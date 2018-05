BRD a obținut un profit net de 414 milioane de lei în primul trimestru din acest an, cu peste 25% mai mare față de perioada similară din 2017

Primul trimestru al anului 2018 s-a caracterizat prin continuarea creşterii pe piaţa creditării din România (+3,5%* în dinamică anuală), în principal pe fondul cererii solide din partea persoanelor fizice. Mediul economic a fost totodata marcat de creşterea dobânzilor, in contextul creșterii presiunilor inflaţioniste. Depozitele au crescut (+10,6%*), susţinute atât de segmentul persoanelor fizice, precum şi de cel al companiilor.

În acest context, BRD a înregistrat, încă o dată, o performanţă comercială solidă. Numărul de clienţi activi a crescut cu +37.000 faţă de perioada similară a anului trecut, dintre care persoanele fizice cu +33.000 şi micile companii cu +4.000. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a continuat să crească până la 4,18 de la 4,09 la finalul lunii martie 2017. Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproximativ 1,44 milioane, +19% în dinamică anuală. Numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu +43%, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Creditele nete au fost de 30,4 miliarde RON, +5,0%* în comparație cu sfârşitul lunii martie 2017, graţie intensificării activităţii de creditare pe segmentul persoanelor fizice şi pe cel al marilor clienţi corporativi. Soldul creditelor nete pe segmentul persoanelor fizice s-a majorat cu +7,8%* în dinamică anuală, sub efectul favorabil al producţiei solide de credite, care a crescut cu +9,0% an pe an, până la 1,4 miliarde RON. Astfel, BRD şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa creditelor acordate persoanelor fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la finalul lunii martie 2018. Segmentul non-retail s-a dovedit stabil, portofoliul de mari clienţi corporativi înregistrând o performanţă robustă (+5,9%* în dinamică anuală).

Depozitele au crescut cu +6,0%* an pe an, impulsionate de economiile clienţilor retail cât şi non-retail. Creşterea pe segmentul retail (+7,4%*) a provenit, în principal, din intrări mai mari de sume în conturile curente ale persoanelor fizice (+29%*). Creşterea depozitelor non-retail (+3.6%*) s-a datorat evoluţiilor pozitive pe segmentul IMM-urilor, precum şi pe cel al marilor companii. Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6% la finalul lunii martie 2018 (-0,6 puncte procentuale în comparație cu sfârşitul lunii martie 2017).

Generare solidă de venituri şi cost net al riscului pozitiv

Grupul BRD a înregistrat o creştere solidă de venituri, generată de creşterea robustă a soldului de credite şi de depozite, coroborată cu dobânzile favorabile din piaţă, şi cu majorarea numărului tranzacţiilor realizate de clienţi. Venitul net bancar s-a situat la 724 milioane RON (+11,4% faţă de perioada similară a anului trecut) crescând pe toate categoriile principale de venituri. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere de două cifre (+14,2%), graţie efectului de volum pozitiv şi tendinţei ascendente a dobânzilor. Veniturile nete din comisioane (+5,2%) au beneficiat de creșterea numărului de tranzacţii şi de venituri mai mari din servicii de custodie şi depozitare. Categoria “Alte venituri” a crescut cu +10,8%, datorită rezultatului din tranzacţionare în creştere.

Cheltuielile operaționale au ajuns la 385 milioane RON, cvasi-stabile faţă de primul trimestru al anului 2017 (+0,2%). Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu +11,3%, pe fondul ajustărilor pachetelor de compensaţii, în linie cu evoluția condiţiilor de piaţă, având în vedere presiunile din piaţa muncii. Alte cheltuieli operaţionale (excluzând contribuţiile la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie) au crescut cu +12,0%, reflectând, în principal, investiţii mai mari în proiecte de transformare a băncii şi în proiecte pentru respectarea cerinţelor reglementare. Contribuţia cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie a scăzut cu -50,5% faţă de primul trimestru al anului 2017.

Performanţa operaţională a fost foarte robustă, rezultatul operaţional brut fiind în creştere cu +27,5% faţă de perioada similară a anului trecut. Indicatorul cost/venit, la nivel de grup, a ajuns la 53,2% în scădere cu 5,9 puncte procentuale faţă de primul trimestru al anului 2017.

Calitatea activelor s-a îmbunătăţit în continuare, rata creditelor neperformante fiind redusă la 6,2% la finalul lunii martie 2018 faţă de 10,3% la finalul lunii martie 2017, în timp ce gradul de acoperire s-a menţinut la un nivel solid de 75,4%, comparativ cu 77,4% la finalul lui martie 2017 (toți indicatorii conform metodologiei ABE). S-a înregistrat o eliberare netă de provizion de 153 milioane RON în primul trimestru din 2018, +23,4% faţă de primul trimestru din 2017, datorită unor recuperări pe portofoliul de clienţi non-retail şi recunoașterii unor despăgubiri din asigurări de aproximativ 65 milioane RON.

În acest context, Grupul BRD a marcat un bun început de an: profitul net a ajuns la 414 milioane RON în primul trimestru al anului 2018, +25,6% faţă de perioada similară a anului trecut, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 22,0% în comparație cu 19,3% în primul trimestru al anului 2017.

BRD şi-a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,3%** la sfârșitul lunii martie 2018 (la nivel individual, conform Basel 3), faţă 19,9%** la sfârșitul lunii martie 2017.

“Primul trimestru al anului 2018 a fost foarte dinamic, după cum arată creşterea continuă a creditelor, a depozitelor şi a volumului de tranzacţii, care, împreună cu ratele de dobândă favorabile din piaţă, au dus la o creştere de două cifre a venitului net bancar. Pe viitor, vom continua să îmbunătăţim experienţa şi satisfacţia clienţilor, prin menținerea ritmului investițiilor în digitalizare şi prin intermediul evoluției continue a modelului nostru de afaceri”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale.