Raiffeisen Bank a emis peste 10.000 de carduri de cumpărături co-branded eMAG. Vasile Tanasa: ”Clienții fac în medie cu 20% mai multe tranzacții cu acest instrument de plată”

Peste 10.000 de carduri de credit co-branded eMAG – Raiffeisen Bank sub sigla Mastercard au fost emise în cele 6 luni de la lansarea pe piață a acestui produs financiar dedicat clienților eMAG, se arată într-un comunicat de presă remis de bancă.

Cardul poate fi folosit pentru a face cumpărături, inclusiv în rate fără dobândă, și oferă o modalitate flexibilă de plată, adaptată nevoilor fiecărui utilizator. În plus, la fiecare achiziție, îi recompensează pe clienți cu puncte de loialitate eMAG. În prezent, 93% din numărul total al tranzacțiilor online achitate prin intermediul cardului eMAG de la Raiffeisen Bank sunt făcute în rate fără dobândă, ceea ce confirmă interesul crescut al utilizatorilor pentru această facilitate de finanțare a cumpărăturilor.

„Analizând evoluția cardului co-branded eMAG – Raiffeisen Bank, vedem un interes crescut al clienților pentru produse financiare dedicate, care se pliază pe nevoile lor de finanțare a cumpărăturilor, care aduc și un element de recompensare a fidelității. Pe lângă numărul extins de rate fără dobândă care oferă posibilitatea de a face cumpărături de valoare mare, fără a pune presiune pe bugetul familiei, vedem că punctele de loialitate determină clienții să utilizeze acest card pentru orice achiziție de pe eMAG. Astfel, ne dorim să oferim în continuare noi beneficii clienților noștri”, a declarat Mircea Balica, Payments Platform Manager.

Indiferent de valoarea totală a cumpărăturilor, la fiecare plată făcută cu acest card, utilizatorii sunt recompensați cu până la 10% din valoarea produselor comandate, sub formă de puncte de loialitate, care pot fi folosite la comenzi ulterioare. În cele șase luni de la lansarea acestei facilități, eMAG si Raiffeisen Bank au oferit, sub formă de puncte de loialitate eMAG, peste 100.000 de euro.

„Ne bucurăm de evoluția acestui card co-branded în primele șase luni de la lansare. Clienții au primit un produs de calitate pe care îl apreciază și, ca urmare, îl utilizează de câte ori au nevoie. În prezent, cu aceste carduri, clienții fac în medie cu 20% mai multe tranzacții, iar suma utilizată, în medie, este cu 80% mai mare decât în cazul cardurilor de credit standard. Parteneriatul Raiffeisen – eMAG aduce multiple avantaje consumatorilor și le facilitează achiziția de bunuri și servicii, iar astfel de colaborări în beneficiul clientilor vor fi prioritare pentru Raiffeisen Bank. Pe lângă rate fără dobândă și puncte de loialitate la eMAG, clienții primesc și puncte în programul Multishop pentru tranzacțiile la comercianții parteneri Raiffeisen Bank, pe care ulterior le pot folosi pentru cumpărături viitoare. Toate acestea vin la pachet, într-un singur card, pe care clientul îl poate obține foarte simplu în unitățile băncii sau pe site”, a declarat Vasile Tanasa, Manager Produse de Creditare Carduri.

„Cardul co-branded eMAG – Raiffeisen Bank emis sub sigla Mastercard demonstrează, la doar șase luni de la lansare, că este un produs de succes, iar evoluția pe care o are nu poate decât să ne bucure, cu atât mai mult cu cât Mastercard este lider de piață pe segmentul cardurilor de credit din România. Prin intermediul acestui produs, împreună cu partenerii noștri, demonstrăm din nou numeroasele beneficii ale plății cu cardul: le oferim cumpărătorilor atât avantajele unui program de loialitate, cât și o experiență de plată îmbunătățită, care îi scapă de grija numerarului și le asigură accesul la plăți mai sigure, mai simple și mai rapide.”, a declarat Cătălin Calotă, Account Manager, Mastercard România.

Cardul este emis gratuit, iar pentru a-l obține, clienții pot aplica pe www.eMAG.ro sau www.raiffeisen.ro, ori pot merge în orice sucursală Raiffeisen Bank. În cazul în care clientul optează pentru obținerea online a acestui card, va fi contactat pentru semnarea documentelor necesare de un reprezentat al băncii, ceea ce îl ajută pe client să economisească timp și să nu mai facă drumuri suplimentare în unitățile Raiffeisen Bank.

Cardul eMAG – Raiffeisen Bank poate fi folosit pentru a face cumpărături oriunde în lume, cu 0% comision pe tranzacție pentru plăți la orice comercianți și 0% comision pentru retragerile numerar la orice ATM Raiffeisen Bank. De asemenea, cumpărăturile în rate fără dobândă pot fi făcute de la eMAG, de la cei peste 10.000 de parteneri eMAG din Marketplace, dar și din toate cele peste 3.000 de locații ale comercianților parteneri Raiffeisen Bank, parte a programului Multishop, program ce grupează toți comercianții semnificativi din România (https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/multishop/).

Sumele cheltuite la eMag pot fi rambursate în 3, 6 sau 12 rate fără dobândă. Produsele din gama Samsung pot fi plătite în 24 de rate fără dobândă. În plus, clienții pot opta pentru a face plata integral, beneficiind de o perioadă de grație de 56 de zile fără dobândă. Periodic, Raiffeisen organizeaza campanii impreuna cu eMAG sau comerciantii parteneri in programul Multishop, prin care ofera un numar extins de rate fara dobanda (pana la 60), ceea ce faciliteaza achizitia de bunuri de valoare mare (electronice, mobilier, vacante, etc).