Raiffeisen Bank lanseaza ediţia de toamnă a programului “Catalizator”, dedicat companiilor medii din România

Raiffeisen Bank continuă proiectul „Catalizator – un program pentru antreprenori cu idei mari”, seminarii organizate pentru antreprenorii şi managerii din companiile medii din România, concepute să-i susţină pe aceştia în extinderea şi administrarea mai eficientă a afacerilor lor.

„Catalizator”, aflat la ediţia a patra, se derulează pe parcursul a trei luni, în toate cele şapte oraşe în care programul a fost prezent în ediţiile anterioare: Piteşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Bucureşti, sub îndrumarea lui Dan Berteanu, trainer şi expert in dezvoltarea afacerilor. Întâlnirile din primăvara acestui an au adus în sălile de workshop 350 de companii din cele 7 oraşe ale programului.

Workshop-urile din ediţia 2018 şi-au propus să abordeze teme ca: managementul motivaţiei şi al conflictelor sau leadership-ul participativ. Temele au fost stabilite pe baza răspunsurilor participanţilor din ediţiile precedente ale „Catalizator”.

Peste 90% dintre antreprenori au spus că şi-ar dori aprofundarea temei relaţiilor din echipă, a modalităţilor în care ar putea creşte motivarea şi colaborarea oamenilor din echipele pe care le conduc.

« În mediul de business de astăzi, de multe ori impredictibil și schimbător, suntem puși în situația să rezolvam probleme la care nu ne-am gandit, să luăm decizii având informații limitate, să găsim colaboratorii potriviți și, nu în ultimul rând, să ne folosim intuiția și instinctul. Sesiunea de toamnă a « Catalizator » va fi experiență inedită de învățare, un mix între mecanisme de joc, provocări de tip room-escape, instrumente de management democratic și concepte de leadership participativ. Suntem convinși că și de această dată cei care ni se vor alătura nu vor simți cum trece timpul, iar la final vor pleca cu amintiri frumoase și dorința de a ne revedea curând» a spus Dan Berteanu, Managing Partener Equatorial Gaming

Pe lângă dezvoltarea culturii antreprenoriale, ”Catalizator” îşi propune să ajute la crearea unei comunităţi de afaceri sănătoase, în care participanţii la viaţa economiă să împărtăşească nu doar idei, ci şi oportunităţi de afaceri şi să consolideze relaţii valoroase de business.

Începând cu luna septembrie, ”Catalizator” va fi prezent în cele mai importante oraşe ale ţării, după cum urmează: 18 septembrie în Cluj, 16 octombrie în Timişoara, 23 octombrie în Braşov, 30 octombrie în Piteşti, 1 noiembrie în Iaşi, 6 noiembrie în Bucureşti şi 13 noiembrie în Constanţa.

Relaţia cu companiile medii este coordonată în Raiffeisen Bank prin centrele regionale de corporaţii, situate în marile oraşe (Bucureşti, Piteşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara). Managerii dedicaţi sunt foarte aproape de afacerile clienţilor lor, pentru a putea înţelege şi adapta soluţiile financiar-bancare la specificul local.