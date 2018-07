Traian Traicu, BRD: ”Observăm o tendință de creștere a interesului pentru economisire începând cu vârsta de 35 de ani”

Traian Traicu, Head of Media Relations Direcţia Comunicare din cadrul BRD Groupe Société Générale, subliniază că în ultima perioadă se manifestă o modificare a comportamentului de economisire al populației în sensul migrării depozitelor la termen către depozite la vedere, cum sunt conturile curente și conturile de economii, ponderea în portofoliul băncii fiind în crestere din punctul de vedere al volumelor.

Un alt aspect de menționat este faptul că cele mai multe depozite sunt constituite pe o perioadă mai mică sau egală cu un an, existând însă și clienți care preferă termenele mai lungi. Totodată, la nivelul clienților există o atractivitate sporită pentru produsele în lei, preferință influențată și de randamentul superior al monedei locale.

Despre evoluția soldului depozitelor în portofoliul băncii, Traian Traicu menționează, în cadrul unei ample analize publicată în Revista BankingNews (ediția lunii iunie 2018), că trendul ascendent al pieței în general se reflectă și în activitatea BRD Groupe Société Générale. Depozitele au crescut cu 6,0% an pe an, impulsionate de economiile clienţilor persoane fizice precum și de cele ale persoane juridce.

”Creşterea pe segmentul retail (+7,4%) a provenit, în principal, din intrări mai mari de sume în conturile curente ale persoanelor fizice (+29%). Creşterea depozitelor non-retail (+3.6%) s-a datorat evoluţiilor pozitive pe segmentul IMM-urilor, precum şi pe cel al marilor companii”, precizează oficialul BRD Groupe Société Générale.

Evoluția economiilor va fi una pozitivă atât în general, cât și pentru depozitele cu dobândă fixă, demonstrată și de trendul înregistrat la nivel de piață: depozitele au crescut cu 10.6% an pe an, saltul fiind evidențiat în rândul persoanelor fizice (+ 8.2% an pe an), generat de majorarea salariilor, dar și în rândul companiilor (+13.6% an pe an).

Traian Traicu evidențiază faptul că instituția de credit se adresează tuturor segmentelor de clienți, oferta fiind una universală.

”Observăm o tendință de creștere a interesului pentru economisire începând cu vârsta de 35 de ani, generată de existența unor resurse suplimentare disponibile și schimbarea comportamentului clientului. Din punctul de vedere al distribuției pe sexe, raportul este 54% femei și 46% bărbați”, spune specialistul în comunicare.

”Avem cea mai lungă perioadă de maturitate pentru depozite de pe piața românească”

Oficialul băncii susține, totodată, că strategia de economisire a BRD este aliniată cu strategia generală a Groupe Société Générale de a dezvolta relații de lungă durată cu clienții. ”În acest sens, încercăm să menținem un nivel competitiv al dobânzilor, favorizând depozitele pe termen lung. În momentul de față, BRD Groupe Société Générale oferă depozite la termen în lei și valută, cu perioade de maturitate de până la 48 de luni – cea mai lungă perioadă disponibilă pe piața românească”, punctează oficialul instituției de credit cu acționariat francez.

30% dintre depozitele BRD sunt constituite online

BRD Groupe Société Générale oferă clienților și posibilitatea de a deschide depozite la termen cu dobândă fixă prin intermediul aplicațiilor de mobile și internet banking, însă majoritatea produselor de economisire sunt constituite în incinta sucursalelor (aproximativ 70%).

Traian Traicu apreciază că deponenții sunt tot mai educați, informându-se activ despre beneficiile produsului, modul de funcționare și randamentul investiției, comportamentul de informare fiind puternic influențat și de nivelul de educație. ”Ca un corolar, în același timp, odată cu creșterea gradului de educație al clienților, băncile au început să ofere produse complexe alternative la produsele clasice de investiții, cum ar fi depozitele cu dobândă progresivă, fonduri de investiții, titluri de stat, depozite cu randament indexat, etc.”, conchide reprezentantul BRD Groupe Société Générale.