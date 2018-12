Bloomberg: Ce consecinţe va avea “taxa pe lăcomie” a Guvernului României

OPINIE AUTOR

La finalul unei zile negre pentru economie, NU mai conteaza cifrele. Ce nu se vede? Nu se vede ca Bursa a pierdut tot ce a acumulat intr-un an (fara cifre). Ce nu se vede? NU se vede distrugerea pe o perioada mare a increderii investitorilor straini. Doar acestia creeaza locuri de munca, doar ei aduc bani aici. Iar analiza Bloomberg asta conchide. Investitorii isi vor ingheta bugetele si isi vor conserva investitiile. Unii, isi vor face simtita prezenta la minim. Multi se vor gandi la strategii de a iesi din Romania. Despre asta este ziua de ieri. Cand efectele nu se vad in buzunarul romanului, direct si imediat, nu prea interesaza… Dar sa va aduc aminte ca “revolutia fiscala” anuntata de Guvern loveste in multe domenii economice, in companii care isi vor corela preturile in functie de cheltuieli. Daca acestea cresc, cresc si preturile. Deci, in luna urmatoare, toti vom achita facturi mai mari.