DOSAR. Cum arată topurile băncilor în funcție de active, profit, credite și depozite după activitatea din 2017

Anul trecut a fost unul dintre cei mai buni pentru sistemul bancar românesc, băncile acordând împrumuturi noi în valoare de zeci de miliarde de lei. Creșterea creditării a condus automat la creșterea activelor bancare, dar și a profiturilor, pentru majoritatea instituțiilor de credit. Topurile băncilor cu cel mai mare volum de credite oferite și cele mai multe depozite în conturi respectă ierarhia pe active. Așadar, aceste clasamente sunt conduse detașat de BCR, Banca Transilvania și BRD. Clasamentul profiturilor este însă schimbat. În 2017, BRD a fost cea mai profitabilă bancă locală, aceasta fiind urmată de Banca Transilvania și de BCR. În ciuda dobânzilor mici oferite pentru depozite, cele mai multe bănci de top au reușit să crească soldul economiilor de la un an la altul, datorită lansărilor de carduri, ce le-au adus noi clienți în portofoliu, ce au deschis conturi curente.

2017 a fost un an cu profituri mari pentru bănci. Câștigul cumulat al întregului sistem a fost de 5,6 miliarde de lei. Doar două bănci au reușit însă să depășească borna miliardului de lei, ca profit net. Este vorba de BRD SocGen și de Banca Transilvania, de 1,38 miliarde de lei și, respectiv, 1,18 miliarde de euro. Per ansamblu, primele zece bănci din punctul de vedere a mărimii au realizat în 2017 un profit de peste 4,5 miliarde de lei.

Pentru majoritatea creditorilor mari, câștigurile au fost în creștere anul trecut față de 2016, iar pentru unele bănci 2017 a consemnat trecerea de la pierdere la câștig. Cifrele privind rezultatul net indică faptul că, pentru unii creditori, 2017 a fost cel mai bun an post-criză. Pentru alte bănci, 2017 a fost cel mai bun an de la intrarea pe piața din România. „2017 a fost cel mai bun an al nostru în România”, declara Ufuk Tandogan, CEO Garanti Group România, odată cu prezentarea rezultatelor financiare. Garanti Bank, clasată pe locul zece în topul activelor, a realizat în 2017 un profit de peste 100 milioane de lei.

Ce a generat aceste profituri? Câștigurile din dobânzi și comisioane, realizate dintr-un volum tot mai mare de credite, dar și scăderea provizioanelor, în condițiile în care băncile au înstrăinat o mare parte din creditele neperformante.

Un an bun pentru împrumuturi

2017 a fost și un an de creștere a creditării, pentru marii jucători din sistem. Băncile care au accelerat acordarea de împrumuturi obținând un avans chiar și de 20%, pe sold. Privilegiații creditării au fost în special persoanele fizice, în condițiile în care două dintre cele mai mari bănci locale, BCR și BRD, și nu numai, au încurajat în special vânzarea de produse retail.

Alte bănci, precum Raiffeisen Bank sau CEC Bank, au vândut cele mai multe credite noi IMM-urilor, un segment considerat încă riscant de majoritatea instituțiilor de credit. Topul băncilor cu cel mai mare volum de credite respectă ierarhia pe active. Astfel, BCR a rămas în 2017 creditorul cu cel mai mare volum de împrumuturi, clasamentul fiind completat de Banca Transilvania și de BRD.

La nivelul TOP 10 bancar, cea mai mare creștere a soldului împrumuturilor (21%) a înregistrat-o ING Bank România, care avea la sfârșitul anului trecut credite în valoare de 21,2 miliarde de lei. De altfel, creșterea accelerată a împrumuturilor, bazată în special pe creditul de consum și creditele vândute IMM-urilor, a permis băncii ca în 2017 să urce o poziție în clasamentul bancar pe active, până pe locul șase, devansând CEC Bank.

Creșteri de active la viteze diferite

În afara acestei modificări, topul primelor zece bănci din punct de vedere al activelor nu pare să fi suferit schimbări majore, dar există câțiva creditori care nu au furnizat încă informații privind valoarea activelor la sfârșitul anului trecut. Cele mai mari patru bănci din top au raportat la unison creșterea activelor, în 2017, obținută pe baza avansului împrumuturilor.

2018 ar putea aduce însă câteva schimbări majore în ierarhie. Astfel, Banca Transilvania se apropie cu viteză de liderul clasamentului, BCR, și l-ar putea detrona, după ce va integra Bancpost. Banca Transilvania a anunțat deja că va finaliza această integrare cât de curând, în condițiile în care are deja avizul Băncii Naționale și pe cel al Consiliului Concurenței. În plus, va fi interesant ce bancă din afara clasamentului primelor zece va intra în acest top, odată ce Bancpost va elibera un loc.

Deși nu se poate spune că 2017 a fost un an în care băncile s-au concentrat pe atragerea de resurse, ținând cont că dobânzile pe care le oferă pentru depozitele la termen sunt mici, soldul economiilor a crescut. La capitolul resurse atrase de la clienți, băncile includ atât depozitele la termen, cât și conturile curente. Lansând noi carduri sau alte mijloace de plată, creditorii au reușit să crească baza de conturi curente, și implicit soldul economiilor.

Topul celor mai mari bănci din România în 2017

BCR domină încă topul băncilor în funcție de active, dar Banca Transilvania se apropie tot mai mult de primul loc, după creșterea spectaculoasă de anul trecut și pe fondul preluării Bancpost. Clasamentul este completat de BRD, care este urmată de Raiffeisen Bank. ING Bank a reușit să urce în 2017 o poziție în topul celor mai mari bănci locale, devansând CEC Bank. Un avans spectaculos al activelor a înregistrat și Garanti Bank, cu un plus de 2,5 miliarde de lei, în 2017 față de 2016.

Astfel, grupul austriac BCR, care deține cea mai mare bancă locală, a raportat pentru finalul anului trecut active în valoare de 70,9 miliarde de lei, în creștere cu 3,4 miliarde de lei față de anul anterior. Instituția de credit reprezintă circa 95% din grupul BCR, prin urmare activele băncii au fost de aproximativ 67,35 de miliarde de lei, în 2017. Cu un an în urmă, în 2016, liderul sistemului bancar avea active în valoare de 64 de miliarde de lei și o cotă de piață de 16,8%.

Pe locul doi în clasamentul celor mai mari bănci locale află Banca Transilvania. În 2017, activele acesteia au crescut cu peste 7 miliarde de lei, pe fondul unui avans al creditării cu peste 10%. După ce anii trecuți a achiziționat Volksbank România, banca a realizat în 2017 alte două tranzacții, cumpărând creditorul cu capital elen Bancpost și Victoriabank, instituție de credit din Republica Moldova. Banca a primit deja avizul BNR și pe cel al Consiliului Concurenței pentru tranzacția cu Bancpost și a anunțat că achiziția se va încheia curând. Odată cu achiziția Bancpost, care are o cotă de piață de circa 3%, Banca Transilvania ar putea deveni liderul sistemului bancar la finalul acestui an. Astfel, în 2016 diferența dintre cotele de piață ale BCR și BT era de circa 3%, iar în 2017 acest decalaj s-a micșorat, datorită creșterii accelerate a instituției de credit de la Cluj.

Banca Transilvania este urmată în clasament de BRD, care a anunțat un nivel al activelor de 53,5 miliarde de lei, în 2017, cu 3 miliarde de lei peste nivelul din anul anterior. Avansul a fost obținut datorită creșterii creditării.

Tot în 2017, Raiffeisen Bank deținea active de 36,1 miliarde de lei, situându-se astfel pe poziția a patra în top. În 2017, valoarea acestora a crescut cu peste 2,5 miliarde de lei. Potrivit băncii, motorul acestei evoluții a fost tot creșterea creditării. Soldul împrumuturilor băncii a fost mai mare cu 8% în 2017, față de 2016.

Banca cu capital italian, UniCredit Bank, avea în 2016 active de 32,6 miliarde de lei, ocupând locul cinci în sistemul bancar, poziție pe care, cel mai probabil, a menținut-o în 2017. Grupul nu a prezentat detalii legate de evoluția activelor, anul trecut.

În 2017, ING Bank România, instituție de credit cu capital olandez, a urcat până pe poziția a șasea în sistemul bancar, potrivit informațiilor furnizate presei. Evoluția s-a produs pe fondul unei creșteri accelerate a creditării. La sfârșitul anului trecut, banca deținea o cotă de piață de 7,9%.

CEC Bank a raportat la finele primelor nouă luni din 2017 active în valoare de 28,6 miliarde de lei, în creștere cu 1,5% față 2016, nivel care poziționa banca pe locul șapte în sistemul bancar, a comunicat creditorul.

Alpha Bank se situa în 2016 pe poziția a opta în clasamentul în funcție de active. Banca nu a raportat nivelul din 2017, dar diferența confortabilă, de peste 3 miliarde de lei, ce o despărțea de Bancpost, următoarea clasată (în 2016), i-a permis cel mai probabil să păstreze locul opt în sistemul bancar.

EFG Eurobank, grupul elen ce deține pe piața locală Bancpost, achiziționată de Banca Transilvania, a raportat la finele primelor șase luni din 2017 un nivel al activelor, în România, de 2,63 de miliarde de euro (11,9 miliarde de lei).

O valoare aproape similară, de 11,4 miliarde de lei, a raportat pentru sfârșitul lui 2017 Garanti Bank. Activele băncii au crescut anul trecut cu peste 2,5 miliarde de lei față de 2016. Bancpost și Garanti Bank închid topul celor mai mari zece bănci locale în 2017.

Cele mai profitabile bănci din România în 2017

Cele mai mari bănci locale au înregistrat profituri consistente anul trecut, și chiar creșteri de câștig de la un an al altul. Pentru alte bănci profiturile au scăzut, în special din cauza veniturilor nerecurente înregistrate cu un an în urmă, cum ar fi, în cazul BCR și Banca Transilvania, vânzarea participației la Visa Europe. Multe instituții de credit s-au concentrat, pe lângă core business, pe reducerea costului cu riscul, obținând de aici și o creștere de profit. Este cazul BRD și Raiffeisen Bank. Alți creditori, cum ar fi Garanti Bank, au trecut chiar de la pierdere la profit, datorită scăderii provizioanelor. Corelate, toate aceste evoluții au condus la schimbări interesante în topul băncilor în funcție de profit, în 2017 față de 2016.

În 2017, liderul profiturilor din sistemul bancar a fost BRD SocGen, a treia instituție de credit, ca mărime, de la noi. Topul primelor trei clasate este completat de creditorul cu capital românesc Banca Transilvania și de austriecii de la BCR. Astfel, la finele lui 2017, BRD SocGen a realizat un profit net de 1,38 miliarde de lei. În același an, grupul BRD a consemnat un profit net de 1,48 de miliarde de lei. În 2017, banca franceză aproape că și-a dublat câștigul față de 2016, când a raportat un câștig net de 728 milioane de lei. Creșterea profitului s-a produs datorită scăderii substanțiale a costului cu riscul de credit și în ciuda faptului că în 2016 BRD realizase un câștig semnificativ din venituri nerecurente, respectiv din vânzarea pachetului de acțiuni deținut la Visa Europe. Anii trecuți, banca a externalizat un volum important de credite neperformante. Una din cele mai mari tranzacții a avut loc chiar la începutul lui 2017.

BRD este urmată în clasamentul profitabilității de Banca Transilvania, al doilea jucător ca mărime din sistem. BT a raportat în 2017 un profit net de 1,18 miliarde de lei. Câștigul din 2017 al băncii, ce a trecut deja prin două achiziții pe piața locală, a fost în ușoară scădere față de 2016 (1,2 miliarde de lei). În 2016, Banca Transilvania obținuse însă venituri din afara core business prin vânzarea participației deținute la Visa Europe. BRD și BT sunt singurii creditori locali ce au înregistrat câștiguri care au depășit un miliard de lei.

Cea mai mare bancă locală, BCR, a înregistrat un profit net de 668 milioane de lei în 2017, la nivel de grup, față de 1,041 miliarde de lei, în 2016. Ca și BRD și Banca Transilvania, BCR vânduse în 2016 participația deținută la Visa Europe, tranzacție care a influențat rezultatul net raportat atunci.

ING Bank și Raiffeisen Bank România au obținut profituri similare în 2017, de aproape 500 milioane de lei. Profitul ING Bank, sucursala grupului olandez cu același nume, a fost de 493 milioane de lei, în creștere cu circa 9% față de 2016. Soldul creditelor băncii a crescut cu circa 20% în 2017, ING Bank având totodată un cost scăzut al riscului, datorită unei rate a creditelor neperformante de numai 3,3%.

Austriecii de la Raiffeisen Bank completează clasamentul câștigurilor bancare. Instituția de credit a obținut în 2017 un profit net de 491 milioane de lei, în creștere cu 8% față de anul anterior, în condițiile în care costul riscului a scăzut substanțial. Potrivit datelor prezentate, Raiffeisen Bank a înregistrat o creștere a creditelor noi acordate cu 20% în 2017 față de anul anterior, iar costul riscului s-a redus cu 25%. În 2017, cheltuielile operaționale ale Raiffeisen Bank au crescut ușor, în special ca urmare a investițiilor realizate în tehnologie și digitalizare.

Un profit de câteva sute de milioane de lei a realizat și grupul UniCredit Bank. Astfel, în 2017 profitul grupului italian în România a fost de 88 milioane de euro (396 milioane de lei), în creștere cu 19% față de anul anterior (333 milioane de lei). În 2017, banca a obținut o creștere a veniturilor din dobânzi și comisioane cu circa 10%.

CEC Bank, banca de stat care în 2016 obținuse un profit brut de 14,9 milioane de lei, a înregistrat la în primele nouă luni din 2017 un câștig de 204 milioane de lei. Creșterea de profit s-a obținut inclusiv datorită diminuării costurilor de risc.

Pentru alte bănci, 2017 a fost anul trecerii de la pierderi la profit. Este cazul Garanti Bank aflată de asemenea în topul celor mai mari zece bănci locale. Instituția de credit a raportat anul trecut un profit de aproape 110 milioane de lei. În 2016, aceasta a înregistrat o pierdere de peste 50 milioane de lei. Potrivit datelor comunicate presei, Garanti Bank a redus de la un an la altul costurile cu provizioanele. Totodată, în 2017, nivelul creditelor acordate de bancă a crescut semnificativ.

Banca cu capital grecesc Alpha Bank a raportat, la rândul său, un profit de peste 100 milioane de lei, la sfârșitul primelor nouă luni din 2017. Profitul Alpha Bank înainte de impozitare a fost de circa 130 milioane de lei, în creștere cu 48.8% față de 2016, când a ajuns la aproximativ 80 milioane de lei.

Topul profiturilor bancare este închis de Bancpost, achiziționată de Banca Transilvania, care a obținut în primele șase luni din 2017 un profit modest, de 21,5 milioane de lei. Profitul a fost mai mic cu circa 10% față de aceeași perioadă din 2016.

BCR și Banca Transilvania, instituțiile bancare cu cele mai mari portofolii de credite

Majoritatea băncilor a accelerat creditarea în 2017, unii jucători obținând o creștere a soldului și cu 20%. În timp ce bănci precum BCR sau BRD s-au concentrat în special pe acordarea de împrumuturi către persoanele fizice, Raiffeisen Bank sau CEC Bank au creditat în special persoanele juridice, fie că vorbim de IMM-uri sau mari corporații. Există și bănci, precum Alpha Bank, pentru care soldul creditelor a stagnat anul trecut.

Primele poziții din topul băncilor cu cele mai multe credite respectă clasamentul pe active. Astfel, grupul BCR, care deține cea mai mare bancă locală, avea la finele anului trecut un volum de credite de 33,49 miliarde de lei, în creștere cu 3,7% a în raport cu anul anterior. Banca a acordat în 2017 credite noi în valoare de 8,1 miliarde de lei, din care 5,5 miliarde de lei pe segmentul de retail, în special împrumuturi de consum.

Banca Transilvania, al doilea jucător ca mărime, a obținut în 2017 o majorare a creditării cu 10%, până la 29,9 miliarde de lei, depășind astfel BRD care în 2016 ocupa locul doi în sistem din punct de vedere al soldului creditelor. Volumul de credite noi acordat de Banca Transilvania a fost de 12,7 miliarde de lei. Banca s-a concentrat în 2017 pe creditarea segmentului retail și a IMM-uri. Interesant este faptul că, odată cu preluarea Bancpost, la finalul acestui an, Banca Transilvania va deveni cel mai mare finanțator din industria bancară locală prin integrarea portofoliului băncii grecești.

BRD, al treilea jucător ca mărime din sistem a anunțat un sold al creditelor de 29 miliarde de lei. Banca a obținut în 2017 o creștere cu 5,3% a portofoliului față de anul anterior, în special datorită segmentului retail, unde avansul a fost de 6,6%, în timp ce soldul creditelor acordate companiilor a crescut cu 0,9%.

La rândul său, grupul UniCredit Bank a raportat un salt al stocului de credite cu 10%, până la 5,7 miliarde de euro (25,9 miliarde de lei), creștere obținută și ca urmare a faptului că, în 2017, volumul creditelor neperformante externalizate a scăzut în raport cu anul anterior, cu circa 17 milioane de euro.

În cazul Raiffeisen Bank, portofoliul de credite a ajuns, la sfârșitul lui 2017, la 21,4 miliarde de lei, după o creștere anuală cu 8%. Banca a raportat un avans similar pentru soldul creditelor retail, IMM și corporate, de circa 10%. Anul trecut, Raiffeisen Bank a acordat credite noi în valoare de 13,7 miliarde de lei, un procent de 60% din total îndreptându-se spre finanțarea IMM-urilor și a companiilor mari.

Topul celor mai mari creditori este completat de ING Bank România, care a accelerat la rândul său creditarea în 2017, creșterea față de anul anterior fiind de 21%. Soldul raportat de bancă pentru sfârșitul anului trecut a fost de 21,2 miliarde de lei. În 2017, instituția a promovat intens creditul de consum pentru persoane fizice, dar a accelerat și finanțarea IMM-urilor.

Banca de stat CEC Bank a anunțat pentru sfârșitul primelor nouă luni din 2017 un sold al creditelor de 16,39 miliarde de lei, în creștere față de finalul anului anterior. Volumul de împrumuturi noi a fost majorat în termeni anuali cu 33%, până la 4,8 miliarde de lei. Cel mare volum de credite noi, în valoare de 3,5 miliarde de lei, s-a îndreptat spre persoanele juridice.

Segmentele de creditare ale Alpha Bank România au avut o evoluție diferită după primele nouă luni din 2017. Creditele ipotecare au consemnat o creștere cu 3,2% de la un an la altul, în timp ce soldul împrumuturilor de consum a scăzut cu 5,7%, iar cel al finanțărilor pentru persoane juridice cu 1,1%. Per ansamblu, soldul împrumuturilor Alpha Bank a stagnat în perioada menționată, la 2,8 miliarde de euro (12,7 miliarde de lei).

Clasamentul băncilor cu cele mai mari volume de credite în sold este completat de Bancpost, creditor achiziționat anul trecut de Banca Transilvania. La jumătatea lui 2017, banca deținea un sold al împrumuturilor de 2 miliarde de euro, adică aproximativ 9 miliarde de lei.

Garanti Bank, ocupanta locului zece din punct de vedere al activelor, a obținut o creștere cu 8% a portofoliului de credite în 2017, până la 7,25 miliarde de lei.

Topul băncilor care au atras cele mai multe depozite: Garanti Bank, ING Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank au consemnat cele mai mari creșteri

Împinse de nevoia de resurse, unele bănci au accelerat atragerea de fonduri de la clienți prin oferirea unor dobânzi peste media pieței, la depozite, în 2017. În ciuda randamentelor scăzute pentru depozite, și cele mai mari bănci locale au obținut însă, în 2017, creșteri de sold importante, prin acapararea de noi clienți care au deschis conturi curente. Astfel, Banca Transilvania a înregistrat o creștere a depozitelor cu 17%, în 2017 față de 2016, în timp la Raiffeisen Bank avansul a fost de 13%, în același interval.

Astfel, grupul cu capital austriac BCR avea la finele lui 2017 un volum de la depozitelor (depozite la termen și conturi curente) de 52,4 miliarde de lei, în creștere cu 8,8% față de anul anterior. Potrivit instituției de credit, în 2017 au crescut atât resursele atrase de la clienții retail cât și cele atrase de la corporații.

BCR este urmat în topul în funcție de resursele atrase de Banca Transilvania, care a raportat pentru 2017 un sold de 48,9 miliarde de lei, în creștere cu peste 17% față de anul anterior. Ca și în cazul creditelor, este previzibil ca achiziția Bancpost să o propulseze pe Banca Transilvania în liderul sistemului bancar pe segmentul economisirii, prin asimilarea portofoliului de depozite de la banca grecească.

Pe locul trei în acest clasament regăsim BRD, care avea la sfârșitul lui 2017 un sold de 44,38 miliarde de lei, în creștere cu circa 2 miliarde față de anul anterior.

În ciuda randamentelor scăzute oferite pentru economii, Raiffeisen Bank a consemnat o creștere consistentă a soldului depozitelor, cu 13%, în 2017 față de 2016, până la 29,7 miliarde de lei, datorită conturilor curente.

Pe de altă parte, ING Bank a înregistrat cea mai importantă majorare a resurselor atrase de la clienți, pe seama conturilor curente, prin creșterea bazei cardurilor de debit. Astfel, din 2016 până în 2017, resursele atrase de la clienți au crescut cu 20%, până la 26,8 miliarde de lei.

La finele lui 2017, grupul italian UniCredit Bank avea un nivel al depozitelor de 5,79 miliarde de euro (circa 26 miliarde de euro), în creștere cu 20% față de anul anterior.

Soldul depozitelor atrase de banca de stat CEC Bank a crescut modest, cu 2,1%, în primele nouă luni din 2017, până la un nivel de 24,29 miliarde de lei, în condițiile în care raportul credite/depozite al băncii este de numai 67%.

Tot după primele nouă luni din 2017, creditorul cu capital grecesc Alpha Bank a raportat o creștere a depozitelor cu 17%, față de aceeași perioadă a anului anterior, până la 1,87 miliarde de euro (8,5 miliarde de lei). Instituția de credit a rămas una din puținele bănci locale ce are un raport credite/depozite de peste 100%.

La sfârșitul primului semestru din 2017, și banca cu capital grecesc Bancpost, achiziționată de Banca Transilvania, avea un nivel al depozitelor de circa 1,85 miliarde de euro (8,4 miliarde de lei), raportul credite/depozite fiind de asemenea supraunitar.

La finele lui 2017, banca turcă Garanti Bank, instituție ce s-a concentrat pe atragerea de lichidități, situându-se an de an în topul băncilor care oferă cele mai bune randamente la depozite, a obținut o creștere a resurselor atrase cu 22%, până la 7,67 miliarde de lei.