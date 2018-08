Raiffeisen Bank efectueaza anual peste 3 milioane de plati automate prin serviciul Direct Debit

Serviciul Direct Debit, imbunatatit constant de banca, castiga teren in preferintele clientilor in defavoarea platilor in numerar la ghiseu. Anual, Raiffeisen Bank efectueaza peste 3 milioane de plati automate catre furnizorii de utilitati, asiguratori, asociatii etc.

In aplicatiile de internet si mobile banking de la Raiffeisen Bank regasesti toti furnizorii din Romania care incaseaza facturile prin Direct Debit.

Ce insemana de fapt Direct Debit si de ce vorbim de el?

• se activeaza usor, se modifica sau se poate rezilia prin aplicatiile de Internet Banking sau Mobile Banking;

• este rapid si ieftin – clientii scapa de grija facturilor, iar acestea se platesc automat, fara intarzieri sau costuri;

• este inclus in pachetele de cont curent “Zero Simplu” si “Zero Tot” – costul lui este 0 si nu exista limita de tranzactii.

• platile sunt vizibile in extrasul de cont, in Raiffeisen Online sau Smart Mobile;

• siguranta platilor in limita unor sume – platitorul poate stabili o limita maxima pana la care ii poate fi debitat contul pentru plata unei facturi;

Serviciul Direct Debit oferit de Raiffeisen Bank este complet electronic, urmand trendul digital in care banca investeste pentru confortul clientilor.

“Este un serviciu bancar care da dependenta de la prima utilizare: il activezi si uiti de plata facturilor. Banca gestioneaza platile, iar tu castigi timp, eviti cozile pentru totdeauna, ai control prin stabilirea unei limite maxime de plata, in functie de istoricul tau cu fiecare furnizor. Practic, serviciul Direct Debit devine pentru client un contabil personal, digital, punand la dispozitie una dintre cele mai sigure, usor de folosit si ieftine solutii de plata a facturilor ” a spus Florentina Stilu, director Cash Management la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank deserveste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 100.000 de IMM-uri si 5.600 de corporatii. La sfarsitul primului semestru din 2018, banca avea 5.099 de angajati, 433 de agentii in toata tara, peste 900 de ATM-uri, aproximativ 19.300 de EPOS-uri si 210 de masini multifunctionale (MFM-uri).

