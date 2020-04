BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, anunță companiile ce au intrat în programul de accelerare dedicat grupei Start-ups, cu cifre de afaceri între 100.000 și un milion de euro. Juriul a selectat 14 start-up-uri din Cluj, Iasi și București care vor începe programul de accelerare pe 27 aprilie, în București. Din peste 106 aplicanți, au fost selectate 28 de companii în programele de incubare din Iași, Cluj și București, iar în urma selecției finale 14 start-up-uri vor începe programul de accelerare ce va dura șase săptămâni.

Start-up-urile din Iași ce au intrat în faza de accelerare:

Breed XY: aplicații web și mobile pentru pentru evaluarea genetică și pentru îmbunătățirea performanțelor animalelor de rasă

Exonia: Dezvoltă un robot pentru testarea pungilor de hârtie cu greutăți de 16 kg

Din Cluj:

*Avangarde Software: aplicația VARA “VR Anxiety Relieving Application” care reduce nivelul de anxietate al pacienților din spitale sau clinici medicale

RF-Meeters: soluție pentru contorizare inteligentă a energiei, bazată pe tehnologia wireless

Careers in White: platforma de recrutare electronică medicală care oferă oportunități de carieră pentru profesioniștii medicali din întreaga lume

Cyscale: construiește o platformă de design pentru domenii cloud

Din București:

ORAROO: o platformă în cloud prin care IMM-urile își pot digitaliza procesele ce țin de angajați

Enersec: o platformă colaborativă inovatoare cu ajutorul ML și blockchain, pentru a proteja sistemele IoT

Finqware: dezvoltă infrastructură tehnologică și produse menite să susțină Open Banking

Space Hub: se ocupă cu asamblarea de nanosateliți și trimiterea acestora pe orbita Pământului

Nutricare.Life: dezvoltă prima aplicație gratuită de prevenție prin intermediul unei platforme digitale pentru analiză nutrițională.

Life as a gift: o aplicație de mapare a evenimentelor și preferințelor celor dragi

Maaster: implementarea unui model de planificare a traseelor de transport urban, pentru reducerea traficul și a poluării



Mount Devel: servicii pentru siguranța angajaților din companiile biotech și pharma, prin IA și recunoaștere facială

“Am decis împreună cu partenerii de la InnovX ca programul de accelerare de anul acesta să fie în continuare unul non-equity, astfel încât să sprijine cât mai multe startup-uri inovatoare, mai ales în această perioadă de criză. Mai mult, am decis să mărim numărul de burse de la 10 la 14, selectând și cele mai bune start-up-uri care au participat în programele de incubare din Iași și Cluj de la începutul acestui an”, spune Ionuț Stanimir, Director de Marketing BCR

„În contextul COVID-19, în perioada pre-accelerării am observat un interes mult mai mare al startup-urilor în parcurgerea programului. Am adaptat curricula la nevoile actuale ale companiilor, în special pentru repoziționarea pe piață în vederea deblocării și creșterii activității economice. Suntem onorați de încrederea pe care antreprenorii ne-au acordat-o în această perioadă dificilă, când pivotarea și reinventarea sunt niște acțiuni esențiale pentru inovare”, spune Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

“Munca de la distanță începe să devină un lucru obișnuit, iar startup-urile au recunoscut că implementarea din timp a măsurilor care să mențină pe linia de plutire activitățile critice de business reprezintă un avantaj competitiv major. Firmele cu potențial de creștere și care în urma procesului de selecție au reușit să se califice pentru faza de accelerare vor parcurge un proces de învățare intens și practic, menit să le ajute să-și accelereze procesele de scalare a proiectelor proprii”, spune Daniel Ilie, Mentor InnovX & Business Continuity Planning Consultant.

Membrii comitetului de selecție pentru grupa Startups a fost format din: Ciprian Păltineanu (Principal Investor Innova Human Capital), Daniel Ilie (Fost Comandant în Forțele Speciale), Mircea Moraru (M&A Senior Associate CMS), Bogdan Hristescu (Regional MD at Euronet), Silviu Florea (Dezvoltator Soluții Fintech), Adela Ioniță (Transitions Coach Tu în centru), Ionuț Stanimir (Director Marketing BCR), Ana Crețu (Manager Programe Start-up-uri BCR), Nicu Iancu (Președinte I2DS2), Angela Mitu (Senior Partner Charted Debt Management), Camelia Ganga (Director Marketing Glovo), Sergiu Pop (Manager Startup Program Microsoft), Mădălina Hagima Hristescu (Managing Partner Hristescu & Partners), Alexandru Mihailciuc (Global Head of Pre-Sales UiPath), Bogdan Ștefan (advisor tech și inovare), Diana Dumitrescu (CEO InnovX) și Daniel Dumitrescu (CIO InnovX).

Programul virtual de accelerare de sase săptămâni al BCR- InnovX va fi unul intensiv, fiind structurat din trei programe educaționale paralele dedicate diferiților membrii ai startupurilor în funcție de responsabilități: 1. CEO – Program de educație financiară și de business în vederea atragerii de finanțări de tip grant și equity; 2. CIO – Program educațional pe inovare și 3. CTO – Program educațional pe tehnologii emergente.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Modex, EdX, Startup Grind, Mindspace, European Center for Services Investments and Financing (ECSIF) si MIT Enterprise Forum. Pentru programele locale de incubare partenerii proiectului sunt FabLab și Școala Informală de IT (Iași), respectiv AROBS Transilvania Software (Cluj). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.