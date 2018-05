Raiffeisen Bank International – interes strategic pentru investitii directe in fintech-uri, co-investitii si investitii in fonduri Venture Capital

Raiffeisen Bank International AG (RBI) a lansat o companie de tip corporate venture capital (CVC), “Elevator Ventures”. RBI pune la dispozitie un capital de investitii de 25 de milioane de euro.

“Elevator Ventures” se va concentra pe investitii directe in fintech-uri later-stage, co-investitii impreuna cu parteneri si investitii in fonduri VC. Fintech-urile “later-stage” sunt companii aflate inca la inceput de drum, construite in jurul unei unor tehnologii in sectorul financiar, care au deja pe piata propriile produse si servicii. Termenul “later-stage” subliniaza distinctia dintre startup-uri “early-stage” si companii “later-stage” care au avut deja succes pe piata. Prin aceste investitii, RBI isi doreste sa sprijine aceste companii sa-si dezvolte modelul de business. Cu o experinta de peste 30 de ani pe pietele din Europa Centrala si de Est, RBI poate ajuta in mod real fintech-urile sa se dezvolte in acesta regiune.

Hannes Cizek, Head of Group Digital Banking la RBI: “In Austria exista, in acest moment, o lipsa de crestere a capitalului pentru investitii in startup-urile care se afla deja intr-un stadiu mai avansat de dezvoltare, au obtinut experienta initiala din piata si au acum nevoie de capital pentru a continua sa evolueze cu succes. Tocmai aici intervenim noi.”

In acelasi timp, prin colaborarea cu fintech-uri, RBI ofera celor 16,6 milioane de clienti acces la cele mai recente si inovatoare produse si servicii bancare. RBI se asteapta la beneficii provenite din co-investitiile planificate impreuna cu partenerii investitori si din investitiile in fonduri VC.

Ca urmare a succesului programului “Elevator Lab”, care a devenit cel mai mare accelerator de fintech-uri in regiunea Europei Centrale si de Est, urmatorul pas strategic pentru RBI este sa devina un investitor activ. RBI poate sa investeasca atat in participantii la programul de tip accelerator cat si in companii atractive datorita proximitatii fata de ecosistemele fintech.

“Elevator Ventures este urmatorul pas in strategia de inovatie a grupului” spune Johann Strobl, CEO al RBI. “ Folosim campania “Elevator Ventures” pentru a parcurge pasii necesari in a deveni cei care sustin modelele de business inovatoare si cele mai noi tehnologii.”

Directorii Elevator Ventures, subsidiara aflata integral in proprietatea RBI, sunt Hannes Cizek (Head of Group Digital Banking, RBI) si Thomas Muchar (Head of Austrian Equity Investments, RBI)

Mai multe informatii despre Elevator Ventures: www.elevator-ventures.com.