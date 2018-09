Școala de bani: Studiul despre comportamentul românilor și relația lor cu banii releva, încă odată, necesitatea educației financiare. Românul cheltuie, nu investește

Un studiu realizat de BCR, prin Școala de Bani, arată că, atunci când vine vorba de economii și investițiile pe care românii le fac cu acestea, diferențele între generații sunt mari. Dacă persoanele cu vârste cuprinse între 26 și 79 de ani aleg să achiziționeze în special produse vestimentare, copiii și tinerii cu vârste până în 25 de ani își investesc primele economii preponderent în telefoane mobile și accesorii.

Potrivit studiului, copiii din ziua de azi încep să economisească mai devreme, inclusiv la vârsta de patru ani, pe când părinții și bunicii făceau acest lucru după 18 ani. Cei mai mulți copii strâng în medie între 350 și 800 de lei pe an, cu care își cumpără biciclete, aparate foto sau jocuri TV, iar cei care investesc cei mai mult în educație sunt adolescenții cu vârste între 16 și 20 de ani.

Studiul efectuat de Școala de Bani privind comportamentul românilor și relația cu banii relevă, încă odată, necesitatea educației financiare. Nicio categorie de vârstă nu pune pe primul loc investițiile pe termen lung, precum educație, sănătate sau pensii. Mai mult, românii consundă doi termeni financiari importanți: investiții și cheltuieli.

”Studiu nostru arată cât de necesară este educația financiară. Nicio categorie de vârstă nu pune pe primul loc investițiile pe termen lung, cum ar fi cele în educație, sănătate, pensii, însă merită remarcat că tinerii cu vârste între 16 și 20 de ani alocă educației sumele cele mai mari. Am sesizat și o diferență în ce privește vârsta la care românii încep să pună bani deoparte: copiii și tinerii de azi o fac la vârste timpurii, chiar de la patru ani, în timp ce copiii de dinainte de ’89 s-au apucat abia în timpul liceului sau al facultății. Noi credem că mai sunt mult de făcut în ceea ce privește educația financiară a românilor, care trebuie să treacă dincolo de economisire, până la controlarea bugetului personal, stabilirea unor obiective de viață realiste și asumarea unui comportament financiar calculat și corect. Prin indepedență financiară se poate construi o viață mai bună. Iar independența financiară se învață la Școala de bani”, spune Nicoleta Deliu, coordonatoarea programului Școala de Bani.

Iată principalele concuzii ale studiului Școala de Bani:

* Copiii încep să economisească, în prezent, de la vârsta de 4 ani.

* Primii bani strânși de copiii între 11 și 15 ani se duc pe biciclete și patine cu rotile, apoi pe jucării, telefoane și accesorii, în ordinea preferințelor.

* Adolescenții – cu vârste între 16 și 20 de ani – au cheltuit primele economii cel mai mult pe telefoane și accesorii, apoi pe cadouri și studii.

* Tot telefoanele și accesoriile au fost prioritare pentru tinerii între 21 și 25 de ani, urmate de biciclete, patine cu rotile și vacanțe, intrate pentru prima dată în acest top.

* Românii între 26 și 79 de ani au declarat că și-au cheltuit primii bani economisiți pe haine și încălțăminte.

* Mobilele și electrocasnicele intră în preferințele de achiziție pentru primii bani economisiți abia de la 26 de ani și urcă și mai mult în topul preferințelor odată cu vârsta.



Deși preferințele diferă de la o generație la alta, un top al investițiilor din primele economii ale românilor de orice vârstă ar arăta astfel:

1. Haine și încălțăminte

2. Biciclete și patine cu rotile

3. Cadouri pentru alții

4. Călătorii

5. Investiții în studii

6. Telefoane și accesorii

7. Mobila și electrocasnice

8. Laptop/calculator

9. Jucării

10. Mașină/Școala de șoferi Joia de educație financiară la “Școala de bani” BCR a lansat în perioada august-octombrie 2018 cea mai mare campanie de educație financiară din România: timp de 10 săptămâni, 1.000 de angajați oferă în 100 de sucursale bancare cursuri gratuite la Școala de bani. Românii care vor să obțină mai mult de la banii lor sunt așteptați, până pe 18 octombrie, la cursurile “Școala de bani”.

1.000 de angajați ai băncii, pregătiți să acționeze ca adevărați profesori de educație financiară, îi așteaptă în fiecare joi pe participanți, în 100 de sucursale BCR din întreaga țară. Cursurile sunt gratuite și au loc în afara orelor de lucru cu publicul ale unităților BCR, care sunt marcate vizual și a căror disponobilitate poate fi verificată pe www.scoaladebani.ro.

Mărturiile românilor despre primii bani economisiți

Din interviurile colectate în urma studiul BCR realizat în această vară, cel mai tânăr “econom” a spus că s-a apucat de această activitate de la patru ani și a strâns 350 de lei pentru a-și cumpăra o bicicletă. Alt puști a strâns banii la pușculiță și, la 10 ani, a decis împreună cu mama “să treacă la următorul nivel”, așa că, acum, la vârsta de 13 ani, are deja banii la un fond de investiții.

Printre adolescenți, există și câțiva cu investiții originale, de la apicultură până la unele online: “Cu primii mei bani economisiți (600 de lei), am investit într-o platformă de cryptomonede. Investiția am început-o la vârsta de 15 ani cu o sumă de 400 de lei. Nu aveam experiență proprie, de la vârsta de 14 ani am început documentările în lumea crypto, așa că nu mi-am permis să pierd toată suma. În prezent, cu o investiție de 400 de lei (100 USD), profitul zilnic este de un dolar”, explică o tânără de 16 ani.

Dintre declarații nu lipsesc și cele anecdotice: un tânăr povestește că din primii bani economisiți i-a luat mamei o vază, pentru că spărsese una și mama l-a pus s-o plătească. Altul a avut un traseu financiar complex: “Primii mei bani economisiți au fost din colindat la vârsta de 10 ani, undeva la 100 de lei, și țin minte că nu voiam să îi cheltui pe nimic, dar într-o zi a venit vorba de niște bombonele și am luat o parte din acei bani.

După asta, au apărut alte cheltuieli infime care m-au adus la faliment. Mai încolo, pe la 14 ani, plictisit de calculatorul meu cel vechi, am pus ochii pe un laptop și făceam curat prin casă ca mama mea să mă plătească cu 10 lei pe zi, plus banii pe care îi strângeam de ziua mea, toți mergeau în contul laptopului. După ceva timp am avut vârsta legală să muncesc și am strâns banii necesari cât să îmi iau laptopul mult dorit și, pe lângă, mi-au mai rămas bani pentru un birou, un scaun de birou și un mouse, încă am laptopul și îl folosesc din plin. Acum la 17 ani, mi-am deschis un cont la bancă și îmi pun toate economiile acolo”, detaliază un adolescent.