentru o categorie larga de clienti si activitati IMM. Cu un istoric indelungat de sprijinire a sectorului agricol, punem acum la dispozitia antreprenorilor o noua linie de finantare cu accent deosebit pe stimularea investitiilor agricole in utilaje si echipamente. De asemenea, avem in vedere dezvoltarea mai larga a zonelor rurale si de munte prin finantarea atat a firmelor, cat si a fermierilor individuali pentru investitii, activitati traditionale, servicii si unitati de agroturism. Astfel, consideram ca venim cu o oferta interesanta sub aspectul garantarii si a unor costuri diminuate, catre o categorie variata de antreprenori si chiar fermieri individuali, atat pentru sustinerea si dezvoltarea sectorului agricol, cat si in general a activitatii economice in zonele rurale si montane.”, a precizat Raluca Nicolescu, Director Executiv, Directia IMM.

„Continuam impreuna cu FEI implementarea de solutii simple de garantare, usor de contractat si foarte avantajoase din punct de vedere al costurilor, intr-un domeniu de importanta majora pentru economie, cel agricol. Ne adresam atat fermierilor, cat si procesatorilor ce au in vedere o investitie in perioada urmatoare si isi doresc o finantare care sa le inlesneasca finalizarea proiectelor, fie ele de modernizare a unitatilor de productie sau imbunatatire a parcului tehnologic. Sectorul agricol a atins un grad de dezvoltare si tehnologizare ce necesita instrumente financiare precum cele sustinete de acordul semnat astazi”, declarat Catalin Cepisca, Manager Departament Produse Structurate de Finantare a Comertului si Sindicalizari.

Creditele cu garantii cofinantate de FEI vor fi acordate in lei, pentru finantarea investitiilor si acoperirea nevoilor de capital de lucru aferente acestora. Garantiile FEI acopera 50% din valoarea creditului, fara nici un cost pentru clienti, care beneficiaza si de dobanda subventionata.

Proiect finantat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și implementat în România prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.