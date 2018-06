Programul educational “Tara ta, traditia ta” initiat si dezvoltat de Bancpost a fost recunoscut la nivel european, obtinand patronajul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, organizat de Uniunea Europeana, pentru contributia sa la promovarea patrimoniului cultural national in context european, potrivit băncii.

Obiectivul Anului European al Patrimoniului Cultural este de a incuraja cat mai multe persoane sa descopere si sa aprecieze patrimoniul cultural al Europei, de a creste gradul de constientizare a istoriei si valorilor comune si de a consolida sentimentul apartenentei la diversitatea culturala din spatiul european.

„Tara ta, traditia ta” – primul program educational multianual de promovare a Patrimoniului UNESCO din Romania este initiat de Bancpost, membra a Grupului Financiar Banca Transilvania, in parteneriat cu Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior, Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO si Ministerul Educatiei Nationale. Programul isi propune promovarea Patrimoniului UNESCO si a valorilor culturale din Romania catre tanara generatie, pentru a ii oferi repere sigure in consolidarea identitatii culturale.

In editia de anul acesta, Caravana “Tara ta, traditia ta” a parcurs o calatorie de peste 4.000 km intr-o noua aventura dedicata promovarii valorilor culturale, traditiilor si obiceiurilor autentice din Romania in randul generatiilor tinere. Caravana s-a intalnit cu peste 3.500 de elevi de gimnaziu din 57 de scoli inscrise in program care au participat la Ora de patrimoniu – o sesiune multimedia, interactiva despre obiectivele UNESCO din Romania si au invatat tehnici de linogravura, olarit sau fierarie la Atelierele practice.

Programul continua prin aproximativ 50 de unitati Bancpost din Bucuresti si din orasele mari din tara, unde au fost amenajate cornere dedicate, prin care kit-urile educationale despre patrimoniu sunt oferite catre copiii clientilor bancii sau publicului larg.

“Editia de anul acesta aduce cateva noutati importante. Suntem onorati de faptul ca, incepand din 2018, programul nostru beneficiaza de patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO si a fost selectat ca eveniment oficial in cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. De asemenea, ca urmare a interesului manifestat de elevi si profesori, programul a fost extins la nivel national pentru a facilita accesul elevilor din toate zonele tarii si a fost sustinut de numeroase institutii culturale locale. Si, nu in ultimul rand, am marcat o noua premiera nationala prin filmul educational despre obiectivele UNESCO din Romania, un material pe care il punem la dispozitie online oricarui elev, profesor, parinte si roman care este #mandrudepatrimoniu si doreste sa afle mai multe despre Patrimoniul UNESCO din Romania.” a declarat Aura Toma, Director Executiv Marketing si Comunicare Bancpost.

“Programul educational “Tara ta, traditia ta” desfasurat in acest an a fost un succes incontestabil atat prin aria de cuprindere extinsa cat si prin impactul obtinut. Includerea sa in cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 este binemeritata si reprezinta o recunoastere oficiala a contributiei acestuia la promovarea si cunoasterea patrimoniului national. Meritele cele mai mari le are initiatorul programului – Bancpost – caruia ii adresam felicitari. Imi exprim convingerea ca editiile viitoare vor fi incununate de un si mai mare succes.” a declarat Ani Matei, Secretar – General, Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO.

“Sustinem programele educationale ale Bancpost pentru ca sunt binevenite in scoli. Elevii din Romania au nevoie sa afle informatii utile despre obiectivele protejate din tara lor. Educatia tinerei generatii inseamna, de fapt, certitudinea unui viitor mai bun. In conditiile in care suntem la un nivel redus de cunoastere in ceea ce priveste patrimoniul national, cultural, al Romaniei, un astfel de program educational aduce un plus de valoare in scoala romaneasca si mai pune o caramida la baza educatiei tinerei generatii”, spune Stefana Calinescu Andrei, inspector scolar in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Necesitatea implicarii in programe de educatie culturala este reliefata de Barometrele de Consum Cultural INCFC din ultimii ani, care evidentiaza faptul ca fenomenul consumului cultural este scazut (77% dintre respondenti manifesta un nivel minim de implicare culturala). Pe zona specifica a patrimoniului, mai putin de un roman din 7 viziteaza cel putin o data pe an un obiectiv de patrimoniu cultural material, iar peste 57% dintre respondenti nu pot sa indice corect tipul de obiectiv. Pe de alta parte, raportarea la valoarea patrimoniului national este una corecta: 96% sunt de parere ca patrimoniul trebuie protejat, 90% se declara mandri de patrimoniul din Romania, cred ca este responsabilitatea fiecaruia sa-l protejeze si ca acesta ajuta la mentinerea unei identitati nationale, in timp ce 93% considera ca la scoala ar trebui facuta mai multa educatie pentru protectia patrimoniului cultural.

Psihopedagogii recomanda educarea apetentei pentru cultura inca de la varste fragede, atunci cand gusturile si preferintele sunt in formare si nefiltrate de anturaj si mediu.

„Tara ta, traditia ta” face parte din platforma de responsabilitate sociala #bancpostpentrueducatie, in cadrul careia Bancpost se implica activ in educatia noilor generatii, prin programe multianuale, la nivel national. Proiectele de responsabilitate sociala dezvoltate si implementate de Bancpost sunt orientate catre o dezvoltare sustinuta si durabila, aducand valoare adaugata pe termen lung pentru comunitati.

Bancpost multumeste institutiilor culturale din tara care au sustinut Programul educational “Tara ta, traditia ta” devenind gazde ale editiei 2018: Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul National al Unirii din Alba Iulia – sectia Museikon, Colegiul National Dr. Ioan Mesota din Brasov, Centrul Multifunctional Bastion din Timisoara, Muzeul Brailei Carol I din Braila, Muzeul Bucovinei din Suceava si Complexul Muzeal National Moldova din Iasi.