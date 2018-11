Softronic primește o finanțare de 14 milioane de euro de la Raiffeisen Bank pentru livrarea a șase locomotive electrice

Raiffeisen Bank va acorda o finantare in valoare de 14 milioane de euro, garantata de EximBank (prin emiterea unor garantii in numele si in contul statului roman), companiei Softronic SRL, din Craiova. Creditul este destinat acoperirii costurilor de productie si livrare pentru sase locomotive electrice, care vor intra in dotarea companiei Green Cargo AB din Suedia.

In iunie 2017, Softronic a semnat un contract cu operatorul feroviar Green Cargo din Suedia pentru livrarea a opt locomotive Transmontana. Primele doua locomotive au fost deja produse si livrate, in prezent aflandu-se in faza finala de testare. Urmatoarele 6 locomotive, a caror productie este finantata de Raiffeisen Bank, vor fi livrate la finalul anului 2019, pana la mijlocul anului 2020. Softronic SRL este singurul producator de locomotive electrice din estul Europei.

“In momentul de fata, Softronic are capacitatea de a produce aproximativ 9-10 locomotive pe an. Locomotiva LEMA este un proiect original al firmei Softronic, primul exemplar fiind fabricat in anul 2010. Pana in prezent am fabricat 36 de locomotive destinate, in special, operatorilor feroviari transportatori de marfuri. Locomotivele noastre circula pe cai ferate din Romania, Ungaria, Slovacia si, mai nou, din Suedia. Pentru transportul de calatori, fabricam trenul electric Hyperion, care reprezinta materializarea experientei noastre in proiectarea si constructia de material feroviar de inalta performanta”, a spus Radu Zlatian, director Cercetare-Dezvoltare la Softronic.

“Finantam productia si exportul partenerului nostru Softronic pentru ca ne dorim sa sprijinim economia romaneasca sa fie competitiva pe orice piata. Avem toate ingredientele succesului in aceasta tranzactie – creativitate, capacitate de productie si executie, management performant, piata de desfacere si produse de cea mai inalta calitate”, a declarat Cristian Sporis, vicepresedinte Corporatii la Raiffeisen Bank.

“Structura de garantare este o componenta importanta in accesarea oricarui tip de finantare, iar garantiile pe care statul roman le emite prin intermediul EximBank sunt o resursa sigura si eficienta pe care firmele, prin intermediul bancilor comerciale, ar putea sa o exploateze mai mult. In acest context, este cu atat mai importanta decizia Raiffeisen Bank de a valorifica facilitatile oferite de EximBank intr-un parteneriat ce deschide noi oportunitati de dezvoltare pentru un business autohton. Incurajam si alte banci comerciale sa urmeze acest model, in beneficiul net al companiilor romanesti”, a declarat Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.