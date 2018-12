Ufuk Tandoğan, Garanti Bank: ”Este evident apetitul tot mai mare pentru împrumuturi şi, prin urmare, este de înţeles că BNR caută modalităţi de a sprijini o dezvoltare sustenabilă a creditării”

Garanti Bank aniversează, în 2018, 20 de ani de activitate pe piața românească. Iată un bun prilej pentru a discuta cu Ufuk Tandoğan, omul care asigură managementul instituției de credit, despre drumul pe care l-a parcurs banca în România, despre planurile de viitor și, firește, despre subiectele speciale ce fac agenda zilei pentru industria de profil. Să purcedem!

Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Bank România, se arată încrezător în parcursul economiei locale și în capacitatea de dezvoltare a industriei bancare locale. Tocmai de aceea, instituția de credit se axează pe o creștere organică, turând motoarele pe toate palierele activității derulate. Bancherul evidențiază, în interviul acordat Revistei BankingNews (ediția lunii septembrie 2018), necesitatea intervenției Băncii Naționale a României prin identificarea unor modalități care să asigure o creștere sustenabilă a creditării, pe fondul cererii tot mai mari de împrumuturi.

Totodată, Ufuk Tandoğan vorbește deschis despre strategia băncii pentru viitor. ”Scopul nostru este să ne menţinem profitabilitatea, calitatea portofoliului, o rată a creditelor neperformante sub nivelul pieței și să ne creștem volumul de credite și depozite, prin maximizarea satisfacției clienților și prin stabilirea unor relații pe termen lung cu aceştia”, menționează șeful Garanti Bank România.

Sistemul bancar este foarte bine reglementat și supravegheat, fiind mai sănătos ca niciodată

– Cum vedeți evoluția economiei României?

– Garanti Bank crede în potențialul de dezvoltare al României. 2017 a fost un an cu rezultate bune pentru economie, Produsul Intern Brut înregistrând o creștere de 6,9%. Pentru 2018, estimăm o creștere a PIB-ului de 4,4%, susținută de servicii, industrie și comerț. Țara are parametri economici buni, lucru confirmat de faptul că agențiile de rating și-au menținut recomandarea pentru investiții. Sunt optimist în ceea ce privește evoluția economiei românești și cred că România are câteva puncte forte, precum un mediu de afaceri favorabil, investitori de top, o forță de muncă calificată în domeniul IT cu un bun raport cost-beneficiu.

– Credeți că sistemul bancar românesc este mai bine pregătit acum decât era înainte de criza economică pentru a face față unor șocuri?

– Având în vedere faptul că sistemul bancar este foarte bine reglementat și supravegheat, acesta este mai sănătos ca niciodată. Și nu sunt singurul care afirmă acest lucru. În ultimul “Raport asupra stabilității financiare”[1] oficialii din Banca Națională a României spun că “la nivelul sectorului bancar, indicatorii prudențiali asociați solvabilității și lichidității se mențin la niveluri adecvate, care conferă stabilitate sectorului şi asigură premisele unei creditări pe baze sustenabile a economiei reale”. Să nu uităm că rata creditelor neperformante la nivelul sistemului a scăzut de la an la an. În 2014 era de peste 21%. Potrivit datelor BNR, acum a coborât sub 6% (5,71% în iunie 2018). Mai mult, conform datelor puse la dispoziţie de Banca Naţională, anul trecut sistemul bancar din România a înregistrat un profit net impresionant de 5,3 miliarde de lei. Dar, la fel ca orice alt investitor, sistemul bancar are nevoie de predictibilitate în ceea ce privește legislația sau reglementările. Nimeni nu are nimic de câştigat prin menținerea unui cadru legislativ incert şi imprevizibil în sectorul financiar-bancar.

Am analizat câteva oportunități de cumpărare pe piața locală, dar nu am sesizat o potrivire a portofoliilor. Pentru moment, vrem să continuăm să creștem organic.

– În ultimii ani au avut loc mai multe achiziții importante în sistemul bancar românesc. Încă vorbim despre noi ieşiri din piață, în special în cazul băncilor cu capital grecesc. Era previzibil acest proces de consolidare? Este Garanti Bank dispusă să participe activ în acest proces de consolidare prin cumpărarea unei bănci locale?

– Garanti Bank a venit în România într-un moment în care industria bancară era caracterizată de o creștere a numărului de jucători financiari. Accentul cade acum pe consolidarea sistemului bancar și a stării sale de sănătate, obiective pe care Garanti Bank le-a urmărit încă de la început. De la finalul lunii martie, în piață sunt 36 de jucători activi, jumătate fiind bănci de dimensiune mică. Ceea ce pot spune este că Garanti Bank va continua să crească organic. Acţionarii noştri, Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB) şi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), au o capitalizare puternică şi pot spijini această dezvoltare sustenabilă și în anii care vor urma. Când vine vorba, însă, de cumpărarea unei alte bănci, au existat oportunităţi în trecut şi am analizat câteva dintre acestea, dar nu am sesizat o potrivire pe partea de portofolii cu niciuna dintre băncile vizate de noi. Oportunitatea într-o astfel de situație nu vine doar din preț. Baza de clienți, rețeaua, resursele umane și calitatea portofoliului sunt, de asemenea, factori fundamentali, care trebuie luați în considerare. Pentru moment, vrem să continuăm să creștem organic. Vrem să menținem în fiecare an acest ritm bun, de creștere a portofoliului cu 10%.

– Cum vedeți Garanti Bank după 20 de ani de prezență pe piața din România?

– Ne-am început activitatea în România în 1998. La început, am funcționat ca sucursală a Garanti Bank International, concentrându-ne pe Corporate Banking şi Trade Finance, iar din 2007 am început să dezvoltăm şi liniile de business Retail, IMM-uri şi Carduri. În 2010, ne-am transformat într-o bancă complet românească. În ultimii 20 de ani, Garanti Bank a reuşit să crească de la an la an peste media pieţei, iar în prezent este o bancă de importanţă sistemică, a 10-a din sistemul bancar local. În 2008 ocupam locul 23. Cu un model de afaceri care s-a dovedit sustenabil, Garanti Bank a reuşit în două decenii să-și crească cotele de piaţă pe credite și depozite la peste 3%, respectiv 2,5%. De asemenea, la final de iunie 2018, cu Bonus Card avem în jur de 6% din piața cardurilor de credit și am reușit să ajungem la o cotă de piață de aproximativ 7% după numărul de terminale POS.

– Cum arată viitorul pentru instituția pe care o conduceți?

– Privind în perspectivă, scopul nostru este să ne menţinem profitabilitatea, calitatea portofoliului, o rată a creditelor neperformante sub nivelul pieței și să ne creștem volumul de credite și depozite, prin maximizarea satisfacției clienților și prin stabilirea unor relații pe termen lung cu aceştia.

– Care sunt avantajele competitive ale Garanti Bank?

– În România, în general, competiţia se bazează pe preţ. Și, deși avem prețuri competitive, avantajele noastre în piață provin din brand-ul, tehnologia, capitalul uman şi produsele noastre inovatoare. În primul rând, facem parte dintr-un grup financiar global. Ne bucurăm de un sprijin puternic din partea acționarilor și de o reputație puternică, atât la nivel local, cât și la nivel global. În al doilea rând, avem operațiuni foarte centralizate, care înseamnă procese eficiente, rezultând o experiență pozitivă a clienților în interacțiunea cu banca. De asemenea, ne mândrim cu tehnologia și cu produsele noastre digitale de ultimă generaţie – Garanti Online, platforma noastră de Internet Banking și Mobile ME, aplicația noastră pentru smartphone. Să nu uităm că Garanti Bank este una dintre primele şi încă puţinele bănci din România care are rețeaua de ATM-uri formată în totalitate din bancomate inteligente.

Cel puțin pentru moment, băncile care activează în România nu au de ce să-și facă griji în legătură cu intrarea pe piața serviciilor financiare a companiilor fintech sau a celor din zona de tehnologie!

– Care este strategia Garanti Bank în zona de digitalizare?

– Suntem unii dintre cei mai importanți actori din industria bancară românească, atunci când vine vorba de Internet și Mobile Banking. Anul acesta, am fost premiaţi pentru a 11-a oară în ultimii 10 ani, de către revista Global Finance, recunoscută la nivel mondial, ca fiind “Best Consumer Digital Bank in Romania”. Distincția a fost acordată în cadrul evenimentului “The World’s Best Consumer Digital Banks in Central & Eastern Europe 2018”. Suntem singura bancă din România care a primit un premiu atât de prestigios. Lucrăm pentru a dezvolta și îmbunătăți constant funcționalitățile produselor noastre, pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor ridicate ale clienților, care vor aplicații și platforme financiare ușor de folosit. Anul acesta am relansat platforma de Internet Banking – Garanti Online – care are acum o interfață intuitivă, un meniu mai ușor de folosit și totodată simplifică pașii pe care un utilizator trebuie să îi parcurgă pentru operațiunile efectuate. În dezvoltarea produselor digitale beneficiem de spirjinul acționarilor noștri, Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB) având peste 6,6 milioane de clienți digitali, iar Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ajungând la peste 25 de milioane de clienți digitali.

– Care este ritmul în care românii devin utilizatori de Internet și Mobile Banking?

– Potrivit Digital Economy and Society Index, realizat de Comisia Europeană, doar 11% din populație folosește servicii bancare digitale. Există, totuși, un progres vizibil în ultimii ani. Pariul sistemului bancar românesc pe digital este unul corect. Să nu uităm că România este o ţară cu un mare potenţial atunci când vine vorba de Internet și Mobile Banking. Este printre ţările cu cea mai rapidă viteză de Internet în bandă largă din lume, iar numărul internauților este în creștere. La sfârşitul anului trecut, erau peste 4,8 milioane de conexiuni fixe la Internet şi peste 20 de milioane de conexiuni la Internet mobil, potrivit ANCOM. Vedem o creştere spectaculoasă nu numai în ceea ce privește numărul de tranzacţii mobile, dar şi în ceea ce privește numărul de clienţi care preferă să interacţioneze cu banca folosind un smartphone. De asemenea, vedem o creştere constantă a clienţilor în toate liniile de afaceri (Retail, SMEs, Corporate), care utilizează serviciul nostru de Internet Banking – Garanti online.

– Cum vedeți competiția creată în piața serviciilor bancare de companiile fintech și de tehnologie?

– Concurenţa în industria bancară a înregistrat o rafinare de-a lungul anilor. Cel puțin pentru moment, băncile care activează în România nu au de ce să-și facă griji în legătură cu intrarea pe piața serviciilor financiare a companiilor fintech sau a celor din zona de tehnologie, mai ales dacă sistemul bancar înțelege importanța îmbunătățirii livrării de servicii financiare pe canalele digitale, importanța extinderii prezenței în online și a conectării cu oamenii 24 de ore din 24, prin intermediul rețelelor sociale. Potrivit unui studiu recent [2], 68% dintre românii din mediul urban au declarat că ar avea mai multă încredere în băncile digitale sau în serviciile bancare digitale dacă acestea s-ar afla sub umbrela unei bănci tradiționale.

Creșteri importante în portofoliile de credite și depozite ale Garanti Bank

– Cum a fost prima jumătate de an pentru Garanti Bank? De unde au venit cele mai mulți bani?

– Rezultatele obținute în primele șase luni ale anului sunt în concordanță cu obiectivele stabilite pentru 2018, luând în considerare contextul macroeconomic și prognozele noastre privind evoluția economiei. Avem o strategie pe termen lung în România și suntem un partener financiar de încredere pentru clienții noștri, pe toate segmentele de afaceri. Garanti Bank a înregistrat un profit net de 64,6 milioane de lei la finalul lunii iunie 2018, rezultatele sale comerciale având o contribuție semnificativă la acest rezultat. Strategia noastră eficientă de a dezvolta un portofoliu sănătos a determinat creșteri de peste 9% a volumului de credite la 7,6 miliarde de lei și de 14% a volumului de depozite, până la 7,79 miliarde de lei.

– Cum vedeți creșterea ratelor dobânzilor?

– Repet ceea ce guvernatorul Băncii Centrale, Mugur Isărescu, a spus deja. Era previzibilă această creștere a ratelor dobânzilor, în condițiile în care avem o inflație în creștere. Totuși, oficialii BNR au declarat recent că se așteaptă la o încetinire a evoluției ratei inflației în lunile care vin și că estimează că la finalul anului rata inflației va fi de 3,5%.

– Care sunt aşteptările dumneavoastră şi ale Garanti Bank în ceea ce priveşte evoluţia creditelor ipotecare şi de consum în 2018?

– Majorarea salariilor în sectorul public şi creșterea rapidă a salariului minim în ultimii ani au dus la o creştere a puterii de cumpărare, care s-a tradus într-o cerere tot mai mare de credite. În luna iunie 2018, potrivit datelor BNR, populația avea în derulare credite de consum în valoare de 58,5 miliarde de lei, cu 6,5% peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. S-a înregistrat, de asemenea, o creştere de 13,5% a creditelor ipotecare, a căror valoare a ajuns, la jumătatea acestui an, la 70 miliarde de lei. Este evident apetitul tot mai mare pentru împrumuturi şi, prin urmare, este de înţeles că BNR caută modalităţi de a sprijini o dezvoltare sustenabilă a creditării. Și în bilanțul Garanti Bank se observă această creștere a cererii pentru împrumuturi, însă nu doar din partea populației, ci și din partea companiilor, noi fiind un susținător activ al antreprenorilor locali.

– Cum a evoluat creditarea pe segmentul de IMM-uri și Corporate și care sunt așteptările pentru întreg anul?

– În primele șase luni ale anului, pe zonele Corporate şi IMM-uri am înregistrat creşteri ale creditelor acordate cu peste 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Există încă loc pentru investiții în domeniul medical, al ospitalității, al comerțului cu amănuntul, în special în orașele mai mici, unde se poate observa un decalaj între cerere și ofertă. Garanti Bank este un susținător activ al afacerilor locale și al antreprenorilor români. Credem că antreprenoriatul este unul dintre cele mai importante motoare ale dezvoltării economice în România. IMM-urile angajează în jur de 3,23 de milioane de oameni, mare parte din forța de muncă din România, potrivit Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR).

Un antreprenor nu ar trebui să vadă eşecul ca pe un stigmat!

– Ați vorbit despre finanțările acordate IMM-urilor. Spuneți-mi, au românii cultură antreprenorială?

– Indiferent despre ce studiu realizat pe acest subiect am alege să vorbim, vom constata din rezultatele sale că există o nemulţumire generală cu privire la sistemul educaţional, atunci când vine vorba de capacitatea sa de a preda cultura antreprenorială. Potrivit unui studiu [3] făcut public la începutul acestui an, doar 35% dintre români cred că ceea ce învaţă la şcoală îi ajută în a dezvolta abilitățile de care au nevoie pentru începerea şi creşterea unei afaceri. Având în vedere acest lucru, nu ar trebui să fim surprinşi că doar 1 din 4 români vede o oportunitate de carieră în pornirea unei afaceri şi doar 1 din 5 crede că are aptitudinile şi resursele necesare pentru a lansa un start-up. Media europeană este 41%, respectiv 37%. Ȋnsă, cunoștințele necesare pot fi dobândite prin cursuri online sau cursuri predate de către antreprenori care au avut succes şi care vor acum să împărtăşească din experienţa lor. Programele de mentorat reprezintă, de asemenea, o modalitate foarte bună prin care poți învăţa cum să-ți transformi ideea într-o afacere de succes. În plus, trebuie să recunoaștem că s-au făcut progrese în ultimii ani când vine vorba de sprijinul autorităţilor pentru tinerii antreprenori şi întreprinderile de tip start-up, care beneficiază, de asemenea, și de suportul unui număr tot mai mare de hub-uri şi spaţii de coworking.

– Ce sfaturi le-ați da tinerilor antreprenori?

– Cine dorește să înceapă o afacere, ar trebui să facă o cercetare extinsă a pieţei şi să găsească o nișă pe care să-și concentreze activitatea şi eforturile. Pentru a reuşi, orice idee de afaceri trebuie să răspundă unei nevoi a consumatorului. În al doilea rând, planul de afaceri trebuie să fie foarte bine gândit. Fără o planificare riguroasă a tuturor resurselor, este posibil ca acestea să sece înainte ca afacerea să înceapă să se dezvolte și să devină una profitabilă. Estimările realiste în privința veniturilor și a cheltuielilor fac diferența dintre eşec şi reușită. Chiar şi aşa, un antreprenor nu ar trebui să vadă eşecul ca un stigmat. Există o mulţime de oameni de afaceri de succes care au eșuat în primele lor tentative de antreprenoriat.

[1] Raport asupra stabilității financiare, BNR, iunie 2018

[2] Studiu realizat de iSense Solutions, august 2018

[3] Amway Global Entrepreneurship Report 2018