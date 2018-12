UPDATE/ Guvernul a adoptat “taxa pe lăcomie”. Impozitarea băncilor se va face în cazul unui nivel al ROBOR “mai mare de 2%”. Contribuția pentru Pilonul II de pensii rămâne la 3,75%

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul şedinţei de Guvern de vineri, că Executivul va adopta OUG privind măsurile fiscale. Ordonanța taxelor a suferit mici modificări față de proiectul inițial. Mai precis, impozitarea activelor financiare ale băncilor se va face în cazul unui nivel al ROBOR “mai mare de 2%”. In prima varianta prezentată de Ministrul de Finante, impozitarea băncilor se făcea în cazul unui nivel al ROBOR de la 1,5%.

Guvernul a decis plafonarea prețului la gaze și energie pentru urmatorii 3 ani de zile

Teodorovici, Ministrul de Finantelor, după sedinta de Guvern: “punem în centrul preocupărilor bunăstarea românilor”

Punctăm măsurile adoptate prin Ordonanța de Urgență:

Infiintam un fond pentru 31 de statiuni balneare

Infiintam un fond de dezvoltare, cu un buget de aproximativ 10 mld. euro; se vor utiliza pentru proiecte de investii la nivel local

Mecanism de protejare a firmelor si populatiei cu credite in cazul unui ROBOR mai mare de 2%. Avem mai multe marje, in functie de ROBOR

Se aplica din 1 septembrie un punct de pensie majorat, iar pensia minima creste. Punctul de pensie va fi de 1250 de lei

In 2019 se mentin voucherele de vacanta – in valoare de 1450 lei

Granturi de 500.000 de euro pentru firmele care vor infiinta gradinite sportive – acestea vor trebui sa fie avizate COSR si minim 5000 de mp.

Majorarea taxei pe viciu – 2% pe cifra de afaceri

PILON II de Pensii – contributia lunara ramane la aceeasi valoare de 3,75%. Comisionul de administare a fost redus la 1%, impartit intre Casa de Pensii si Administrator. Se impune administratorilor sa investeaca in parteneriate public-private.

Salariul minim in constructii va creste la 3.000 de lei, brut. Tot in acest sector scad taxele pe munca.

Viorica Dăncilă a spus că ordonanţa va fi adoptată pentru creşterea bunăstării cetăţenilor şi a investiţiilor şi pentru a corecta anumite „practici incorecte” din sectorul bancar şi din cel energetic.

Ordonanța adoptată prevede plafonarea preţului la gaze şi energie electrică pentru următorii 3 ani pentru consumatorii casnici, stabilirea unui nivel minim de un miliard de euro privind vânzarea licenţelor 5G şi stabilirea unui nivel minim de 3 miliarde de euro privind stabilirea licenţelor 3G şi impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui ROBOR mai mare de 2%.

Premierul a vorbit şi despre reducerea comisioanelor de administrare a fondurilor de pensii private de la 2,5% la 1%.

Alte măsuri privesc introducerea unei taxe impuse organizatorilor de jocuri de noroc, extinderea taxării inverse pentru anumite categorii de operaţiuni cu bunuri.