Raiffeisen Bank a depasit pragul de 500.000 de carduri de credit, cel mai mare portofoliu al unei banci din Romania

Raiffeisen Bank a depasit pragul de 500.000 de carduri de cumparaturi, cel mai mare portofoliu de carduri de credit al unei banci din Romania, potrivit bancii.

In plus, din noiembrie, banca ofera posibilitatea clientilor persoane fizice de a obtine cardul imediat. Practic, clientul primeste cardul pe loc, solicita si primeste codul PIN temporar al cardului, prin SMS, si il poate folosi imediat. Alegerea produsului potrivit, calculul si aprobarea limitei de creditare, inmanarea plasticului au loc intr-o singura vizita a clientului in agentiile bancii.

Beneficiile cardului de cumparaturi sunt: o linie de credit de pana la 30,000 lei, perioada de gratie la dobanda de pana la 56 de zile, rate fara dobanda si puncte “Multishop” la partenerii Raiffeisen Bank, discount-uri in magazinele partenere din programul Mastercard Premium (pentru cardurile Gold, World si World Elite) sau sume de bani in numerar pentru acoperirea unor nevoi urgente.

“In perioada de Black Friday – cea mai asteptata perioada de reduceri din an, cu tranzactii record, ne-am concentrat atentia pe emiterea de carduri de cumparaturi cobrand eMAG – Raiffeisen Bank. In aceasta perioada, numai in cele 13 showroom-uri eMAG, prin intermediul birourilor mobile Raifeisen Bank, s-au acordat pe loc peste 700 carduri de cumparaturi co-brand” a spus Vasile Tanasa, manager card de credit la Raiffeisen Bank.

In prezent, portofoliul de carduri de cumparaturi cobrand eMAG-Raiffeisen Bank se indreapta cu pasi repezi spre pragul de 25.000 de carduri.

Raiffeisen Bank are o retea extinsa de comercianti parteneri – practic toti comerciantii importanti din toate categoriile unde clientii isi fac cumparaturile zilnice/recurente, cat si cele ocazionale, iar lista cu magazinele partenere o gasiti la https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/multishop/;

Imbunatatirea continua a functionalitatilor si serviciilor oferite, extinderea parteneriatelor cu comerciantii, dublate de o situatie macro-economica favorabila, au dus la o crestere cu aproape 10% a numarului de carduri de credit nou emise in ultimul an. In primele 9 luni ale lui 2018, volumele tranzactionate la comercianti au crescut cu aproape 20%, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Cota de piata a Raiffeisen Bank este in crestere, ajungand la 17% din totalul cardurilor de credit valide si in circulatie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, la finalul trimestrului al treilea 2018.

Raiffeisen Bank deserveste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 100.000 de IMM-uri si 5.700 de corporatii. La sfarsitul celui de-al treilea trimestru din 2018, banca avea 5.037 de angajati, 425 de agentii in toata tara si o retea de peste 930 de ATM-uri, aproximativ 19.300 de POS-uri si 210 masini multifunctionale.