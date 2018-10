RONcoin, o nouă criptomonedă stabilă cu paritate de 1 la 1 cu leul romanesc

Bitcoin România, prima și cea mai mare cripto-bursă de pe piața românească, a lansat Roncoin (RONC), primul simbol al unei parități de 1: 1 cu moneda României (RON), ceea ce înseamnă că este protejat împotriva volatilității prețurilor.

Echipa din spatele RONC a folosit tehnologia Blockchainului Ethereum, oferind siguranta si stabilitatea necesare intr-o piata crypto in continua schimbare. Fiind stocate in Blockchain, tranzactiile pot fi oricand verificate. Roncoin vine cu un portofel simplu, pe care il poti folosi pentru a trimite usor, rapid si in siguranta fonduri oricui, folosind ERC20 Token Standard Interface.

Conform site-ului oficial, sunt disponibile în prezent un miliard de tokenuri, iar 25.000 sunt deja în circulație. Pentru achiziționarea de RONcoin este necesară parcurgerea etapelor de verificare a identității (KYC/AML).

Site-ul oficial al proiectului promite protecție juridică cu conturi Escrow și audituri periodice care garantează că numărul de tokenuri disponibile corespunde cu fondurile disponibile în conturile companiei.

Moneda RONC poate fi utilizată pentru achiziționarea de criptomonede pe platforma Bitcoin România.

”Un nou parteneriat dezvoltat de Bitcoin Romania face de acum posibila tranzactionarea pe platforma de trading folosind Roncoin, un nou token ce ofera paritate 1 la 1 cu leul romanesc”, menționează site-ul.

Site-ul oficial al noii criptomonede oferă și opțiunea de obținere a unui portofel dedicat, ce poate fi utilizat pentru stocarea tokenurilor deținute.

Proiectul RONcoin își dorește să rezolve problema volatilității prețurilor, fiecare unitate fiind susținută de un RON. În acest mode, investiția este susținută de activele reale din contul de rezervă al platformei Roncoin. Paritatea 1 la 1 cu leul românesc oferă protecție împotriva volatilității pieței cripto.

Bitcoin România vine in ajutor si oferă un comision redus la utilizarea RONcoin pentru achiziționarea de criptomonede.

”Cumpără RONC cu RON pentru un comision de administrare de doar 0.25%, cumpărând ulterior BTC, ETH și până la 30 de altcoins cu un comision redus.” se afirmă pe site-ul Bitcoin România.

După problemele înregistrate recent de Tether, cea mai mare criptomonedă stabilă de pe piață, numeroase companii au optat pentru lansarea de alternative. RONcoin este primul token bazat pe leul românesc lansat pe piață.