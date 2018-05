Rezultatele BCR în primul trimestru din 2018: Creștere de peste 50% a producției noi de credite retail și profit net de 252,7 milioane de lei

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în primul trimestru din 2018 un profit net de 252,7 milioane RON (54,3 milioane EUR), susţinut de dezvoltarea afacerii și îmbunătățirea continuă a calității portofoliului, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“Anul 2018 a început bine pentru noi. Performanța vine, în primul rând, din încrederea pe care clienții noștri ne-o acordă în fiecare zi, pentru care le mulțumim, precum și din efortul continuu depus de colegii mei din BCR. E un efort care cumulează mai multe cuvinte-cheie: eficientizare, digitalizare, accesabilitate și învățare. În acest an, poate mai mult ca niciodată, vrem să fim parte din viața clienților noștri. Și nu neapărat din perspectivă comercială, ci prin amprenta pe care ne-am propus s-o lăsăm în educație, tehnologie și capitalizarea oportunităților de dezvoltare la nivelul întregii societății. Totul pentru a construi ceva simplu, aparent, dar de care fiecare dintre noi are nevoie: o viață mai bună”, a precizat Sergiu Manea, CEO BCR.

În activitatea bancară retail, datorită eforturilor continue depuse în construirea unor produse care să rapundă cât mai bine necesităților reale ale clienților, BCR a generat volume noi de credite de 1,79 miliarde RON în T1 2018, cu creșteri de 24% a creditului de nevoi personale “Divers” și vânzări de patru ori mai mari în cazul creditului standar imobiliar “Casa Mea”, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Luând în considerare și volumele de la Prima Casă, BCR și-a consolidat poziția de lider și principal partener bancar pentru românii care vor să-și cumpere o casă, cu aproape o treime din piața creditării imobiliare din România (credite noi generate). Totodată, în primul trimestru al acestui an, BCR a accelerat procesul de digitalizare si simplificare a operațiunilor.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 259 milioane RON. Se remarcă aici o creștere semnificativă, de 13%, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, a finanțărilor pentru întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), ca urmare a strategiei proactive de susținere a antreprenorilor locali. În cadrul finanțărilor de tip corporate, BCR se implică în câteva sectoare-cheie pentru economia românească, precum industria auto, agricultură, energie și logistică. Co-finanţarea proiectelor cu fonduri europene rămâne solidă, portofoliul atingând un volum de finanţări de 8 miliarde RON.

Rezultatul operaţional s-a situat la 371,7 milioane RON (79,9 milioane EUR), mai mare cu 10% decât rezultatul din anul precedent de 338 milioane RON (74,7 milioane EUR), ca urmare a îmbunătățirii venitului operațional. Veniturile nete din dobânzi au crescut semnificativ cu 7,8%, la 466,6 milioane RON (EUR 100,2 milioane), de la 432,9 milioane RON (95,7 milioane EUR) în T1 2017, ca urmare a volumelor mai mari de conturi curente.

Veniturile nete din comisioane au avansat cu 4,1% la 171,2 milioane RON (36,7 milioane EUR), de la 164,4 milioane RON (36,3 milioane EUR), în T1 2017, grație volumelor mai mari din tranzacții, împrumuturi, precum și operațiuni de brokeraj.

Rezultatul net din tranzacţionare s-a majorat cu 40%, la 111,5 milioane RON (31,9 milioane EUR), de la 79,5 milioane RON (17,6 milioane EUR) în T1 2017.

Venitul operaţional a crescut cu 11% la 766,9 milioane RON (164,8 milioane EUR) de la 691,1 milioane RON (152,8 milioane EUR) în T1 2017, ca urmare a creșterii veniturilor nete din dobânzi, a celor din comisioane și a rezultatului net din tranzacționare.

Cheltuielile administrative generale în T1 2018 au ajuns la 395,2 milioane RON (84,9 milioane EUR), mai mari cu 12%, comparativ cu 353,1 milioane RON (78,1 milioane EUR) în T1 2016, fiind impactate de contribuția anuală mai mare la Fondul de Garantare e Depozitelor Bancare, dar și de ușoara creșterere a numărului de angajați.

Ca atare, raportul cost-venit s-a situat la 51,5% în T1 2017, faţa de 51,1% în aceeaşi perioadă din 2017.

Costurile de risc şi calitatea activelor

În ceea ce priveşte pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, BCR a înregistrat eliberări de provizioane de 65.000 RON (14.000 EUR) în T1 2018, față de o cheltuială cu provizioanele de risc în valoare de 3,3 milioane RON (0,7 milioane EUR) în T1 2017, în condițiile în care producțiile noi de credite, atât retail, cât și corporate, nu au mai generat niciun credit neperformant.

Rata NPL de 7,2%, la 31 martie 2018, a continuat să coboare față de nivelul de 8,1% consemnat la 31 decembrie 2017, ca urmare a tranziției la IFRS9, continuării eforturilor de recuperare a creditelor neperformante, dar şi neînregistrării niciunui alt credit neperformant în segmentul corporate. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 96,3%.

Capitalizare şi finanţare

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în februarie 2018 se afla la nivelul de 21,5%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 pe IFRS de 20,2% (Grup BCR), în decembrie 2017, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate, consolidând astfel capacitatea de a genera venituri semnificative din activitatea sa de bază.

Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut marginal cu 1% la 33.820 milioane RON (7.262,9 milioane EUR), la 31 martie 2018, de la 33.490,9 milioane RON (7.189,2 milioane EUR), la 31 decembrie 2017, ca urmare a unor volume de creditare crescute pe segmentul retail.

Depozitele de la clienţi au avansat ușor cu 0,7% %, la 52,853,2 milioane RON (11.350,4 milioane EUR) la 31 martie 2018, față de 52.496,1 milioane RON (11.268,9 milioane EUR), la 31 decembrie 2017, determinate de creșteri ale depozitelor retail și corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca beneficiind totodată de surse de finanţare diversificate, inclusiv compania mamă.

BCR se concentrează pe creditarea în lei, reuşind deja să inverseze mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.