Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la nivelul de 3,15%, de la nivelul de 3,18% miercuri, potrivit BNR.

Și indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a coborât cu 0,1 puncte procentuale joi, la nivelul de 3,45%, comparativ cu 3,46% miercuri. De asemenea, indicele ROBOR la 12 luni a scăzut, joi, la 3,51%, de la 3,52%, cât a fost nivelul de miercuri.

Doar ROBOR la 6 luni a rămas la valoarea de miercuri, 3,38%.

După operațiunea de tip “repo” derulată luni de Banca Națională, ROBOR își continuă scăderea

BNR a derulat în 3 septembrie 2018 o nouă operațiune de tip “repo”, în volum de 9.5 miliarde lei, în scădere față de nivelul de 12.2 miliarde RON de săptămâna trecută. A patra operaţiune “repo” din acest an are o scadență la șapte zile și o dobândă de 2.50% pe an.

Prin aceste operaţiuni, BNR încearcă să ofere suficientă lichiditate pieţei, astfel încât să tempereze creşterea dobânzilor.