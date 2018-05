În timp ce guvernatorul se întâlneşte cu premierul să discute despre dobânzi şi inflaţie, ROBOR creşte pe toate palierele

Premierul Viorica Dăncilă se va întâlni astăzi, la Guvern, cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu, a anunţat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, potrivit căruia se va discuta despre inflaţie şi ROBOR.

Întâlnirea va avea loc în cursul zilei de joi, la sediul Guvernului. La întâlnirea de la Palatul Victoria va mai participa prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu.

Printre temele abordate se vor număra nivelul inflaţiei şi indicele ROBOR. De altfel, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că la întâlnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Băncii Naţionale a României (BNR), se va discuta şi de inflaţie, şi de ROBOR, ţinând însă să precizeze că medierea propusă de Preşedinţie pe aceste teme „nu se justifică”.

„Discuţia aceasta de la Guvern a fost stabilită înainte ca domnul preşedinte să anunţe acea mediere care, după părerea mea, nu se justifică. Vom discuta, cu domnul Isărescu, despre ROBOR, de inflaţie şi de alte subiecte care dau imaginea noastră macroeconomică”, a spus Eugen Teodorovici într-o emisiune la România TV.

„Colaborarea noastră (n.n.- Guvern-BNR) se va vedea în piaţă, în sensul scăderii acestor doi indici. Inflaţia va fi undeva spre 3,5%, aproape de nivelul calculat de noi la stabilirea bugetului pe acest an”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Între timp, ROBOR la 3 luni creşte până la 2,49%. Este cel mai ridicat nivel din octombrie 2014.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut joi de la 2,47% la 2,49%, potrivit BNR.

O valoare apropiată a fost înregistrată pe 23 octombrie 2014, respectiv 2,48% pe an. Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% în condiţiile în care, în perioada similară a anului trecut indicatorul era la 0,91% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut de la 2,57% până la 2,58%.

La fel şi indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a crescut de la valoarea de 2,62% la valorea de 2,64%.

Şi indicele la 12 luni a crescut de la 2,67% la 2,68%.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care bancile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic de BNR ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de 10 bănci selectate de Banca Naţională.