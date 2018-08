După accesarea creditelor de nevoi personale online, acum clienții ING Bank pot opta și pentru refinanțarea online

ING România a adoptat un model operaţional implementat deja în 33 de sucursale proprii prin care urmărește integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale pe parcursul acestui an. Astfel, banca urmează să facă tranziţia către un model digital de tip self-service.

Noul produs online lansat astăzi vine să continue tranziția către o bancă complet digitală.

După lansarea creditului de nevoi personale online, în septembrie 2017, ING aduce o îmbunătățire produsului deja existent din Home’Bank, permițând clienților să refinanțeze creditele de nevoi personale sau ExtraROL-urile într-un singur împrumut, cu o rată fixă lunară pentru cinci ani, astfel încât să poată obține suma dorită.

Opțiunea de refinanțare poate fi accesată ușor intrând în procesul existent de obținere a creditului de nevoi personale din ING Home’Bank. Clienții parcurg aceleași interogări la ANAF și Biroul de Credite pentru a verifica eligibilitatea și suma pentru care se încadrează comparativ cu cea solicitată.

Opțiunea de refinanțare le apare momentan numai acelor clienți care au deja produse ca ExtraROL sau credite de nevoi personale și pentru care refinanțarea are sens în vederea obținerii sumei dorite. Produsele de creditare selectate pentru refinanțare vor fi dintre cele care favoriează clientul să obțină valoarea dorită (ținând cont de termenul acestora, valoarea, ratele lunare etc.). Fiind parte din fluxul procesului de creditare online, opțiunea nu se adresează momentan și clienților ING care își doresc doar refinanțarea datoriilor existente. Această solicitare poate fi adresată în continuare în oricare office ING.

Înainte de aprobarea refinanțării, clienții vor primi o simulare a noului împrumut, pașii care succed apoi fiind aceiași ca în cazul unui împrumut de nevoie personale online obișnuit, folosind semnătura digitală și transferând suma imediat în contul clientului. Întregul proces durează aproximativ 15 minute.

Procesele de verificare și condițiile de acordare sunt exact aceleași ca la o refinanțare într-un office ING.

Clienții vor putea verifica toate condițiile și informațiile legate de refinanțare în cadrul procesului și în documentele trimise pe adresa de e-mail pentru a lua o decizie informată atât cu privire la opțiunile de refinanțare (data aprobării, a maturității, rate lunare, costuri de refinanțare), cât și cu privire la condițiile noului împrumut (dobândă, sumă totală returnată prin DAE, comision de analiză sau oricare alte taxe) . ING Bank România va respecta în continuare politica de creditare responsabilă, care a dus la o rată a creditelor neperfomante de 2,8%, mult sub media pieței, raportată la nivelul băncii la finalul semestrului întâi din acest an.

Javier Mones Pita, directorul de Retail Banking ING Bank România:

Creditul de nevoi personale disponibil complet online a deschis ușa către o mulțime de posibilități, folosind semnătura electronică și verificările automatizate în baze de date din terțe părți, cu aprobarea clinților ING. Acesta este doar încă un pas în promisiunea unei bănci digitale pe care am făcut-o clienților noștri, oferindu-le un control mai bun al banilor lor.

Bankingul online nu ar trebui să fie numai despre tranzacții la îndemână, ci și un mod de a avea o vizibilitate mai bună a portofoliului de produse financiare, un control al propriilor fonduri, în timp ce poți aloca, din confortul propriei case, timpul necesar pentru a citi și a te informa cu privire la deciziile tale financiare.

De la anunțarea creditului de nevoi personale online, în septembrie 2017, aproape 18.000 de persoane au verificat în ce condiții ar putea obține un împrumut, având o abordare mai responsabilă și informată cu privire la condițiile preluării unui credit. Un total de 5.000 de clienți au ales să ia creditul online, unul din trei având cel puțin un astfel de produs. Mai mult decât atât, 80% dintre creditele online au fost accesate și aprobate prin mobil.

Utilizarea aplicației ING Home’Bank prin aplicația de mobil a crescut semnificativ față de nivelul de utilizare de pe desktop. La finalul lunii iunie 2018, dintre cei 646.000 utilizatori activi de Home’Bank, 453.000 au accesat aplicația de pe mobil, cu o medie de 15 logări pe lună. Frecvența pentru aplicația de desktop este la jumătate.

Analizând comportamentul clienților ING, preferința pentru soluțiile online este evidentă: doar 4% dintre interacțiunile cu banca sunt offline, prin sucursale sau call center. În plus, numărul interacțiunilor și solicitărilor venite din partea clienților pe mobil s-a dublat în ultimul an.