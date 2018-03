Raiffeisen Bank derulează programe pentru garantarea creditelor IMM de la Fondul European de Investiţii

Raiffeisen Bank si Fondul European de Investitii (FEI) au largit colaborarea lor in 2017, prin doua noi Acorduri de garantare, in valoare totala de peste jumatate de milliard euro (echivalent). Cele doua programe mentionate sunt: “Programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor” (COSME), denominat in lei, in valoare de 180 milioane euro si “Programul UE pentru dezvoltarea si consolidarea activitatii IMM-urilor” (SMEi), denominat atat in lei, cat si in euro, in valoare de 340 milioane de euro, potrivit bancii.

Din 2010, anul cand a inceput colaborarea in cadrul initiativelor JEREMIE, Raiffeisen Bank a generat un portofoliu total de credite de 366 milioane euro (denominat in EUR si echivalent RON), spriinind accesul la finantare a peste 3.500 companii, pe baza instrumentelor puse la dispozitie prin programele Fondului European de Investitii. Mai multe informatii despre programele FEI gasiti aici: https://www.raiffeisen.ro/imm/produse-si-servicii/finantare/finantare-programe-eif/;

In cadrul noilor programe lansate in 2017, FEI acorda garantii de portofoliu in favoarea bancii, de 50%, pentru COSME, respectiv 60% pentru Initiativa IMM. La nivelul firmelor imprumutate, aceasta inseamna garantii de 50%, respectiv 60% din valoarea fiecarui credit acordat de Raiffeisen Bank unei companii IMM, care respecta criteriile de eligibilitate FEI.

Finantarea in cadrul celor 2 programe se realizeaza atat prin facilitati pentru capital de lucru revolving multi-anuale/revolving cu grafic de rambursare, cat si prin credite de investitii pe maxim 10 ani.

“Raiffeisen Bank este principalul partener al FEI pe piata romaneasca, daca tinem cont de volumele acordate cu acest tip de garantii. Exista o preocupare la nivelul bancii noastre pentru dezvoltarea si consolidarea segmentului IMM-urilor pe piata romaneasca. Aceaste solutii de finantare dau bancii posibilitatea sa ofere credite si companiilor care nu s-ar fi calificat la o finantare clasica, din cauza lipsei de garantii. Astfel, la sfarsitul lunii februarie 2018, dupa 8 luni de la implementare, cele doua programe COSME si SMEi au generat un portofoliu cumulat de credite Raiffeisen Bank de aproxinativ 200 milioane euro (echivalent).” a declarat Alin Neacsu, Director Directia Credite pentru Corporatii la Raiffeisen Bank.

“Suntem incantati sa reconfirmam succesul acestor initiative extrem de utile si necesare pentru largirea accesului la finantare in special pentru antreprenorii de talie mica si foarte mica, sustinand competitivitatea si cresterea mediului de afaceri din Romania. 80% din antreprenorii finantati in cele 8 luni de care vorbim, prin cele 2 program, detin business-uri cu cifra de afaceri mai mica de 1 milion de euro. Acestia sunt clientii care resimt cea mai mare nevoie de asemenea instrumente. Sunt convinsa ca vom atinge plafoanele stabilite initial mai repede decat ne asteptam, asa ca pregatim deja solicitari formale pentru suplimentarea plafoanelor agreate cu FEI” a declarat Monica Udrescu, Director Executiv Directia IMM la Raiffeisen Bank.

Finantarile sunt acordate datorita Garantiei puse la dispozitie de catre COSME si de catre Fondul European pentru Investitii Strategice (“FEIS”), stabilite in temeiul Planului de investitii pentru Europa. Scopul FEIS este de a sustine finantarea si implementarea investitiilor productive in cadrul Uniunii Europene si respectiv de a asigura cresterea gradului de acces la finantare.

COSME este programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor care se deruleaza in perioada 2014-2020, cu un buget total de 2,3 miliarde de euro. Cel putin 60% din program va fi dedicat facililitarii accesului la finantare pentru IMM-urile din Europa, prin doua instrumente financiare.Prin intermediul mecanismului de garantare a imprumuturilor, programul va oferi garantii si contragarantii institutiilor financiare, astfel incat acestea sa poata pune la dispozitia IMM-urilor mai multe imprumuturi si servicii de leasing financiar.Folosind mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere, programul va furniza capital de risc fondurilor de investitii care investesc in IMM-uri in principal in faza de extindere si de crestere.

Programul COSME se bazează pe succesul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care, în perioada 2007 – 2013, a contribuit la mobilizarea unor împrumuturi în valoare de peste 21 miliarde EUR și a unor capitaluri de risc în valoare de 2,8 miliarde EUR pentru mai mult de 400 000 de IMM-uri din Europa.

Companiile pot contacta diferitele institutii financiare existente din tarile lor pentru a accesa fondurilor europene la http://www.access2finance.eu/