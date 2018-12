UniCredit Bank lansează plățile în valută și alte noi funcționalități în aplicația de Mobile Banking

UniCredit Bank pune la dispoziția clienților săi un nou set de funcționalități în aplicația actualizată de Mobile Banking. Printre noile beneficii se numără introducerea plăților în valută, utile pentru clienții care au credite în valută, precum și extinderea notificărilor push pentru toate tranzacțiile cu cardul, în mod gratuit.

„Aplicația de Mobile Banking este un produs strategic în oferta noastră pentru persoane fizice, pe care o îmbunătățim în mod constant pentru a fi cât mai aproape de nevoile reale ale clienților noștri și a le oferi astfel soluții pentru lucrurile care contează pentru ei. Fie că vorbim de interfețe mai ușor de utilizat, de oferte noi sau de optimizări de proces, investim permanent în aplicația de Mobile Banking, în digitalizarea activității noastre și în inovații care aduc valoare utilizatorilor, cu obiectivul de a deveni un jucător de top pe segmentul de retail”, a declarat Septimiu Postelnicu, Vicepreședinte Executiv al Diviziei de Retail UniCredit Bank.

În plus, clienții vor putea genera dovezi de plată în format PDF şi vor beneficia de opţiunea de salvare automată a beneficiarilor către care se fac plăţi.

Pe lângă noile opțiuni ale versiunii actualizate, clienții UniCredit Bank se pot bucura în continuare de celelalte beneficii ale aplicației Mobile Banking: zero cost de administrare, Happy Hour Exchange (schimb valutar la cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare, între 13:15 și 14:15, în limita a 1.000 euro / zi, pentru clienții cu cont curent GeniusCont*), dobândă avantajoasă de 3,5% pe an pentru depozite digitale, zero cost de transfer pentru tranzacțiile în lei prin Mobile Banking, precum și trei lei lunar pentru minim trei facturi pe lună plătite prin intermediul aplicației. Acestora li se adaugă siguranța oferită de logarea cu cod PIN, amprentă sau Face ID, controlul permanent al conturilor prin acces rapid la toate operațiunile bancare și ușurința în utilizare prin design-ul atractiv și interfața de navigare intuitivă.