RETROSPECTIVĂ 2017. Industria bancară nu a mai fost marcată de schimbări de amploare la nivelul managementului ca în alți ani

Spre deosebire de ceilalți ani, 2017 este unul relativ sărac în noutăți privind plecări sau veniri de manageri în bănci. Cele câteva schimbări au vizat în special pozițiile de top management de rang secund.

Băncile pentru locuinţe, ca şi cea mai mare bancă locală au înlocuit o parte din vicepreşedinţi, încercând în special să întărească controlul riscului.

Ca şi în ceilalţi ani, în 2017 am asistat la “export” de manageri, vicepreşedinţi sau directori din băncile locale plecând către alte subsidiare ale grupului pentru a coordona divizii cheie.

Un exemplu este directorul de strategie al ING Bank România, transferat la subsidiara din Cehia a grupului, pentru a replica modelul de succes de aici.

Noi doi vicepreședinți la BCR

Astfel, în toamna lui 2017, cea mai mare bancă locală, BCR, a anunțat noi nume pentru pozițiile de Vicrepreședinte Financiar (CFO) și de Risc (CRO).

Începând cu 1 ianuarie, noul CFO al BCR va fi Elke Meier, ce devine astfel membră a Comitetului Executiv al BCR. Maier o va înlocui pe Adriana Jankovicova, „actualul membru al boardului responsabil cu linia funcțională Financiar, care a decis să dea curs altor oportunități de carieră în afara Erste Group”, anunța banca locală. Înlocuirea a venit odată cu finalul de mandat al Adrianei Jankovicova, la 31 decembrie 2017. Potrivit BCR, noul Chief Financial Officer al băncii are o carieră internațională de peste 25 de ani, derulată în Austria și ECE, din care ultimii 16 ani în cadrul Erste Group. Cea mai recentă poziție deținută de aceasta a fost CFO și Director executiv al Erste Group IT International.

Tot BCR a anunțat recent numirea unui nou vicepreședinte de risc, de la 1 ianuarie, în persoana lui Michel Beitz. Beitz ocupase aceeași funcție în cadrul BCR în intervalul 2010 – 2014. „Michael Beitz a fost CRO și CWO în cadrul BCR vreme îndelungată și cunoaște în detaliu banca și țara. Ne bucură experiența sa dovedită de management al riscurilor în regiune”, a declarat Manfred Wimmer, președintele Comitetului de Supraveghere al BCR. BCR a mai anunţat că actualul vicepreședinte de risc al BCR, Bernd Spalt, va deveni Vicepreşedinte de Risc al Erste Bank Austria.

Un nou vicepreședinte și la BCR Banca pentru Locuințe

O altă entitate din grupul BCR, Banca pentru Locuințe, a numit de asemenea un nou vicepreședinte de risc: Arion Negrilă. Numirea sa a fost anunțată pe data de 24 iulie, iar la jumătatea lui octombrie Negrilă a primit avizul BNR. Potrivit BCR Banca pentru Locuințe, Arion Negrilă are peste 20 de ani de experienţă în cadrul Grupului BCR, din care 13 în funcţii de management, experiența sa axându-se pe managementul strategic al riscurilor, analiza de portofolii şi raportarea riscurilor, definirea de ratinguri şi parametri de risc.

Doi noi vicepreședinți la Raiffeisen Banca pentru Locuințe

Si cealaltă bancă pentru locuințe, Raiffeisen BpL, a întărit eșalonul doi al conducerii prin numirea a doi noi vicepreședinți. Ileana Cioana a fost numită în luna aprilie vicepreședinte responsabil de Divizia Distribuție, iar Ionel Fierăscu vicepreședinte responsabil de Divizia Operațiuni.

Potrivit Raiffeisen BpL, Ileana Cioana a fost din 2016 până în 2017 Director Executiv Produse de creditare pentru Corporații şi lucrează în Raffeisen Bank din anul 2002 ca director în Divizia Corporații, iar până în 2002 a activat în ABN Amro Bank Romania. Ionel Fierascu lucrează în Raiffeisen din 2001, iar anterior a făcut parte din echipa Băncii Agricole, din anul 1998. Potrivit băncii, acesta şi-a început cariera ca simplu angajat în bancă și a avansat până la manager și director juridic și de conformitate.

În luna iulie apărea în presă informaţia că Aurelia Cionga, preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL), al cărei mandat se încheiat în acest an, nu va beneficia de o reînnoire de mandate, iar locul său va fi luat de unul dintre vicepreşedinţi. Deocamdată nu a fost anunţată numirea unui nou preşedinte.

BRD are un nou administrator

BRD a operat la rândul său schimbări în echipa administrativă prin numirea lui Benoît Jean Marie Ottenwaelter în calitate de administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4. Banca a decis totodată reînnoirea mandatului de administrator neexecutiv al lui Jean-Luc André Joseph Parer, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017.

Unul dintre strategii retailului ING Bank a plecat din bancă

ING Bank, una dintre băncile cu cea mai de succes strategie de retail, fie că vorbim de zona de carduri, de credite de nevoi persoanle sau de sistemul de HomeBank, lansat în urmă cu peste zece ani, a anunţat plecarea unuia dintre artizanii acestei strategii. După 17 ani în ING România, Ştefan Radu, Directorul de Strategie și Produse Retail, a preluat de la 1 iunie poziţia de Director de Marketing al ING Cehia.

În Cehia, atribuţiile acestuia vor fi dezvoltarea și implementarea strategiei de brand și lansarea comercială a noilor produse de retail. Pe parcursul celor 17 ani, Ștefan Radu a fost implicat în lansarea operațiunilor de retail cu numeroase inovații pe plan local precum ING Self’Bank în 2005 și lansarea ING Home’Bank în 2006, a comunicat banca. ING nu a anunţat numele noului director de strategie.

Intesa Sanpaolo Bank are un nou preşedinte şi un nou vicepreşedinte

Intesa Sanpaolo Bank Romania comunica lunile trecute numirea unui nou președinte al Consiliului de Administrație al băncii – în persoana lui Ezio Salvai (fost vicepreședinte) și a unui nou vicepreședinte al Consiliului de Administrație – Giampiero Trevisan.

Potrivit comunicatului băncii, Ezio Salvai a ocupat în perioada 2011 – 2013 poziţia de Director General şi membru al Consiliul de Administrație al Intesa Sanpaolo Bank Romania, iar din 2013 până în prezent a fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al băncii. Acesta a avut diverse funcţii executive, atât în Italia, cât și pe plan internaţional, în prezent fiind președintele Consiliului de Supraveghere al mai multor bănci din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo.

Totodată, noul vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Intesa Sanpaolo Bank Romania, Giampiero Trevisan, este la al treilea mandat de membru al Consiliului de Administrație al bancii, pentru primul mandat fiind numit în 2010. Acesta a fost președintele Comitetului de Audit şi membru in Consiliile de Administrație ale unor bănci din Grupul Intesa Sanpaolo din Europa Centrală și de Est și din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.