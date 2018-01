Ufuk Tandoğan, Garanti Bank: ”Sectorul bancar local prezintă oportunități mai mari decât regiunea”

Având o viziune optimistă asupra sistemului bancar local, Ufuk Tandoğan, omul aflat la conducerea Garanti Bank România, susține, în cadrul interviului publicat în cadrul Numărului 4 al Revistei BankingNews apărut în luna decembrie 2017, că potențialul său de dezvoltare este uriaș. Cererea de credite va susține creșterea împrumuturilor, în ciuda faptului că dobânzile cresc, susține acesta. Lăsând deoparte sfera bankingului, se declară un fan al României, țară pe care spune că a străbătut-o în lung și lat, îndrăgind-o tot mai mult.

Garanti Bank a fost una dintre surprizele sistemului bancar local, în 2016 reușind să urce pe poziția a zecea în clasament, trecând astfel o bornă pe care mulți jucători locali și-ar dori să o depășească. Prezentă deja de aproape 20 de ani pe piața locală, banca își va continua strategia de creștere organică, spune omul care se află deja de câțiva ani la conducerea instituției de credit, Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Bank România. Bancherul este de părere că sistemul bancar local are un potențial mare de dezvoltare, chiar de dezvoltare sănătoasă, ținând cont că este foarte bine reglementat.

Ufuk Tandoğan nu vede creșterea alertă a indicelului ROBOR un element ce ar putea frâna prea mult această evoluție. Chiar dacă dobânzile cresc, iar business-ul nou provenit din refinanțări nu mai are același potențial, creditarea va merge înainte susținută de cererea puternică, este de părere CEO-ul Garanti Bank. În cadrul interviului acordat Revistei BankingNews, acesta vorbește despre planurile instituției de credit în România, dezvoltarea din domeniul digital, dar și despre schimbările survenite în mentalitatea clienților bancari.

– Majoritatea băncilor mari s-a concentrat pe consolidare. Care va fi strategia Garanti Bank, în această perioadă în care tot mai multe voci susțin că doar dincolo de o anumită dimensiune a business-ului rentează să rămâi pe piață? Sunteți atenți la oportunitățile de achiziție pe piața bancară locală? Ce planuri aveți în direcția dezvoltării instituției?

– Aș putea răspunde la prima parte a întrebării punând în oglindă sistemului bancar din Turcia cu cel din România. Primul este unul dintre cele mai mari din Europa emergentă, cu o valoare totală a activelor de 850 miliarde de dolari, de peste opt ori mai mare decât cel din urmă. Doar ca exemplu, volumul total al activelor băncii noastre mamă (Turkiye Garanti Bankasi AS – TGB) este aproximativ echivalentul a 90% din întregul sistem bancar românesc. Totodată, numărul băncilor din cele două țări este aproximativ același. Consolidarea sistemului local va crea sinergii, economii de scară și utilizarea mai eficientă a resurselor, cu precădere datorită faptului că procesul de digitalizare necesită investiții semnificative. În ceea ce privește a doua parte a întrebării, am spus întotdeauna că rămânem deschiși tuturor oportunităților. Desigur, urmărim îndeaproape ce se întâmplă în piață, însă, atenția noastră rămâne axată pe creșterea organică a portofoliului. De-a lungul anilor, această strategie și-a dovedit eficiența în cazul nostru, lucru dovedit de faptul că am crescut în timp, iar în prezent suntem o bancă de importanță sistemică, a zecea din sistemul bancar românesc.

– Cum evaluați sistemul bancar local? Care sunt plusurile și minusurile acestei piețe?

– Fiecare sistem are propriile provocări și oportunități, în funcție de mai mulți factori macroeconomici. Cele mai mari beneficii ale sistemului bancar local sunt faptul că este foarte bine reglementat, monitorizat și guvernat, este bine capitalizat și are o rată bună de solvabilitate. Am observat schimbări importante în sistem în ultimii ani. Sectorul bancar se remodelează, ceea ce reprezintă un pas important pentru evoluția sa. Vântul schimbării va continua să își facă simțită prezența în piață.

– Unde vedeți Garanti Bank peste 3 ani, în anul 2020?

– Am avut și continuăm să avem o strategie pe termen lung în România, care cu siguranță poate fi privită și dincolo de viitorul apropiat. Garanti Bank este prezentă în România de aproape 20 de ani și, încă de la început, am vizat o dezvoltare sănătoasă a cotei noastre de piață. Acestea fiind spuse, vom continua să ne diversificăm produsele și serviciile pentru toate segmentele de piață (retail, IMM și corporate), în funcție de nevoile clienților noștri, pe care îi vom sprijini în calitatea noastră de partener financiar de încredere. În concluzie, suntem aici pentru a rămâne și pentru a ne aduce contribuția la dezvoltarea economiei locale.

Sistemul bancar local are un potențial de creditare de 15% din PIB

– Care este percepția dumneavoastră față de mersul economiei românești și care considerați că este rolul băncilor în dezvoltarea acesteia?

– În prezent, România are cel mai rapid ritm de creștere din Uniunea Europeană, menținându-și totodată stabilitatea macroeconomică. Este una dintre cele mai puternice piețe europene pentru investiții și comerț, are o forță de muncă extrem de calificată pe zona de tehnologie, un raport bun calitate-cost, investitori de top și un mediu de afaceri favorabil. România are parametri economici buni și a fost cotată cu ratinguri pozitive pentru investiții de către toate agențiile importante de rating. Sectorul bancar prezintă numeroase oportunități, mai multe decât regiunea, și este foarte bine capitalizat, având un potențial de creditare de 15% din PIB. Avansul economic ar putea depăși 5% anul acesta, pe fondul relaxării fiscale și mai ales al creșterilor salariale din sectorul public, care a condus la majorarea numărului de salariați, inclusiv în sectorul privat.

– Cum se implică Garanti Bank în susținerea mediului de afaceri local?

– Strategia Grupului Garanti România vizează sprijinirea mediului de afaceri local. De-a lungul timpului, am fost alături de Fundația Romanian Business Leaders (RBL), care sprijină tinerii antreprenori locali. Mai mult, suntem un susținător al Asociaţiei Professional Women’s Network Romania (PWN), care țintește să ofere femeilor antreprenor informații și instrumente necesare pentru a-și dezvolta propria afacere, inclusiv prin intermediul unui program de educație antreprenorială. Totodată, atât Garanti Bank, cât și Garanti Leasing, au semnat, de-a lungul ultimilor ani (inclusiv în 2017), acorduri și parteneriate importante cu organizații financiare internaționale, precum International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Băncii Mondiale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) și Banca Europeană de Investiţii (BEI). Toate aceste acțiuni pe care le-am întreprins au fost pentru sprijinirea afacerilor locale și pentru a le facilita accesul la finanțare, astfel încât să se dezvolte și să contribuie la rândul lor la dezvoltarea economiei locale.

– Dacă ați fi pus în situația de a convinge un potențial client să lucreze cu Garanti Bank, care ar fi discursul dumneavoastră? Ce ar trebui să știe despre instituție și ce ar trebui să-l motiveze să aleagă Garanti Bank?

– Garanti Bank este o bancă solidă, prezentă pe piața locală de aproape 20 de ani. Am crescut și am fost alături de clienții noștri încă de la început. Suntem o instituție financiară orientată spre client, care a fost premiată în ultimii 9 ani de către publicația Global Finance, pentru strategia sa și serviciile de digital banking pe care le oferă, fiind desemnată Best Consumer Digital Bank în România. De fapt, urmărim îndeaproape tendințele digitale și venim în întâmpinarea clienților noștri cu servicii cât mai actuale. Anul trecut, spre exemplu, am lansat aplicația noastră de mobil banking, Mobile ME, atât pentru Android, cât și pentru iOS. Fiecare dintre produsele noastre are propriul set de avantaje, care devin relevante clienților în funcție de nevoile lor. În topul preferințelor se află Bonus Card, un produs unic în România și unul dintre cele mai complexe instrumente de plată de pe piață, atât pentru deţinătorii lui, cât și pentru comercianți. Clienții acumulează bonusuri atunci când efectuează o tranzacție cu cardul, atât în țară, cât și în străinătate, ce pot fi folosite ulterior pentru cumpărături gratuite la comercianţii parteneri Garanti Bank. Un alt produs de top este Bonus Economus, un cont de economii care încurajează și premiază clienții care au un comportament adecvat de economisire. În 2013, am lansat și iLoanU, o aplicație online de solicitare credite, integrată în serviciul nostru de Internet Banking, Garanti Online. iLoanU permite tuturor clienților să aplice pentru un credit în mai puțin de cinci minute, de oriunde s-ar afla și oricând și-ar dori, să simuleze un plan de plată și să monitorizeze statusul cererii de creditare în timp real, iar abia apoi să meargă fizic într-o agenție, pentru a finaliza și a utiliza creditul. Mai mult, avem și o strategie de a comunica cu generația Millennials, prin intermediul rețelelor sociale. De altfel, în prezent, avem a doua cea mai mare comunitate de fani pe Facebook din rândul băncilor locale. Astfel, urmăm exemplul băncii noastre mamă, Turkey Garanti Bank (TGB), al cărei know-how îl adaptăm pentru piața românească. TGB este o bancă digitală, activă pe zece platforme diferite şi având 40 de conturi de social media. Urmărind să ofere clienților existenți și potențiali din online posibilitatea de a aplica direct la produse și servicii inovatoare, Garanti este actualmente instituția financiară cu cei mai mulți fani din Turcia.

Comportamentul clienților români după 1989 avea ca principal atribut vulnerabilitatea. Ulterior, aceasta a fost înlocuită de prudență!

– Cum ați caracteriza în prezent relația dintre clienți și industria bancară și ce schimbări ați observat în ultimii doi ani, pornind de la celebra dare în plată și conversia creditelor în franci elvețieni?

– Relația client-bancă se schimbă și se transformă în mod constant. Dacă ar fi să caracterizăm comportamentul clienților români după 1989, primul atribut la care ne-am putea gândi este vulnerabilitatea. Accesul brusc la o gamă largă de produse și servicii de toate tipurile, nu doar financiare, a reprezentat un val care i-a determinat pe oameni să fie tot mai predispuși la scenarii “prea bune pentru a fi adevărate”. Atunci când Garanti a intrat pe piața locală, în 1998, vulnerabilitatea nu mai era principala tendinţă, ci precauția. Aceasta din urmă a continuat de-a lungul anilor să caracterizeze comportamentul clienților, mai ales la finalul anilor 2000, în perioada crizei financiare globale. Odată cu dezvoltarea rețelelor sociale și migrarea mediilor de comunicare tradiționale către online, comportamentul clientului a devenit foarte interesant. Nevoia pentru informație, pentru eficientizarea activităților, pentru internet banking și tehnologie de ultimă oră au definit unul dintre cele mai complexe comportamente din istoria sistemului bancar din România. Astfel, băncile au început să răspundă acestui trend prin dezvoltarea de produse digitale, care oferă mai mult control clienților asupra finanțelor, extinzându-și prezența în online, conectându-se cu oamenii prin intermediul rețelelor sociale și comunicând 24/7. În ceea ce privește cele mai recente evenimente din piață, privind legea dării în plată și conversia creditelor în franci elvețieni, clienții au căpătat un apetit mai ridicat pentru cunoștințe bancare, motiv pentru care instituțiile financiare și-au asumat un rol din ce în ce mai activ în a face educație financiară. Mai mult ca niciodată, băncile trebuie să își dezvolte și să valorifice cel mai important activ al lor – încrederea clienților.

– În 2017, Garanti Bank a revenit pe profit. Care vă așteptați să fie, în acest an, principalele segmente de profit ale băncii? Care sunt planurile Garanti Bank în 2018?

– Dorim să ne continuăm creșterea pe toate segmentele de afaceri. Am avut și continuăm să avem o strategie pe termen lung în România, de a menține același ritm cu nevoile clienților noștri. Acesta este motivul pentru care ne diversificăm constant produsele și serviciile pentru toate segmentele (retail, IMM și corporate), pe care ne propunem să le dezvoltăm în permanență. Urmărim cu atenție tendințele pieței și nevoile clienților noștri. Ne adaptăm constant, în funcție de piață, și le prezentăm acestora cele mai bune opțiuni financiare. Acest lucru confirmă angajamentul nostru puternic pe piața locală. Garanti Bank este prezentă în România de aproape 20 de ani și, încă de la început, ne-am propus să avem o creștere sănătoasă și organică a portofoliului și a cotei de piață.

Garanti Bank va actualiza și consolida în curând aplicația de mobile banking. Oamenii au nevoie să aibă totul accesibil pe telefon

– În anii anteriori, Garanti Bank și-a obișnuit clienții cu inovațiile la nivelul instrumentelor de plată. Ce strategie veți adopta pe acest segment în viitor?

– Oamenii au nevoie și doresc să aibă totul accesibil pe telefon. Pe termen scurt, ne vom concentra pe actualizarea și consolidarea aplicației noastre de mobile banking, Mobile ME, atât pentru iOS, cât și pentru Android, precum și a serviciului nostru de internet banking, Garanti Online.

– Garanti Bank a fost unul din pionierii cardurilor de credit în România. În ultimul timp alte bănci au lansat produse avantajoase care au acaparat o parte importantă din piață. Care va fi strategia băncii în acest sens?

– Piața cardurilor este concurențială, într-adevăr, dar credem că și noi avem un portofoliu competitiv de produse. În acest sens, Bonus Card a fost un pionier în piață, din multe puncte de vedere. Este și va continua să fie un produs unic în România, care le aduce numeroase beneficii atât posesorilor, cât și comercianților. De altfel, în acest an Bonus Card a sărbătorit 10 ani de la lansarea sa pe plan local. În acest interval de timp, Garanti Bank a înregistrat, de la an la an, un volum tot mai mare de tranzacții cu Bonus Card, în 2016, depășind 440 milioane de lei. Mai mult, în 2010, Garanti Bank a încheiat un parteneriat cu WWF România pentru a lansa WWF Bonus Card, primul card de afinitate eco din România, care asigură toate beneficiile programului de loialitate al Bonus Card și, în plus, le oferă clienților posibilitatea de a se implica în proiectele derulate de WWF. Mai exact, la orice achiziție făcută cu WWF Bonus Card, Garanti Bank donează din partea posesorului de card 0,3% din sumă către WWF România. În prezent, Garanti Bank are un portofoliu de peste 160.000 de clienți Bonus Card și 6.000 de magazine partenere, și avem convingerea că evoluția va continua și în anii următori.

Refinanțările ar putea avansa într-un ritm mai puțin dinamic, dar cu toate astea portofoliul de credite va continua să crească

– Garanti Bank s-a axat în ultimii ani pe creditarea ipotecară, alăturându-se totodată programului Prima Casă. Încet, statul va renunța la acest program. Cum va suplini banca această lipsă?

– Ne-am alăturat programului Prima Casă pentru a stimula creditarea imobiliară în orașele din țară și pentru a lărgi spectrul de oportunități pentru clienții noștri, în special cei care nu locuiesc în București. Cu toate acestea, împrumuturile acordate prin programul Prima Casă nu reprezintă un procent substanțial în portofoliul nostru. Ca atare, per ansamblu, nu estimăm un impact semnificativ asupra rezultatelor noastre comerciale. Creditele imobiliare ale Garanti Bank sunt clasate în ofertele de top pentru clienții de retail, performanța noastră din 2017 fiind o dovadă în acest sens.

– Deși majoritatea bancherilor spunea că nu există un risc iminent în privința creșterii dobânzii, ROBOR crește de la o zi la alta. Care credeți că va fi impactul acestei evoluții asupra portofoliului de credite al Garanti Bank și cum vă așteptați să evolueze lucrurile în general pe acest palier?

– Portofoliul de refinanțări ar putea avansa într-un ritm mai puțin dinamic în viitorul apropiat, însă, credem că portofoliul nostru total de credite va continua să crească. Trăim vremuri în care oamenii continuă să aibă nevoie de finanțare și vom fi alături de ei pentru a-i consilia, astfel încât să ia cele mai bune decizii.

– Care este nivelul creditelor neperformante și ce procente de credite neperformante aveți la nivelul împrumuturilor de consum și al celor imobiliare? Care este evoluția față de 2016 și cum credeți că va evolua acest indicator la Garanti Bank?

– Indicatorii de risc ai Garanti Bank sunt la un nivel confortabil. Rata creditelor neperformante se situează semnificativ sub media pieței în toate liniile de business, conform celor mai recente informații disponibile la nivelul sistemului bancar. Vom continua și în viitor strategia noastră eficientă de gestionare și recuperare a creditelor neperformante.

– Schimbând cu totul registrul, la final, vă adresez o întrebare ce vizează calitatea dumneavoastră de expat. Ce părere aveți despre România?

– Locuiesc aici de mai mult de cinci ani și mă consider un fan al României. Descoperirea acestei țări a fost o experiență minunată. Am fost în toate orașele, de la Suceava, la Timișoara, de la Constanța, până la Oradea, de la Arad la Tulcea. Cu cât am călătorit mai mult, cu atât și atașamentul meu față de România a crescut. Îmi plac locuri precum Viscri, Turda, Sighișoara, Băile Felix, Delta Dunării, Sibiu, Brașov, iar lista poate continua. Cu timpul, am ajuns să apreciez cultura complexă, oamenii calzi și pașnici, precum și peisajele țării.