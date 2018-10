Primele 27 de start-up-uri finantate prin programul Factory by Raiffeisen Bank sunt gata sa iasa pe piata

Cei 27 de antreprenori start-up finantati prin programul Factory by Raiffeisen Bank au sarbatorit ieri incheierea primei etape a editiei-pilot a programului, impreuna cu colegii din Raiffeisen care au participat la procesul de selectie si cu toti partenerii implicati in program. Antreprenorii finantati intra acum in programul de ateliere pus la dispozitie de banca, astfel incat startul in afaceri sa fie unul de succes.

Dintre cele 84 de propuneri de proiecte inscrise in prima editie a acestui program, 52 au ajuns in faza finala, iar 27 au fost alese pentru creditare cu un plafon total in valoare de 3,5 milioane de lei.

Programul a luat nastere din dorinta de a incuraja si sprijini initiativele de afaceri ale antreprenorilor la inceput de drum, pentru care optiunile de finantare sunt reduse, avand in vedere gradul de risc specific unei afaceri in primii trei ani de viata. Asadar, prin parteneriatul cu Fondul European pentru Investitii si garantiile oferite de programul COSME, Raiffeisen Bank a lansat un program de creditare online a proiectelor start-up, avand ca scop imbunatatirea pozitiei IMM-urilor nou infiintate in piata si cresterea competitivitatii in randul acestora.

Programul s-a desfasurat pe platforma www.raiffeisenfactory.ro , in perioada martie-iulie 2018, iar creditele solicitate de participanti au fost pentru investitii sau pentru activitatea curenta, in valoare maxima de 50.000 de euro fiecare. Toti cei care s-au inscris cu un proiect in program au primit gratuit un pachet de cont curent, oferit de banca pe perioada unui an, pentru sustinerea afacerilor.

„Pe langa finantare, ne-am dorit sa putem oferi antreprenorilor castigatori si know-how-ul necesar pentru a-si lansa ori dezvolta afacerile in cele mai bune conditii, astfel ca am creat un program dedicat de cinci ateliere interactive, cu specialisti in domeniu, pe tematici esentiale pentru reusita unui start-up”, a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte Retail Banking la Raiffeisen Bank.

A doua editie a programului Factory by Raiffeisen Bank va incepe in primul trimestru din 2019, detaliile urmand a fi publicate din timp pe platforma www.raiffeisenfactory.ro , creata special pentru a sprijini o comunitate de antreprenori la inceput de drum, atat prin programul de finantare cat si printr-o serie de resurse utile: stiri de interes, tutoriale cu antreprenori de succes, sfaturi pentru infiintarea unei firme sau dictionar de termeni din domeniul antreprenoriatului.

Cei 27 de castigatori ai creditelor Factory by Raiffeisen Bank, editia 2018 (pilot), sunt din Bucuresti (9) si alte 12 judete: Bihor (1), Brasov (1), Braila (1), Cluj (4), Covasna (1), Galati (2), Iasi (3), Ilfov (1), Neamt (1), Suceava (1), Timis (1) si Vrancea (1).

Mai jos gasiti numele societatilor si denumirea proiectelor finantate in editia pilot a programului Factory:

10 AMS EATVIS S.R.L. Denumire proiect: Achizitie utilaje agricole Localitate: Secuienii Noi, jud. Neamt AB INITIO RESEARCH SERVICES S.R.L.-D. Denumire proiect: Crearea de instrumente software pentru proiectare nanomateriale noi, avansate, compuși activi farmaceutic și pentru evaluarea farmacologică și toxicologică a acestora Localitate: Sfantu Gheorghe, jud. Covasna BĂCĂNIA TERRA (companie neinfiintata inca) Denumire proiect: Bacania Terra Localitate: Brasov, jud. Brasov BETA FOODS SHOP S.R.L. Denumire proiect: Cheezamo Localitate: Floresti, jud. Cluj BRAIN SMILES S.R.L. Denumire proiect: Brain Smiles Localitate: Cluj-Napoca, jud. Cluj BURGER BUS (companie neinfiintata inca) Denumire proiect: Burger Bus Localitate: Bucuresti CRYO HEALTH & BEAUTY S.R.L. Denumire proiect: Centru Cryosauna Localitate: Dumbravita, jud. Timis CUPPINGS S.R.L. Denumire proiect: Cafeneaua de la birou Localitate: Bucuresti ENERGYVELO S.R.L. Denumire proiect: Productie de biciclete electrice Localitate: Iasi, jud. Iasi EXPAT MEDICAL CENTRE SRL Denumire proiect: Clinica medicala exclusiv pentru vorbitori de limba engleza Localitate: Bucuresti FRUCTE DESHIDRATATE S.R.L. Denumire proiect: Infiintare unitate de deshidratare fructe Localitate: Iasi, jud. Iasi GAUSS CLINICS S.R.L. Denumire proiect: Medicina nucleara Localitate: Bucuresti GO&R TEAM PROJECT S.R.L.-D. Denumire proiect: Aplicatie piese auto Localitate: Bucuresti IMACO DIGITAL DOORS S.R.L. Denumire proiect: Usi maco digitale vopsite cu solutii poliuretanice pentru exterior Localitate: Bucuresti IULIUS PLASTIC SERVICES S.R.L. Denumire proiect: Productie fitinguri PPR(Polipropilena) Localitate: Adjud, jud. Vrancea LASH STUDIO BR S.R.L. Denumire proiect: Cosmetica auto Localitate: Gura Humorului, jud. Suceava LAVANDĂ FABIAN S.R.L. Denumire proiect: Lavanda de Galati Localitate: Galati, jud. Galati NARADA EDU S.R.L. Denumire proiect: Narada Localitate: Bucuresti NUTRIZEMA S.R.L. Denumire proiect: ZWUP Localitate: Iasi, jud. Iasi OSCARFOTO STUDIO S.R.L.-D. Denumire proiect: Albume absolventi de liceu si generala Localitate: Nojorid , jud. Bihor PROFESIONAL BEAUTY SOLUTION S.R.L. Denumire proiect: Dezvoltarea retea distributie Localitate: Bucuresti SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Denumire proiect: Creșterea competivitatii în sectorul situațiilor de urgenta Localitate: Tecuci, jud. Galati SMAPPIFY S.R.L. Denumire proiect: WashNow Localitate: Cluj-Napoca, jud. Cluj STORYKIDS BY EP S.R.L. Denumire proiect: AR Studio Localitate: Bucuresti TEMBO ISLAND CAFE S.R.L. Denumire proiect: Tembo café Localitate: Cluj-Napoca, jud. Cluj TMC ZOOTECHNICS S.R.L. Denumire proiect: Fermă de găini ouătoare în sistem free-range Localitate: Braila, jud. Braila VEOVISION-DENMARK S.R.L. Denumire proiect: Digitalizare administrative si OutRessource Localitate: Ostratu, jud. Ilfov

