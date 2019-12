Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR Mugur Isărescu a explicat că Banca Națională nu numai că are voie, dar este obligată să intervină în piața valutară când constată că există un exces de apreciere sau de depreciere a cursului.

BNR este obligată să intervină în piața valutară, dacă există excese

„Banca Națională are o rezervă valutară importantă. Rezerva cu aurul a atins 40 miliarde de euro, este imensă această rezervă. (…) Pe piața valutară sunt vorbe… zvonuri, că Banca națională, care oficial nu are voie să intervină, a intervenit neoficial. Asta este o chestiune care a circulat toată luna noiembrie și este un neadevăr imens. În primul rând, Banca Națională nu numai că are voie să intervină oficial, este obligată să intervină când se constată pe piață exces de depreciere sau exces de apreciere. E obligată să intervină. Această rezervă pe care o are o adună numai pentru a interveni. Este important să o ai pentru că pe piața valutară se mai fac și speculații, se mai fac presiuni asupra leului, este nevoie (uneori) de intervenție”, a declarat Adrian Vasilescu, duminică, la Digi 24.

El a precizat că este imposibil să nu existe depreciere a cursului valutar în condițiile în care avem o deteriorare a balanței comerciale, dar a arătat că deprecierea de până acum a leului se reduce la 2 bani.

Prin lege, cursul leu/euro intră ca factor determinant, alături de PIB și inflație, în construcția bugetului.

Criza nu e recesiune…

Potrivit Digi24, Adrian Vasilescu este sceptic că s-ar apropia o criză precum cea din 2008-2009. El a atras atențiacă mulți comentatori confundă criza cu recesiunea.

Adrian Vasilescu spune că este greu de crezut că o criză ca cea din 2008 va veni prea curând. „Din mai multe motive. În primul rând că din America nu se anunță o criză, iar din 1907 și până acum, toate crizele au venit din America. Nici economia Chinei nu a ajuns încă la puterea de a arunca lumea în criză. Până acum, crizele vin numai din America, iar o criză de obicei se petrece de două ori, de cel mult trei ori într-un secol. Mulți comentatori confundă criza cu recesiunea. Dacă astă-vară discuțiile despre recesiune erau foarte puternice, mai ales că Germania intrase în scădere de comenzi, iată că după venirea toamnei discuțiile despre recesiune s-au mai potolit. Unii spun că nu va mai fi recesiune în 2020, va fi poate în 2021. Recesiunile sunt mai dese decât crizele. Dacă o criză se petrece de 2 – 3 ori pe secol, o recesiune vine de până la 15 ori într-un secol. Recesiunile sunt frecvente, pentru că mai au și economiile nevoie de odihnă, obosesc și se mai odihnesc într-o recesiune”, a explicat consultantul BNR.

Consilierul guvernatorului BNR a menționat că România are un PIB cu viteză bună de creștere, dar nu maximă, iar avansul nu este sustenabil. „Nu toți banii care se creează într-o creștere economică nesustenabilă mai ajung și în buzunarele noastre”, a atras atenția Vasilescu.

