OTP Bank lansează un nou produs destinat antreprenorilor. Pachetul Start Up Hero are costuri zero în primul an

OTP Bank România lansează Pachetul Start Up Hero, un nou produs ce vine în sprijinul antreprenorilor aflați la început de drum, oferindu-le beneficii multiple în activitatea tranzacţională, potrivit unui comunicat de presă.

Clienții persoane juridice care optează pentru acest pachet de produse şi servicii beneficiază de costuri zero în primele 12 luni.

Pentru a beneficia de Pachetul Start Up Hero, antreprenorii trebuie să aibă mai puţin de 12 luni de activitate, un cont deschis la OTP Bank România de maximum 2 luni şi să nu deţină un alt pachet de produse şi servicii.

Astfel, antreprenorii care aleg pachetul Start Up Hero se vor bucura, timp de un an, de zero comision de emitere și administrare a cardului de debit și zero comision lunar de administrare pentru toate conturile curente, indiferent de valută. În plus, în această perioadă nu se vor percepe comisioane pentru ordinele de plată intrabancare si interbancare în lei, prin Internet Banking, indiferent de valoare (cu excepția comisioanelor BNR/Transfond), pentru depunerile de numerar (lei/valută), pentru încasările intrabancare și interbancare prin virament, în conturile curente, și pentru plăți și remitere la încasarea cecurilor barate și a biletelor la ordin.

Totodată, antreprenorii vor avea acces, gratuit, la serviciul Internet Banking, SmartBank, Contact Center și la serviciul Notificări PUSH, care sunt gratuite pentru un utilizator. În plus, vor beneficia în cadrul pachetului de crearea magazinului online pe platforma Soldigo, care le poate oferi gratuitate la plata abonamentului aferent facilităţii Soldigo.

„OTP Bank România susţine antreprenorii la început de drum. Am lansat pachetul Start Up Hero, deoarece credem în puterile lor și vrem să le fim parteneri, încă de la primii pași. Astfel, le propunem un produs care să îi salveze de cheltuieli și să le permită să crească nestingheriți. Susținerea și consolidarea mediului de afaceri autohton reprezintă prioritățile OTP Bank, iar acest lucru se reflectă în produsele noastre. Start-up-urile de astăzi sunt viitoarele mari afaceri de mâine, iar o investiție în ele înseamnă, în fapt, o investiție într-o economie sănătoasă”, declară Roxana Hidan, Director Direcția IMM, OTP Bank România.

Valoarea abonamentului lunar Start Up Hero este 0 lei pentru primele 12 luni de la contractarea serviciilor. La aniversarea anuală, se va efectua automat transferul la pachetul de produse și servicii Smart Business cu opțiunea Eficient, astfel încât antreprenorii să beneficieze, la costuri reduse, de instrumentele de care au nevoie în activitatea tranzacţională.