Creditele clienților Raiffeisen Bank au crescut cu 15% în primul trimestru din 2018. Steven van Groningen: ”Avem satisfacția contribuției noastre importante la finanțarea economiei românești”

Activele totale ale Raiffeisen Bank au crescut în primul trimestru al acestui an până la 37,21 miliarde de lei (majorare de la an la an de 13%). Motorul principal al acestei evoluții puternic pozitive a fost activitatea de creditare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Creditele acordate clienților au crescut în valoare netă cu 15%, echilibrat, pe totate segmentele de clienți – corporații mari și medii, IMM-uri și persoane fizice. Raiffeisen Bank a încheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 212 milioane de lei, mai mult decât dublu, față de 31 martie 2017.

Creditele acordate corporațiilor mari și medii au crescut în fiecare luna din 2018 (o creștere de 18%, an pe an), preponderente fiind finanțările de proiecte sau creditele de tip overdraft. Creditele IMM au fost sustinute în principal de programul Cosme, cu o creștere de 21% an pe an.

Raiffeisen Bank are surse de finanțare variate, care vor permite băncii și în viitor să finanțeze economia românească în mod responsabil și sustenabil. Pe partea de economisire, depozitele atrase de Raiffeisen Bank au crescut cu 17% în primul trimestru al anului 2018 (an pe an) și au depășit valoarea de 30,4 miliarde de lei.

“Avem rezultate foarte bune in primul trimestru al anului 2018, rezultate care se bazează atât pe creșterea creditării, mai ales pentru Corporații și IMM-uri, cât și pe majorarea depozitelor atrase de la clienții noștri. Avem astfel satisfacția contribuției noastre importante la finanțarea economiei românești”, a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.

Veniturile băncii au ajuns la 554 milioane de lei în primele trei luni ale anului 2018, în creștere cu 16% (an pe an). Cheltuielile operaționale ale băncii au crescut ușor față de nivelul din martie 2017 (320 milioane de lei la finalul primului trimestru 2018). Banca va continua să investească sume considerabile în procesul de digitalizare pentru că viitorul înseamnă produse și servicii bancare flexibile, rapide, ușor de înțeles și accesibile.

În același timp, sumele cheltuite de bancă pentru respectarea tuturor reglementarilor europene și naționale care au intrat sau vor intra în vigoare în 2018 sunt semnificative. Totodată, costurile în economie au crescut, în principal din cauza creșterilor salariale și a procesului inflaționist, iar aceste elemente influențează evoluția costurilor de operare ale băncii.

Rata creditelor neperformante a ajuns la un nivel de 5,3% la final de martie 2018 (6% în decembrie 2017 și 8,3% în martie 2017). La începutul anului 2018, Raiffeisen Bank a lansat opțiunea de autorizare a plăților cu amprentă pentru iPhone X, cu Face ID în Smart Mobile. Aplicația de mobile banking a crescut, ca număr de utilizatori cu 78% față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, banca a depășit pragul de 500.000 de clienți activi în aplicațiile de online și mobile banking. În primele trei luni ale acestui an, clienții bancii au făcut peste 4 milioane de tranzacții online și s-au logat de peste 50 de milioane de ori. În fiecare oră, clienții se loghează de peste 8.000 de ori.

Numarul clienților care au optat pentru deschiderea unui pachet de cont curent “ZERO Simplu” sau “ZERO Tot” a crescut cu 12% față de primul trimestru al anului 2017, trend care confirmă direcția de simplificarea produselor și a utilizării serviciilor digitale. Numărul de tranzacții efectuate online cu cardurile de debit de către persoanele fizice a fost cu 30% mai mare decât în primul trimestrul 2017.

Banca este lider pe piata cardurilor de credit cu aproximtiv 480.000 de carduri active (31 martie 2018), o creștere de 10% an pe an. 95% dintre sumele tranzacționate prin intermediul cardurilor de credit Raiffeisen Bank sunt utilizate la POS-uri sau online pentru cumpărături.

Raiffeisen Bank are unul dintre cele mai bune servicii de private banking din piață și administrează active de peste 5,6 miliarde de lei pentru 1.400 de clienti care apeleaza la servicii de consultanță, instrumente financiare si servicii conexe. Numărul de clienți persoane fizice a ramas relativ constant raportat la martie, anul precedent, la 2 milioane. Banca are de asemenea in portofoliu aproximativ 100.000 de IMM-uri si 5.600 de corporatii.

La sfarsitul primul trimestru din 2018, banca avea 5.186 de angajați (5.224 în 31 martie 2017). Raiffeisen Bank are în prezent 445 de unități în toată țara, peste 1.000 de ATM-uri, 19.000 de POS-uri și 191 de mașini multifuncționale.