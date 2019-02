BCR-InnovX-3-bun-1024×841.jpg” alt=”” class=”wp-image-44876″/>

Banca Comercială Română pornește înscrierile pentru prima cohortă a Acceleratorului BCR-InnovX, un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF).

Prima cohortă va fi dedicată start-up-urilor care dezvoltă soluții și produse inovatoare prin tehnologie, iar înscrierile se vor desfășura în perioada 21 februarie – 23 martie. BCR va acoperi costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice, fără a solicita equity în companiile selectate în program.

„Curajul și expertiza. Sunt două lucruri pe care acest program urmărește să le transfere antreprenorilor români și viitorilor unicorni. Cum vrem să facem acest lucru? Printr-un program solid educațional, o rețea globală de experți în accelerarea afacerii și cu acces gratuit la resurse valoroase pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. Capitalul românesc trebuie să se acumuleze, să producă valoare şi să stimuleze potenţialul intelectual şi antreprenorial al României. Este un potențial în care noi avem mare încredere”, spune Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

„A dezvolta un start-up înseamnă a avea curajul de a crea și de a încerca să rezolvi o problemă sau o nevoie a lumii simțită chiar pe pielea ta. Am pornit în acest demers pentru a demola mentalitatea sumbră și dominantă a ultimilor ani, caracterizată de: “noi românii nu putem”, “nu știm cum”, “nu avem fonduri”, “suntem prea mici” sau “merge și așa”. Prin suportul oferit de InnovX dorim să arătăm că “se poate” și că este posibil, precum și să înlesnim această călătorie prin experiența noastră.”, spune Alexandru Mihailciuc, Global Head of Pre-Sales la UiPath.

“Fără scuze, fără idei preconcepute; astăzi suntem ceea ce alegem noi să fim. Paradoxul pieței globale de azi este că singura concurență reală a unui antreprenor român este el însuși. De aceea, prin InnovX, concentrăm experiența celor care au demonstrat că se poate, introducându-o în ADN-ul noii generații de antreprenori ce visează să cucerească lumea.”, spune Daniel Dumitrescu, Director Startup Grind Bucharest.

Acceleratorul BCR-InnovX este un program de mentorat și accelerare de business structurat în trei etape:

• Start-ups – vor fi selectate 10 microîntreprinderi care au avut în 2018 o cifră de afaceri între 100.000 de euro și 1 mil. euro și/sau care au atras o finanțare cuprinsă între 100.000 de euro și 1 mil. euro în ultimul an.

• Grinders – vor fi selectați 10 studenți și/sau tineri antreprenori la început de drum. Cei care doresc să se înscrie trebuie să aibă înregistrată o microîntreprindere, o întreprindere socială sau asociație/fundație pe teritoriul României (persoană juridică sau persoană fizică autorizată) în orice sector tehnologic. Cifra de afaceri pe ultimul an trebuie să fie sub 100.000 de euro.

• Scale-ups – vor fi selectate 5 companii dezvoltate (IMM-uri), care au înregistrat în 2018 o cifră de afaceri între 1 mil. euro și 2,6 mil. euro. Cifra de afaceri se poate cumula cu cea al altor companii cu care formează un grup în accepțiunea legislației IMM-urilor.

Programul InnovX oferă companiilor selectate o experiență de accelerare de business ce utilizează metode de educație formală și non-formală, mentori cu experiență internațională certificați de universitatea MIT în domeniul inovării și al antreprenoriatului și experți ai Comisiei Europene în domeniul finanțării de risc al proiectelor tehnologice inovatoare. Curricula antreprenorială de bază va fi completată, în funcție de specificul fiecărei companii selectate, prin cursuri oferite prin platforma EdX.org fondată de universitățile MIT și Harvard. Această curriculă cu valențe internaționale se îmbină cu workshop-urile și modulele de educație financiară pe care BCR le va desfășura prin programul Școala de Bani – Clasa de Business.

Toate companiile din program vor învăța, prin expertiza ECSIF, să acceseze direct de la Bruxelles granturi de inovare cu valori de 50.000 de euro pentru Start-ups și până la 2,5 milioane de euro pentru Scale-ups. De asemenea, companiile din program vor putea să-și susțină prezentările în cadrul conferințelor Startup Grind din Silicon Valley, Londra, Barcelona sau Tel Aviv.