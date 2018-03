Tăriceanu: într-o mare măsură economia românească este euroizată

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră “fezabil” termenul 2024 pentru aderarea României la zona euro, subliniind că, într-o mare măsură, economia românească este “euroizată”.

“Nu am discutat în coaliţie calendarul (n.r. – aderării României la zona euro), am discutat problema de principiu. Sigur că o completă integrare în structurile europene presupune şi aderarea la euro, dar să ştiţi ceva: aderarea la euro nu aduce automat un avantaj. Într-o mare măsură, economia românească este ‘euroizată’, aş spune. Nu ştiu dacă e foarte corect acest termen, dar am văzut că e des folosit. Aţi văzut la câte produse preţurile sunt afişate numai în euro, parcă asta ar fi moneda de schimb în România şi nu este moneda de schimb, totuşi, în România este încă leul. Introducerea monedei europene aduce avantaje, dar are şi nişte – hai să spunem, ca să nu folosesc un eufemism – are nişte constrângeri. Aşadar, trebuie calendarul foarte bine analizat şi sigur că acest lucru se poate face pe baza îndeplinirilor unor condiţii legate de aderarea la moneda euro, pe care atunci când le îndeplinim putem să facem solicitarea de aderare”, a afirmat Tăriceanu, citat de Agerpres.