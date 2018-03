Revista BankingNews a împlinit 1 an! Ce am pregătit pentru Numărul 5 al publicației și cum îți poți face abonament pentru edițiile din 2018

Luna martie 2018 este un moment festiv pentru Revista BankingNews, care împlinește 1 an de existență. Un an plin de provocări, care a autentificat alegerea noastră de a realiza o REVISTĂ DE COLECȚIE, unică pe piața media din România. Am reușit să dăm viață unei publicații trimestriale de top, asumată ca un exercițiu jurnalistic de elită prin conținut, concept și înfățișare. Cele 2.784 de abonamente realizate pe parcursul anului 2017 au constituit motivația principală pentru eforturile noastre de a alcătui o revistă la standarde înalte.

Decizia de a ilustra coperta fiecărei ediții cu un portret în creion al personalității din banking care a generat interviul central al revistei a fost văzută de publicul larg ca o alegere inedită și inspirată. Dana Demetrian – Vicepreședinte BCR, Omer Tetik – Director General Banca Transilvania, Steven van Groningen – Președinte Raiffeisen Bank și Ufuk Tandogan – CEO Garanti Bank au fost personalitățile alese de redacția noastră pentru a fi prezentate pe coperta celor patru ediții ale Revistei BankingNews.

Fiecare dintre cele 4 numere apărute anul trecut a adus în atenția cititorilor informații unicat, structurate în numeroase analize despre evoluțiile industriei bancare, studiind în amănunt piața creditelor ipotecare, segmentul cardurilor bancare, creditele pentru IMM, împrumuturi de consum, private banking sau finanțările proiectelor derulate cu fonduri europene. De asemenea, mai mulți specialiști ai banking-ului autohton și al mediului universitar au semnat o serie de opinii despre subiecte fierbinți de larg interes.

Toate cele 4 ediții ale Revistei BankingNews din primul an de existență pot fi vizualizate în format .pdf în linkurile de mai jos:

– Revista BankingNews – Numărul 1 (ediția lunii martie 2017)

– Revista BankingNews – Numărul 2 (ediţia lunii iunie 2017)

– Revista BankingNews – Numărul 3 (ediţia lunii septembrie 2017)

– Revista BankingNews – Numărul 4 (ediţia lunii decembrie 2017)

Sergiu Oprescu, bancherul de top de pe coperta Numărului 5 al Revistei BankingNews

Ediţia lunii martie 2018 a Revistei BankingNews este deja în tipografie, urmând să apară în următoarele zile. Pe copertă îl avem pe Sergiu Oprescu, Preşedintele Alpha Bank şi Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor, care ne-a acordat un interviu extrem de interesant. Bancher cu viziune, respectabil și foarte apreciat în comunitatea de profil, Sergiu Oprescu consideră că așteptările nerealiste, alimentate de exacerbarea tensiunilor dintre bănci și clienți și de activitatea legislativă care ignoră reguli și comportamente economice, îi îndepărtează pe români de dinamica europeană.

Un subiect special ce va putea fi citit în cadrul Revistei BankingNews este reprezentat de analiza privind campaniile de responsabilitate socială ale instituţiilor de credit locale. Băncile româneşti și-au pus amprenta pe campaniile de CSR, alegând să încurajeze cu fonduri dezvoltarea unui domeniu sau altul. Unii creditori promovează an de an acțiuni sportive, în timp ce alții investesc în protejarea mediului înconjurător sau în dezvoltarea tinerelor talente din diverse domenii. Ca o notă comună, majoritatea instituțiilor de credit alocă fonduri pentru educație financiară, artă, ajutând totodată categoriile defavorizate. În cazul băncilor de top, bugetele de CSR depășesc, anual, un milion de euro.

De asemenea, Numărul 5 al Revistei BankingNews prezintă cititorilor un studiu despre cum a evoluat piața bancară din România în 2017 și care sunt topurile băncilor în funcție de active, profit, credite și depozite. Se cunoaşte deja faptul că 2017 a fost un an bun pentru bănci, profitul realizat de întregul sistem bancar depășind 1 miliard de euro. Externalizarea creditelor cu probleme și creșterea creditării au permis băncilor să obțină câștiguri ca în perioada pre-criză. Totodată, în 2017, creditori precum Banca Transilvania sau ING Bank au obținut un salt important al activelor. Odată cu integrarea Bancpost, în 2018, Banca Transilvania devine un candidat important pentru primul loc în topul pe active.

Un alt material foarte interesant este studiul privind piaţa brokerilor de credite, al cărei concluzie este că putem discuta deja despre de un canal de intermediere ce a crescut semnificativ, depășind chiar volumele pre-criză. Toate aceste subiecte plus alte interviuri, opinii şi analize de interes pot fi citite numai în ediţia tipărită a Revistei BankingNews, care va apărea în câteva zile.