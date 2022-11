Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) s-a întrunit astăzi în cadrul ultimei ședințe de politică monetară din 2022 și a decis majorarea a dobânzii cheie cu 0,5%, astfel rata dobânzii va ajunge la 6,75%, pe final de an.

Mesajul băncii centrale este clar: inflația va începe să coboare abia în cursul anului viitor, iar BNR creşte dobânda de câte ori va fi nevoie pentru a combate inflația. Cum BNR a revizuit în creștere previziunile pentru ritmul anual al prețurilor de consum pentru perioada imediat următoare, evident că a decis o nouă majorare a ratei de dobândă de politică monetară (cu 50 puncte bază) pentru contracararea presiunilor inflaționiste.

Potrivit prognozei actualizate, rata anuala a inflației va crește temperat spre finele anului curent, ca apoi să intre pe o traiectorie descrescătoare graduală, ce coboară la nivelul de o cifră în semestrul I 2024 și se accentuează ulterior, rămânând totuși la capătul orizontului proiecției ușor deasupra intervalului țintei.

Pe lângă majorarea dobânzii cheie, Consiliul a decis și majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 7,25 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75 la sută pe an, de la 5,25 la sută, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.