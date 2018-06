Banca Nationala a Romaniei a aprobat un nou membru in conducerea executiva a Idea::Bank

In luna mai 2018, Gabriela Andrei a primit aviz favorabil din partea Bancii Nationale a Romaniei pentru ocuparea functiei de Vicepresedinte Executiv Financiar, completandu-se astfel Comitetul de Directie al Idea::Bank.

Noul Vicepresedinte Executiv isi va exercita atributiile alaturi de Mioara Popescu, Presedinte Executiv, Simina Maria Baiasu, Vicepresedinte Executiv Operatiuni, Alin Daniel Fodoroiu, Vicepresedinte Executiv Business si Levon Khanikyan, Vicepresedinte Executiv Risc.

Gabriela Andrei, absolventa a Universitatii Politehnice Bucuresti (1994) si a Academiei de Studii Economice Bucuresti (1997), are o experiență profesionala de peste 23 de ani in domeniul financiar-bancar, in audit intern si management financiar-contabil. Anterior functiei de Vicepresedinte Executiv Financiar, a detinut functia de Director Audit Idea::Bank.

Noul Vicepresedinte Executiv Financiar este certificata C.E.C.C.A.R. si C.A.F.R. si este formator acreditat Institutul Bancar Roman. Crede cu tarie in disciplina si in dezvoltarea profesionala graduala.

“Dupa trei ani de la lansarea brand-ului Idea::Bank in Romania suntem in etapa in care echipa Idea::Bank este pe deplin consolidata, iar dezvoltarea si adaptarea produselor si serviciilor Idea::Bank la nevoile pietei locale au ajuns la un nivel de echilibru, banca orientandu-se in principal catre zona de retail si small business, cu preocupari solide in zona de digital banking. Numirea unui nou membru in conducerea executiva din randul colegilor, care au obtinut rezultate profesionale remarcabile, confirma inca o data politica de dezvoltare a resursei umane in cadrul Idea::Bank.” – Mioara Popescu – Presedinte Executiv Idea::Bank.