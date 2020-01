Piaţa de fuziuni şi achiziţii a numărat 110 tranzacţii în România în 2019, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar valoarea totală a acestora, inclusiv tranzacţiile care nu au avut o valoare comunicată, a fost de 4-4,4 miliarde de euro în 2019, conform estimărilor Deloitte.

Analiza Deloitte cuprinde doar o estimare a sumele neprecizate, precum valoarea achiziției facută de Eximbank. Potrivit presei elene, aceasta s-ar ridica la 314 milioane euro

Spre comparaţie, în 2018, numărul tranzacţiilor a fost de 98, iar în anul anterior, 106. Potrivit estimărilor Deloitte, valoarea totală a acestora, inclusiv tranzacţiile care nu au avut o valoare comunicată, a fost de 4-4,4 miliarde de euro în 2019 (faţă de o valoare între 3,8 şi 4,3 miliarde de euro în 2018), în timp ce tranzacţiile comunicate au totalizat 1,7 miliarde de euro (1,9 miliarde de euro în 2018).

Nouă tranzacţii cu o valoare declarată sau estimată de minimum 100 de milioane de euro au fost anunţate anul trecut. În 2018, numărul acestora a fost de 14.

Cele mai mari achiziții din 2019. Printre ele, tranzacția făcută de EximBank

Cele mai mari tranzacţii ale anului 2019 au fost achiziţia de către grupul de investiţii PPF a Central European Media Enterprises (CME) cu activităţi în cinci state din regiune, care în România deţine PRO TV, de la compania americană AT&T (valoare necomunicată pentru România) sau runda de finanţare în valoare de 568 de milioane de dolari (500 de milioane de euro), obţinută de către UiPath, companie din domeniul automatizării robotizate a proceselor (RPA), care a stabilit un nou record pentru evaluarea companiei, de 7 miliarde de dolari (în cadrul acestei runde de finanţare au participat mai mulţi investitori financiari);

Printre tranzactiile anului mentionate de Deloitte se numără și cea din mediul bancar privind preluarea de către EximBank a 99,28% din Banca Românească de la National Bank of Greece. Chiar dacă oficial nu se cunoaște suma tranzactiei, potrivit surselor din mass media elenă, valoare ar fi de 314 milioane de euro.

“2019 a reprezentat un an cu o activitate intensă pe piaţa de fuziuni şi achiziţii, numărul tranzacţiilor atingând un record al ultimului deceniu. După un debut slab într-un context particular, piaţa şi-a revenit începând cu trimestrul al doilea, iar numărul total de tranzacţii a sărit de 100. Notăm însă că tendinţa de a nu raporta valoarea acestora, pe care am observat-o şi în anii anteriori, a devenit mai accentuată: numai 24 de tranzacţii au avut valoare comunicată. În acest context, estimarea valorii pieţei a devenit mai degrabă un exerciţiu de evaluare indicativă pentru echipa noastră”, a spus Ioana Filipescu Stamboli, partener Corporate Finance, Deloitte România.

Investitorii financiari au avut o activitate semnificativă în 2019 pe partea de cumpărare, cu un total de 22 de tranzacţii.

Printre acestea se numără achiziţia CME (inclusiv Pro TV) de către PPF, intrarea Blackstone în acţionariatul Superbet, intrarea Greenbridge în România, cele trei achiziţii realizate de către CEE Equity, achiziţiile Innova, Abris şi Highlander (câte două tranzacţii fiecare), investiţia realizată de către The Rohatyn Group în Amethyst Radiotherapy şi cea mai recentă rundă de finanţare a UiPath.