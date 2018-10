Raiffeisen Bank a lansat creditul imobiliar “Casa Ta Verde” cu scopul de a incuraja persoanele fizice sa-si achizitioneze locuinte cu certificare de eficienta energetica “Green Homes”, acordata de Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi (RoGBC).

Costuri reduse pentru un credit verde

La achizitionarea unei locuinte verzi platesti mai putin in fiecare luna prin costul semnificativ redus la energie, ne explica Catalin Munteanu, Director Executiv Directia Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

“Optiunea pentru o casa verde are o serie de avantaje. In primul rand, dobanda mai mica fata de creditul imobiliar standard si costurile mai mici la energie si reparatii aduc beneficii directe luna de luna, care se traduc printr-un cost redus al detinerii locuintei. De altfel, economiile anuale pe care le face un client care solicita un astfel de credit pot acoperi pana la doua rate din an. Nu in ultimul rand, a locui intr-o casa verde inseamna un mediu mai sanatos pentru intreaga familie, prin utilizarea la constructia casei a unor materiale ecologice, non-toxice” a spus Catalin Munteanu, Director Executiv Directia Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Creditul imobiliar „Casa Ta Verde” are urmatoarele caracteristici:

• Dobanda fixa de 6,15% in primii 7 ani, iar incepand cu al 8–lea an dobanda variabila de la 2,75% marja de dobanda + Robor la 3 luni sau dobanda variabila pe tot parcursul creditului, de la 2,75% marja de dobanda + Robor la 3 luni

• Valoare intre 5.000 si 300.000 euro (echivalentul in lei)

• Perioada intre 3 si 30 de ani

• Garantie: ipoteca de rang 1 instituita asupra imobilului achizitionat sau asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti

• Avans15%-35% din valoarea imobilului; avansul de 15% se aplica pentru achizitia imobilelor din localitatile cu indice pozitiv de evolutie a pietei imobiliare

• Asigurare obligatorie pentru imobilul adus în garantie, cesionata in favoarea bancii

Informatii despre produs gasiti pe site-ul bancii AICI

In agentiile Raiffeisen Bank clientii pot obtine rapid preaprobarea financiara pentru acest tip de credit cu actul de identitate, fara documente de venit. Preaprobarea financiara este valabila 90 de zile, timp in care pot cauta casa “verde” pe care si-o doresc.

Exemplu de calcul:

Pentru un credit de 188.500 lei, pe o perioada de 279 luni, cu o rata a dobanzii fixa 7 ani, de 6,15%, ulterior variabila (5,9%), comision de analiza 900 lei, comision ordin plata 18 lei, comision cont curent 5 lei, rata lunara este de 1.277,56 lei, DAE 6,99%, iar valoarea platita pana la finalul creditului este de 373.077,84 lei.