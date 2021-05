Conform datelor publicate de Banca Naționalăa României (BNR), volumul activelor totale ale sectorului bancar s-a majorat cu 2.7% trimestru/trimestru și cu 10.9% an/an la 574.9 miliarde RON în primul trimestru din acest an, un nivel record. De asemenea, rezultatul net agregat al sectorului bancar a crescut cu 16.1% an/an la 1.91 miliarde lei anualizat.

Analiștii pun aceste evoluții pozitive pe seama mix-ului relaxat de politici economice.

În contextul dobânzilor joase, nivelul creditării a crescut. Creditele acordate sectorului privat au crescut cu 6,6%, în luna martie, față de anul trecut. Creditele în moneda națională au ajuns la nivelul maxim istoric, ponderea acestor împrumuturi din total ajungând la 70%, un record pentru perioada de după ianuarie 1996.

Astfel, în primul trimestru din acest an, cele 34 de institutii de credit au realizat un profit net record de aproximativ 1,9 miliarde lei, o crestere importantă dacă ne reamintim că aceste cifre au fost realizate după an pandemic. Comparativ, in aceeasi perioada a anului trecut castigul a fost de 1,65 miliarde lei, iar in 2019 de 1,8 miliarde lei.

Potrivit datelor BNR, indicatorul de solvabilitate al băncilor a scăzut, la finalul lunii martie, la 24,62%, de la 25,14% cât era la sfârșitul anului 2020, însă se situează peste nivelul din luna martie 2020, când era de 20,37%

Rata creditelor neperformante (NPL) este în creștere ușoară, la 3,94%, față de nivelul din decembrie 2020 – de la 3,83%. Insă, față de T1 din 2020, se inregistreaza acelasi nivel.

Indicatorul de profitabilitate a activelor (ROA) a crescut la 1,33%, de la 1,27% in urma cu un an, in timp ce rentabilitatea capitalurilor (ROE) a urcat la 12,55%, de la 11,68% in T1 2020.

In acest trimestru, doar profiturile cumulate ale primelor trei bănci din sistem – Banca Transilvania, BCR şi BRD – au totalizat 1.223 mld. lei.

Industria bancară a terminat anul 2020 cu active totale de 560,2 miliarde de lei, consemnând o creștere 13% de la 495,2 miliarde de lei cât însumau în 2019. Din cele 65 miliarde de lei active noi ale sistemului bancar din 2020, Banca Transilvania, BCR și BRD au absorbit aproape jumătate. Cele mai mari trei bănci din România aveau la finalul anului trecut active totale de aproape 247 miliarde de lei, în creștere cu 13% față de anul anterior.