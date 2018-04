TBI Bank si-a extins oferta de depozite in contextul unui trend ascendent al inflatiei

TBI Bank anunță extinderea ofertei de produse de economisire introducand noi beneficii, precum si o noua moneda pentru constituirea depozitelor.

Banca a introdus o noua scadenta pentru depozitele in RON, respectiv de 36 luni cu o dobanda de 3,3 %. De asemenea, TBI Bank ofera posibilitatea constituirii de depozite la termen in USD cu unele dintre cele mai bune dobanzi din piata.

Clientii beneficiaza de noul depozit in USD si zero taxa de administrare pentru conturile curente

Oferta de depozite a TBI Bank cuprinde o gama larga de maturitati – de la 1 luna la 36 de luni – cu dobanzi competitive. Clientii pot constitui depozite in RON exclusiv online, fara nicio vizita la banca, iar dobanda oferita este de pana la 3,3% pentru o scadenta de 36 luni. Noile depozite in USD au dobanzi care ajung la 2.20% pentru 36 de luni.

Urmand strategia sa de a oferi clientilor servicii si produse cu valoare adaugata, TBI Bank a eliminat comisionul de administrare a contului current, atat pentru clientii noi, cat si pentru cei existenti.

“Directia strategica a bancii este de a oferi tuturor clientilor sai un pachet complet si, in acelasi timp, avantajos de produse de economisire. Astfel, TBI Bank se afla intr-un proces de transformare trecand de la un model bancar traditional la digitalizare. Strategia noastra se reflecta pozitiv in eficienta si profitabilitatea bancii ceea ce ne permite sa oferim un randament mare clientilor nostri, sustinandu-i, astfel, in diminuarea efectelor unei inflatii in crestere,” a declarat Denis Caciula, Director Management Depozite.

TBI Bank se afla intr-un proces ambitios de transformare digitala, iar misiunea bancii este de a oferi clientilor cat mai multe alternative de economisire avand unele dintre cele mai bune dobanzi de pe piata.